Polskie firmy powyżej europejskiej średniej. Ponad 80 proc. wdraża ideę projektowania aplikacji skoncentrowanego na użytkowniku

Badanie Human-Centered Software Design: A State of the Marketplace zostało przeprowadzone przez firmę Progress - dostawcę oprogramowania do inżynierii infrastruktury, we współpracy z firmą Insight Avenue.

Temat tworzenia oprogramowania uwzględniającego zróżnicowane ludzkie potrzeby zyskuje na popularności w obliczu rosnącej presji wywieranej na przedsiębiorstwa, aby oferowane przez nie rozwiązania były dostosowane do wszystkich odbiorców.

Zgodnie z tym konceptem, programiści powinni tworzyć aplikacje z myślą o takich aspektach jak: różne zdolności umysłowe i fizyczne odbiorców, czynniki demograficzne, osobowościowe oraz zróżnicowanie kulturowe.

Zarówno Stany Zjednoczone jak i Unia Europejska zaczęły wprowadzać regulacje, w myśl których firmy oraz państwowe instytucje muszą uwzględniać powyższe czynniki podczas projektowania swoich cyfrowych produktów. Przedsiębiorstwa, które nie decydują się na zmiany w swoim podejściu do oprogramowania, już teraz odnotowują niższe przychody. Nie warto więc pozwolić sobie na bezczynność.

Polskie firmy wśród najbardziej świadomych

Według badania Progress, 82 proc. z nich wdrożyło już lub rozpoczyna wdrażanie rozwiązań, które mają na celu sprawić, aby oferowane przez nie aplikacje były ogólnodostępne.

To o 4 punkty procentowe więcej niż w skali całej Europy.

Wynik ten nie oznacza jednak, że proces implementacji zmian jest pozbawiony wyzwań. Wśród największych trudności polscy respondenci wymieniają:

szybkie tempo rozwoju aplikacji, konieczne do spełnienia wymagań klientów (42 proc.);

kompleksowość procesu powstawania oprogramowania (42 proc.)

oraz brak współpracy między zespołami zaangażowanymi w tworzenie produktu (38 proc.).

Główne wnioski płynące z wyników ankiety:

82 proc. polskich respondentów uważa, że projektowanie zorientowane na użytkownika zyskało większe znaczenie niż 2 lata temu. Przyczyny takiego stanu rzeczy upatruje się w zmianach kulturowych i kwestiach biznesowych.

80 proc. ankietowanych z Polski stwierdziło, że inwestowanie w aplikacje uwzględniające zróżnicowanie konsumentów będzie jedną z najbardziej istotnych kwestii w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy. Część z nich (24 proc.) określa te działania jako konieczność.

Przedstawiciele polskich firm – w kontrze do globalnej tendencji – uznali, że modyfikowanie istniejącego już oprogramowania tak, aby było zgodne z ideą projektowania zorientowanego na użytkownika, jest trudniejsze niż stworzenie takiego rozwiązania od podstaw.

Średnio 62 proc. aplikacji w badanych polskich podmiotach spełnia wymogi związane z ogólnodostępnością. To o 4 punkty procentowe więcej niż w skali Europy oraz o 3 więcej niż w skali globalnej.

Dlaczego to ważne? Wyniki ankiety wykazały, że firmy na całym świecie traciły swoją pozycję na rzecz konkurencji ze względu na niezdolność dostosowywania oferowanych rozwiązań do potrzeb użytkowników lub nieodpowiednio szybkie tempo tych procesów.

Wśród narzędzi, które w znaczący sposób mogą pomóc przedsiębiorstwom we wprowadzaniu koniecznych zmian, wymieniono sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, chatboty, mechanizmy wspomagające osoby niepełnosprawne ruchowo oraz monitorowanie kontrastu kolorów.

Ponadto, koniecznym rozwiązaniami są także szkolenia dla personelu; wprowadzenie jasnych zasad współpracy między zespołami tworzącymi aplikacje (ale także z partnerami i dostawcami) oraz dbałość o efektywność kosztową.

Projektowanie zorientowane na użytkownika to personalizacja usług cyfrowych uwzględniająca unikalne potrzeby i sytuacje klientów. Dzięki temu rozwiązaniu oferowane przez firmy produkty stają się dostępne dla szerszego grona odbiorców – wyjaśnia Niklas Enge, dyrektor regionalny na kraje nordyckie i Polskę w firmie Progress. – Progress aktywnie wspiera przedsiębiorstwa dążące do dostarczania inkluzywnych usług cyfrowych dostosowanych do każdego klienta.

Badanie Human-Centered Software Design: A State of the Marketplace Report zostało przeprowadzone w 2023 roku w 13 krajach Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Europy oraz Azji.

Foto: Freepik