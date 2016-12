Rok 2016 - gdy linkowanie stało się ryzykowne, a USA oddały kontrolę nad internetem. Końcoworoczny przegląd (e)prawny

We wrześniu Komisja Europejska zaproponowała reformę praw autorskich, która bardzo odbiega od pierwotnych założeń. Zamiast liberalizacji prawa i dostosowania go do potrzeb różnych uczestników rynku, zaproponowano reformę pro-korporacyjną, dodatkowo wprowadzającą tzw. podatek od linków oraz zwiększającą odpowiedzialność po stronie pośredników internetowych.

Tak się złożyło, że w tym samym miesiącu Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ważny w sprawie linkowania. Orzekł, że umieszczenie na stronie linka odsyłającego do utworów chronionych prawem autorskim i opublikowanych bez zezwolenia autora w innej witrynie internetowej nie stanowi „publicznego udostępniania”. I nagle linkowanie stało się bardziej ryzykowne.

Za to w Polsce coś się zmieniło w e-administracji. Oddzielono ePUAP od Profilu Zaufanego.

Październik - CETA, e-administracja i znów zabieranie sprzętu

Podpisano CETA. W ten sposób UE pokazała, że można po prostu ignorować zdanie obywateli. W Polsce miał miejsce cud, bo po raz pierwszy PiS i PO zgodziły się w jednej sprawie. Właśnie w sprawie CETA.

W polskiej e-administracji nastąpił przełom. Pojawiła się możliwość wyrobienia Profilu Zaufanego przez bank.

Wrócił temat uciążliwych zatrzymań sprzętu. Nawet za granicą napisano o tym, jak to prokuratura w Szczecinie postanowiła zabrać ludziom tysiące komputerów na podstawie poszlak niepewnego pochodzenia.

Listopad - Sejm odpowiedział na protesty

Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało projekt mDokumenty. To może nie jest dowód osobisty w komórce, ale przynajmniej dostęp do dowodu za pośrednictwem komórki. To samo ministerstwo zaproponowało, by zmienić prawo dotyczące "przestępstw komputerowych" w taki sposób, aby szukanie luk nie było naruszeniem prawa.

Wyszło też na jaw, że Polska chce słabego szyfrowania i backdoorów dla władz.

Potwierdziło się również, że pewna firma antypiracka działająca w Polsce absolutnie bezpodstawnie groziła internautom. Tym samym mogliśmy się przekonać, że copyright trolling nie zawsze ma tak mocne podstawy prawne, jak można sądzić.

Grudzień

W grudniu dowiedzieliśmy się, że sprzedawanie odtwarzaczy może być piractwem i oglądanie streamingu też. Co prawda to była tylko opinia rzecznika generalnego TSUE, ale zapowiada ona niezbyt miły trend rozszerzania pojęcia "publicznego udostępniania". Możliwe, że z problemem tym będziemy się zmagać w całym przyszłym roku.

Rok 2016 zaczął się ustawą inwigilacyjną i w pewnym sensie z nią się skończył. Zapadł bowiem wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, z którego wynika, że polska ustawa nie może być zgodna z prawem UE.

W tym miesiącu w polskim Sejmie poruszono temat copyright trollingu, co daje mglistą nadzieję na rozwiązanie tego problemu w przyszłości.

