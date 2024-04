20 procent więcej za powrót do biura - to warunek stawiany przez pracowników biurowych w Polsce

W ostatnich latach świat pracy przeszedł olbrzymią transformację. Pracownicy zyskali nowe perspektywy i oczekiwania, szczególnie w kontekście elastyczności miejsca wykonywania pracy. Ostatnie badanie przeprowadzone przez ASM Research oraz portale pracy rocketjobs.pl i justjoin.it rzuca nowe światło na te zmiany. Co ciekawe, aż 51,2% badanych preferuje model pracy hybrydowej, co stanowi wyraźny sygnał dla pracodawców.

Kto, gdzie i kiedy?

W badaniu z kwietnia 2024 roku wzięło udział ponad 800 polskich pracowników biurowych. Wyniki pokazują, że blisko połowa z nich (46%) pracuje w modelu stacjonarnym, jedna trzecia hybrydowo, a około 19% zdalnie. Znaczący jest fakt, że oczekiwania pracowników wobec trybu pracy znacznie odbiegają od rzeczywistości – jedynie 20% z nich chce pracować stacjonarnie, podczas gdy większość wyraźnie opowiada się za hybrydą.

Dlaczego to ważne?

Flex-praca, jak pokazują dane, staje się nie tylko życzeniem pracowników, ale realnym wymogiem utrzymania dobrego zespołu. Pracownicy są gotowi nawet na zrezygnowanie z części wynagrodzenia (21,5%) czy benefitów (30%), aby zachować możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej.

Co więcej, niemal jedna piąta badanych rozważyłaby zmianę pracy, gdyby zmuszeni byli do powrotu do pełni stacjonarnego modelu zatrudnienia.

Elastyczność a lojalność

Wyniki badania jasno pokazują, że pracownicy oczekują od pracodawców elastyczności w kwestii miejsca pracy.

Podwyżki wynagrodzenia: 66,5% badanych zgodziłoby się na pełny powrót do biura w zamian za podwyżkę wynagrodzenia o minimum 20%.

Dodatkowe benefity: Dla wielu ważne są także inne formy rekompensaty, takie jak darmowa karta miejska lub samochód służbowy (48,2%), darmowe lunche (35,3%) czy dodatkowe szkolenia (39,4%).

Zmiana oczekiwań: W branży IT, gdzie praca zdalna jest już normą, 40% badanych oczekuje możliwości pracy zdalnej, a 54,7% preferuje model hybrydowy.

Jak podkreśla Justyna Krzewska, HR Generalist z justjoin.it i rocketjobs.pl:

"Dzisiejsi pracownicy od środowiska pracy oczekują przede wszystkim elastyczności. Chcą pracować na własnych warunkach(...) Pragną mieć autonomię w wyborze miejsca do pracy, które jest dla nich najlepsze."

Firmy, które zignorują te oczekiwania, mogą spodziewać się odpływu talentów.

Przyszłość pracy zdalnej i hybrydowej

Adam Łopusiewicz, z Just Geek IT, uważa, że rola biur powinna ewoluować, zwłaszcza w branży IT:

Wielu pracownikom praca stacjonarna nie jest na rękę. Zatrudnieni do pracy zdalnej często mieszkają daleko od biur. (...) Przeprowadziłem blisko 80 wywiadów z inżynierami pracującymi zdalnie, którzy świetnie wywiązują się z obowiązków.Nie ogranicza ich miejsce pobytu, dzięki czemu mogą wybierać w ofertach pracy dużych, zagranicznych firm.

Mimo ogólnego trendu powrotu do biur, Łopusiewicz przewiduje, że w branży IT praca zdalna i hybrydowa pozostaną popularne przez kolejne lata. Firmy technologiczne bardziej cenią eksperckość pracowników niż ich fizyczną obecność.

Wskazówki końcowe dla pracowników i pracodawców w kontekście nowych modeli pracy:

Zadbaj o elastyczność godzin i miejsca pracy - pozwól pracownikom wybrać optymalny dla nich model.

Rozważ różne opcje - nie każda praca musi być wykonywana stacjonarnie. Model hybrydowy może być korzystny zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Określ jasne zasady i oczekiwania wobec pracy zdalnej/hybrydowej w firmie

Inwestuj w narzędzia do efektywnej komunikacji i współpracy zdalnej

Negocjuj - jeśli pracodawca proponuje powrót do biura, to może być to dobry moment na negocjacje dotyczące wynagrodzenia czy dodatkowych benefitów.

Doceniaj osiągnięcia, nie samo przebywanie w biurze

Pozwól pracownikom samodzielnie zdecydować, gdzie są najbardziej produktywni