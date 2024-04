Książka na prezent z okazji Dnia Matki – nasze 3 propozycje

Książka na prezent to zawsze dobry pomysł. Trzeba tylko wiedzieć, w jakiego typu literaturze gustuje osoba, którą chcemy obdarować. Jaki prezent na Dzień Mamy wybrać?

Czułość. Poradnik pozytywnego egoizmu – Sophie Mort

Jeśli twoja mama głównie skupia się na dbaniu o innych, a często zapomina o czasie dla siebie, podaruj jej książkę znanej psycholożki klinicznej dr Soph, która nauczy ją czułości i dbania o własne emocje i potrzeby. To propozycja nie tylko dla zabieganych, ale też dla tych, które lubią odkrywać tajniki ludzkiej psychiki.

Gdzie śpiewają raki – Delia Owens

Twoja mama lubi historie o miłości, ale nie pogardzi też dobrym kryminałem? Powieść Delii Owens to doskonała kompilacja gatunków. To doskonale napisana historia dzikiej dziewczynki, której jedyną rodziną stają się ptaki i przyroda bagnistych terenów Karoliny Północnej. Co zrobi, aby ochronić siebie i to, co kocha? Czy warto ufać pierwszemu wrażeniu, a może zbyt pochop nie ocenia się tych, którzy się od nas różnią?

Nienachalna z urody – Maria Czubaszek

Nie zawsze musi być tak poważnie, a żeby nieco spuścić z tonu i wprowadzić nieco humoru do życia, warto podarować w prezencie osobistą opowieść Marii Czubaszek o samej sobie. To szczere i pełne charakterystycznych dla autorki żartów wyznania, a jednocześnie szersze spojrzenie na ludzkie przywary i uprzedzenia.

Co podarować mamie z okazji Dnia Matki – eleganckie perfumy lub kosmetyki

Chociaż kosmetyki i perfumy to prezentowy standard, nie warto z niego rezygnować, bo zazwyczaj podoba się obdarowywanej. Podarowując upominek z tych kategorii możesz przypomnieć mamie o tym, aby znalazła czas dla siebie i zadbała o swoje potrzeby. Wybierz np. koreańską pielęgnację z marką Holika Holika, delikatny zapach od Calvina Kleina, Armaniego lub Dolce&Gabbana czy docenianą przez urodowe guru kosmetyki do makijażu Bourjois. Możesz też pokusić się o zorganizowanie domowego SPA. Pamiętaj też o tym, aby odciążyć mamę w codziennych obowiązkach, aby mogła znaleźć chwilę tylko dla siebie.

Kreatywny prezent na Dzień Matki – zestawy LEGO dla dorosłych miłośników klocków

Kto powiedział, ze układanie klocków LEGO to zajęcie, które ma ustalony limit wieku? Kultowa marka zabawek coraz częściej prezentuje zestawy stworzone dla dorosłych, które będą idealne na prezent na Dzień Matki. Podaruj eleganckiego storczyka, bukiet polnych kwiatów czy bonsai, które pozostanie z twoją mamą już na zawsze i to bez konieczności podlewania. Może ona jest miłośniczką sztuki lub sama lubi kreatywne prace ręczne? Wybierz zestaw LEGO Hakusai Wielka fala lub Sztukę kwiatową z 2870 maleńkimi elementami do ułożenia.

Prezent z okazji Dnia Matki dla mamy, która lubi modę lub ciekawe dodatki

Klasycznym prezentem z okazji Dnia Matki dla kobiety eleganckiej i dbającej o rozwój swojego stylu może być biżuteria lub akcesoria, np. torebki czy skórzane portfele. Warto wybrać takie dodatki, które będą pasować do charakteru obdarowanej. Można też zdecydować się też na motywy, które podkreślą znaczenie tego święta, np. symbol nieskończoności, serduszka czy napisy w formie biżuteryjnej. Ciekawym pomysłem będzie też dołączenie kartki okolicznościowej z życzeniami lub włożenie do nowego portfela czy torebki sekretnego liściku z podziękowaniami i wyznaniem miłości.

Co podarować mamie z okazji Dnia Matki – pomysły na praktyczne prezenty

Nie wszystkie mamy są sentymentalne. Niektóre są minimalistkami lub wolą otrzymywać tylko to, co jest praktyczne. Nie musimy jednak odmawiać sobie odrobiny piękna lub dobrego designu, np. wybierając dodatki do domu lub wiosennego ogrodu. Mamie, która uwielbia dbać o rośliny, możesz podarować zestaw narzędzi ogrodowych Gardena. Jeśli przydałby jej się raczej odpoczynek na świeżym powietrzu, a nie kolejne obowiązki, wybierz hamak klasyczny lub w postaci ażurowej huśtawki.

Twoja mama woli pozostać w domowym zaciszu? Przyda jej się komplet eleganckiej pościeli oraz filiżanka czy kubek na ulubiona herbatę i kawę. A jeśli jednak chcesz ją przekonać do powrotu do wzruszających momentów z przeszłości, przygotuj album ze zdjęciami.

Prezenty na Dzień Matki dopasowane do charakteru obdarowanej znajdziesz w Empiku. Sprawdź przygotowane przez nas kategorie, m.in. upominki dla aktywnych, lubiących motoryzację, muzykę, puzzle lub dla przyszłych mam. Wybierz upominek i dołącz do niego kartkę z życzeniami lub ręcznie robione słodycze.

Foto: Xavier Mouton Photographie, Unsplash

Treść: materiał partnera