Iwona Wieczorek odnaleziona? Oszuści wykorzystują sensacyjne nagłówki do wyłudzeń danych

W ostatnich dniach media społecznościowe, zwłaszcza Facebook, zalała fala niepokojących postów dotyczących rzekomego odnalezienia Iwony Wieczorek, kobiety zaginionej w Polsce w 2010 roku. Cyberprzestępcy wykorzystują znane i emocjonujące tematy, aby przyciągnąć uwagę użytkowników i skłonić ich do kliknięcia w zainfekowane linki.

Fałszywe posty zawierają makabryczne szczegóły i link prowadzący do strony, która na pierwszy rzut oka wygląda jak oficjalny portal Radia RMF. Można przeczytać dalszy ciąg artykułu, a nawet obejrzeć rzekome nagranie z "miejsca zbrodni".

Strona ta jest jednak podróbką i służy do wyłudzenia danych logowania do Facebooka. Użytkownicy są bowiem proszeni o wpisanie swojego loginu i hasła pod pretekstem weryfikacji wieku, co jest typową taktyką oszustów.

Jak rozpoznać fałszywe wiadomości i chronić się przed cyberatakiem?

Zachowaj czujność: Zawsze dokładnie sprawdzaj linki i adresy URL, na które klikasz. Upewnij się, że strona, z którą się łączysz, jest autentyczna. Oficjalne portale używają zabezpieczonych połączeń (https, zamek w pasku adresu).



Nie wprowadzaj danych logowania na nieznanych stronach: Jeśli strona prosi cię o wpisanie danych logowania w nieoczekiwanej sytuacji, prawdopodobnie masz do czynienia z próbą wyłudzenia.



Zgłoś podejrzane aktywności: Jeśli natrafisz na podejrzane treści, zgłoś je administratorowi platformy, na której się pojawiły. To pomoże zatrzymać rozprzestrzenianie się fałszywych informacji.



Weryfikuj informacje: Zanim uwierzysz i podzielisz się sensacyjną wiadomością, sprawdź ją w wiarygodnych źródłach informacji. Nie daj się ponieść emocjom.



Zabezpiecz swoje konto: Jeśli podejrzewasz, że mogłeś paść ofiarą oszustwa, zmień hasło do swojego konta na Facebooku, wyloguj się z wszystkich sesji i włącz weryfikację dwuetapową dla dodatkowego bezpieczeństwa.

Pamiętaj: Każde konto przejęte przez oszustów staje się narzędziem do dalszych ataków. Nie bądźmy obojętni – reagując szybko, możemy pomóc nie tylko sobie, ale i innym.

Zachowanie czujności i edukacja na temat bezpieczeństwa cyfrowego są kluczowe w ochronie naszej tożsamości i prywatności w sieci. Cyberprzestępczość rozwija się w zastraszającym tempie, ale poprzez świadome działania możemy skutecznie minimalizować ryzyko.

Źrdódło: CyberRescue