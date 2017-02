Copyright Trolling

© Shutterstock.com Wysyłanie do internautów pism z wezwaniem do zapłaty za rzekome piractwo to poważny problem. Niektórzy prawnicy robią to na granicy etyki, przedkładając szybki zysk nad przyzwoitość. wiecej

Jednolity Patent

© © - oonal - istockphoto.com Niebawem u nas zobaczymy takie absurdy, jak patent na pasek postępu. Parlament Europejski przyjął bowiem rozwiązania w sprawie Jednolitego Patentu, ale zapomniał o pewnych zabezpieczeniach. Polski rząd bardzo tego chce, nawet za cenę ubicia polskiej gospodarki. wiecej