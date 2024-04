AI Chamber, czyli polska Izba AI już działa. Nowa instytucja ma pobudzić rozwój ekosystemu sztucznej inteligencji w Polsce i CEE

W Warszawie odbyła się inauguracja AI Chamber (Izby AI), nowo powstałej instytucji zrzeszającej startupy, firmy, organizacje i NGO AI w Polsce, a docelowo w całym regionie CEE. Za główny cel izba obrała propagowanie odpowiedzialnego rozwoju AI w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez różnorodne działania - od badań rynku CEE poprzez pomoc we wdrażaniu rozwiązań AI w różnych obszarach gospodarki po budowanie platformy dla ekspertów do dialogu i wspólnego dzielenia się doświadczeniami. Założycielem instytucji jest Tomasz Snażyk, obecnie również prezes Fundacji Startup Poland.

Jednym z pierwszych zadań AI Chamber będzie wypracowanie wspólnego stanowiska członków wobec dostosowania regulacji krajowych do europejskiego rozporządzenia AI Act i publikacja raportu z badania MŚP w kilku krajach europejskich.

AI Chamber, skupiając się na oddziaływaniu społecznym, chce odgrywać rolę lidera myśli promującego i wspierającego działania związane z rozwojem AI, a także zachęcającego do wdrażania i promowania AI w projektach organizacji pozarządowych. Izba planuje także skoncentrować swoje wysiłki na budowaniu ekosystemu pomiędzy organizacjami pozarządowymi a sektorem prywatnym.

Instytucja będzie reprezentować interesy członków w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej i samorządowej, Unią Europejską oraz organizacjami pozarządowymi na całym świecie.

AI Chamber będzie stawiać nacisk na etyczne wykorzystanie i wdrażanie sztucznej inteligencji, regularnie pojawiające się w debacie publicznej.

W planach instytucji jest m.in. współpraca ekspertów w opracowaniu standardów etycznych i najlepszych praktyk w dziedzinie AI, mających bezpośredni wpływ na budowę zaufania społecznego do technologii sztucznej inteligencji.

Będziemy monitorować procesy legislacyjne i brać udział w konsultacjach, tak aby mieć realny wpływ na kształt prawa. Tym samym chcemy reprezentować interesy polskich firm, które w każdej chwili mogą się do nas zwrócić z propozycją zmian w przepisach i przekazania postulatów odpowiednim instytucjom. Priorytetem jest dla nas wypracowanie wspólnego stanowiska członków wobec dostosowania regulacji krajowych do europejskiego rozporządzenia AI Act - zaznacza Tomasz Snażyk, założyciel i prezes zarządu AI Chamber.

AI Chamber chce połączyć siły innowatorów

Autorzy badania „Unlocking the power of AI” z Deloitte szacują, że do 2025 r. sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe przyniosą wartość biznesową o wartości 4,4 biliona dolarów [1]. Według raportu „The State of Generative AI in the Enterprise” przeprowadzonego na ponad 2800 światowych firm już prawie 80% liderów biznesowych spodziewa się transformacji swojej firmy i branży w wyniku wdrożenia generatywnej AI w ciągu najbliższych 3 lat.

78% ankietowanych dostrzega potrzebę wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych dotyczących sztucznej inteligencji.

72% badanych dostrzega też potrzebę zacieśnienia globalnej współpracy w celu zapewnienia odpowiedzialnego rozwoju wszystkich systemów i technologii opartych na sztucznej inteligencji [2].

Uważnie obserwujemy sytuację i wiemy, że to kluczowy moment na >>połączenie sił<< polskich firm i NGO w ramach organizacji takiej jak AI Chamber. Pragniemy znaleźć swoje miejsce na rynku i oddolnie wspierać, zrzeszać, edukować i rozwijać ekosystem AI w Polsce i CEE. Chcemy mieć swój wkład w proaktywne działania w kontekście rozwoju AI w ramach krajowej gospodarki cyfrowej i z perspektywy strategicznych decyzji rynkowych - komentuje prezes AI Chamber.

Zdaniem Alka Tarkowskiego, dyrektora fundacji Open Future i wieloletniego dyrektora Centrum Cyfrowego. najbliższe lata będą kluczowe dla rozwoju technologii AI w Europie i w Polsce.

Przed nami wdrożenie AI Act, ale też innych elementów europejskiej strategii, takich jak program AI Factories. Także w Polsce potrzebujemy merytorycznej dyskusji nad polską strategią AI - zarówno jako sektora gospodarki, ale też technologii służących społeczeństwu. AI Chamber będzie ważnym głosem w tych dyskusjach. Kibicuję też pracom nad polskimi modelami AI, opartymi na zasadach otwartości, interesu publicznego i współpracy technologicznej. Mam nadzieję, że członkowie instytucji będą współtworzyć ten ekosystem - mówi Tarkowski.



Badanie Izby AI wśród MŚP

Z badań zleconych przez AI Chamber a przeprowadzonych na MŚP w czterech krajach (Polska, Estonia, Czechy, Rumunia) wynika, że prawie 60% firm, które wykorzystują AI, zaczęło korzystać z tych technologii w ciągu ostatnich dwóch lat, a ponad 40% firm przewiduje pozytywne skutki finansowe będące rezultatem wdrożenia rozwiązań AI, takie jak wzrost przychodów i redukcja kosztów.

Dla wielu podmiotów poważnym zmartwieniem jest zastępowanie pracowników sztuczną inteligencją. Priorytetem powinna być edukacja w zrozumieniu rozwojowego charakteru AI. AI powinna wspierać pracowników, zwiększać ich efektywność i produktywność pracy, a nie być sposobem eliminacji kosztów. Dlatego też Izba będzie wspierać budowę piaskownic regulacyjnych na szczeblu krajowym (wskazanych przez AI Act) oraz działania wyrównujące szanse małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do zasobów niezbędnych do implementacji AI” - podkreśla Tomasz Snażyk i zapowiada publikację pełnego raportu z badań.

W debacie eksperckiej, inaugurującej działalność Izby AI, udział wzięli: Alek Tarkowski, Wiktoria Wójcik z Instreamly, Magdalena Jabłońska z Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej oraz Łukasz Węgrzyn, partner w kancelarii Osborne Clarke Polska.

W najbliższych miesiącach izba - pod marką AI Chamber - planuje rozwijać się w kolejnych krajach CEE. W planach ma m.in. zorganizowanie międzynarodowego okrągłego stołu, poświęconego kluczowym wnioskom z raportu i poszukiwaniu rozwiązań - w stolicy jednego z krajów CEE zaangażowanego w badania, a także publikacje raportów nt. edutechu, medtechu i zarządzania sztuczną inteligencją. Premiera pierwszego z nich - o wykorzystaniu narzędzi AI w małych i średnich przedsiębiorstwach w Czechach, Polsce, Estonii i Rumunii - na przełomie maja i czerwca.

Źródło: AI Chamber