Rozczarowanie technologią: Dlaczego firmy żałują swoich decyzji inwestycyjnych?

Znakomita większość firm zwiększa swoje wydatki na oprogramowanie, jednakże, jak pokazują najnowsze badania, niemal dwie trzecie z nich odczuwa rozczarowanie wynikami tych inwestycji. Odkrywanie przyczyn niezadowolenia może okazać się kluczowe dla przyszłych strategii technologicznych przedsiębiorstw.

Jak doszło do niezadowolenia z inwestycji?

Najnowsze badania przeprowadzone przez firmę Capterra ujawniają, że pomimo wzrostu inwestycji w oprogramowanie, wiele firm odczuwa rozczarowanie ich wynikami.

W ciągu ostatnich 12 do 18 miesięcy, aż 60% firm przyznało, że żałuje przynajmniej jednej decyzji technologicznej.

Największe problemy, które wpłynęły na niezadowolenie, to wysokie koszty, trudności z wdrożeniem i problemy z dostawcami.

Dlaczego te inwestycje zawodzą?

Złe wybory to przede wszystkim wynik braku odpowiedniego zarządzania oczekiwaniami oraz trudności z wdrożeniem. Oto, co dane mówią na ten temat:

35% firm zgłasza, że koszty oprogramowania przekroczyły oczekiwania,

34% miało problemy z wdrożeniem i szkoleniem użytkowników,

48% doświadczyło problemów ze współpracą między zespołami sprzedaży a wdrożeń.

Według Bartosza Michalczyka, eksperta z BPSC, głównymi przyczynami niezadowolenia są niedoprecyzowane oczekiwania i brak klarownej komunikacji między firmą a dostawcą.

Pracownicy a technologia: Podział pokoleniowy

Innym interesującym aspektem jest podział pokoleniowy w stosunku do technologii. Jak podkreśla Michalczyk:

38% pracowników uważa, że istnieje podział pokoleniowy,

74% obwinia za to różnice w znajomości technologii,

69% wskazuje na opór przed zmianami.

Młodsze pokolenia, takie jak Generacja Z, są bardziej otwarte na technologie, takie jak sztuczna inteligencja, zauważając ich potencjał w zwiększaniu produktywności i jakości pracy.

Co jest najważniejsze przy wdrażaniu technologii?

Bez względu na wiek, wszyscy pracownicy zgadzają się, że dwie najważniejsze cechy to szybkość i łatwość użytkowania.

To, co użytkownicy oczekują, to by technologia była przyjazna i intuicyjna, co jest kluczowe dla ich codziennej efektywności i satysfakcji z pracy.

Porady dla firm planujących inwestycje w oprogramowanie: