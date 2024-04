BIK wprowadza mailowe ostrzeżenia przed wyłudzeniami

Wiedza i świadomość aktualnych zagrożeń, to warunek konieczny, by chronić swoją prywatność i strzec bezpieczeństwa finansowego.

Ostrzeżenia BIK to mailowe powiadomienia o różnych niebezpiecznych zjawiskach w cyberprzestrzeni, np. masowych wyciekach danych, metodach kradzieży danych i pieniędzy z wykorzystaniem manipulacji i innych socjotechnik, stosowanych przez oszustów. W Ostrzeżeniach dostaniemy również informację o podejrzanych firmach działających na rynku finansowym.

Wiedza o tych zdarzeniach wzmaga czujność, zwraca uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności.

Ponadto BIK będzie wysyłał użytkownikom usługi Alerty BIK praktyczne wskazówki, jak prawidłowo reagować i nie dać się oszukać w danej sytuacji.

Ostrzeżenia BIK to inicjatywa o charakterze edukacyjno-informacyjnym, która powstała z myślą o jeszcze lepszej ochronie konsumentów przed wyłudzeniami na ich skradzione dane. To konkretna porcja wiedzy o cyberzdarzeniach, niosących liczne zagrożenia, na które jest narażony każdy z nas. Treść maila z BIK w przystępny sposób objaśnia informacje z publicznie dostępnych źródeł, bieżącego monitoringu BIK o naruszeniach i zagrożeniach, w tym od podmiotów współpracujących, m.in. Zespołów Cyberbezpieczeństwa UKNF i serwisu Niebezpiecznik.pl - mówi Andrzej Karpiński, szef bezpieczeństwa Grupy BIK.

Powiadomienie z BIK, choć nie zawsze musi dotyczyć nas bezpośrednio, pomaga wzbudzić czujność o bezpieczeństwo własne, jak również naszych bliskich, znajomych, przyjaciół. Warto wiedzieć, aby uniknąć oszustwa i nie doświadczyć wyłudzenia kredytu na skradzione dane.

Ostrzeżenia BIK i trafią w pierwszej kolejności do osób, które już korzystają z Alertów BIK. Nowa usługa ma być wartością dodaną dla osób, które lubią mieć pod kontrolą swoje finanse.

Jak wynika z marcowego badania na zlecenie BIK, pt. Cyberbezpieczeństwo Polaków, nadal ponad 64% Polaków obawia się wyłudzeń na ich skradzione dane. To liczba, która niepokoi i powinna skłonić do działania. Nie możemy stać obojętnie, licząc na szczęście, które może nas zawieść w najmniej oczekiwanym momencie. Życie w przekonaniu, że nam nic złego się nie przytrafi – to iluzja, która może kosztować więcej niż stracone pieniądze.

Foto: Freepik