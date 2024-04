Dyrektywa PSD2 a księgowość. Jak wymogi Unii Europejskiej wpływają na prowadzenie rozrachunków

Czego dotyczy dyrektywa PSD2 i jakie zmiany przyniosła?

PSD2 (ang. Payment Services Directive) to nie tylko kolejna kosmetyczna zmiana przepisów prawnych, lecz bardzo ważny dokument, który wyznaczył nowe standardy w obszarze usług płatniczych. Jego wprowadzenie przekształciło sposób, w jaki teraz działają instytucje finansowe. Wpłynął też na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Dyrektywa (UE) 2015/2366, czyli tzw. PSD2, miała na celu stworzenie lepiej zintegrowanego rynku płatności elektronicznych w Unii Europejskiej. Jak? Poprzez zapewnienie spójnych zasad świadczenia usług płatniczych oraz wysokiego poziomu ochrony konsumenta.

Główne założenia i cele tej dyrektywy obejmują między innymi:

Rozwój rynku płatności elektronicznych – otwarcie rynków płatności, które ma zwiększyć konkurencyjność i zapewnić możliwość wyboru oraz korzystniejsze ceny dla konsumentów.

Zwiększenie ochrony konsumentów – wprowadzenie przejrzystości warunków i wymogów informacyjnych dotyczących usług płatniczych oraz surowe wymogi bezpieczeństwa płatności elektronicznych i ochrony danych finansowych konsumentów. PSD2 ma zapewnić bezpieczne środowisko transakcji online i ograniczyć ryzyko oszustw.

Otwarcie rynku na nowe usługi i dostawców – umożliwienie firmom oferowania innowacyjnych usług płatności, takich jak usługi dostępu do informacji o rachunku i usługi inicjowania płatności.

Wzmocnienie praw konsumentów – zmniejszenie odpowiedzialności z tytułu nieautoryzowanych płatności, bezwarunkowe prawo do zwrotu w określonych przypadkach oraz zniesienie dodatkowych opłat za korzystanie z konsumenckich kart debetowych lub kredytowych.

Ustanowienie wspólnych standardów i regulacji – zbiór jasnych i kompleksowych zasad mających zastosowanie zarówno do obecnych, jak i do nowych dostawców usług płatniczych. To oznacza konkurencyjne środowisko dla wszystkich uczestników rynku.

Dyrektywa PSD2 w praktyce

Dyrektywa PSD2 wprowadziła szereg zmian w sposobie funkcjonowania rynku płatności. W praktyce wpłynęła na przedsiębiorstwa i instytucje działające na co dzień w różnych sektorach. Banki zostały zobowiązane do dzielenia się dostępem do swoich interfejsów API z innymi podmiotami. Musiały też wdrożyć silne uwierzytelnianie w płatnościach online.

To nie wszystko. Fintechy zyskały możliwość dostępu do danych bankowych klientów za ich zgodą, dzięki czemu są w stanie oferować nowe usługi płatnicze, np. innowacyjne aplikacje mobilne do zarządzania finansami.

Te zmiany sprawiły, że z jednej strony zwiększyła się konkurencja na rynku płatności, a z drugiej – powstały nowe rozwiązania, z których mogą korzystać tak osoby prywatne, jak i organizacje. Pożyteczną innowacją jest choćby agregacja danych finansowych z różnych kont bankowych w jednym miejscu. To ułatwia zarządzanie finansami osobistymi oraz biznesowymi i daje konsumentom lepszy wgląd w swoje transakcje i budżety.

Ułatwienia w prowadzeniu rozrachunków dzięki PSD2

Dyrektywa PSD2 nie tylko zrewolucjonizowała funkcjonowanie instytucji finansowych, takich jak banki, ale również wywarła wpływ na obszar księgowości i rachunkowości. Księgowość i bankowość od dawna są ze sobą ściśle powiązane, a zmiany w jednym sektorze często przekładają się na zmiany w drugim. Wprowadzenie nowych standardów bezpieczeństwa i przepisów dotyczących usług płatniczych miało ogromny wpływ na sposób, w jaki przedsiębiorstwa prowadzą rozliczenia finansowe i obsługują transakcje.

W dotychczasowej pracy księgowych i biur rachunkowych często konieczne było ręczne wprowadzanie danych z wyciągów bankowych, co mogło być czasochłonne i podatne na błędy.

Teraz, dzięki rozwojowi usług finansowych opartych na danych bankowych, producenci systemów wspierających pracę księgowych i biur rachunkowych mają możliwość integrowania swoich rozwiązań z narzędziami nowych usługodawców.

To pozwala choćby na automatyczne pobieranie transakcji bezpośrednio z konta. Dzięki temu księgowi mogą zaoszczędzić czas i uniknąć ręcznego przepisywania danych oraz skoncentrować się na bardziej wartościowych zadaniach.

Dzięki wprowadzeniu takiej funkcji użytkownicy platformy wspierającej pracę księgowych mogą znacząco usprawnić swoje procesy księgowe, unikając zbędnych opóźnień i błędów przy wprowadzaniu danych. To pozwala także na lepsze monitorowanie i kontrolę nad finansami firmy.

PSD2 a bezpieczeństwo rozrachunków

Dyrektywa PSD2 umożliwia zintegrowanie narzędzi księgowych z rachunkami bankowymi. W tym procesie najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo danych finansowych. Liczy się stosowanie zaawansowanych zabezpieczeń, w tym wieloetapowej weryfikacji tożsamości czy szyfrowania danych. Ponadto dyrektywa PSD2 wprowadziła również nowe wymogi dotyczące raportowania i monitorowania.

Firmy, które decydują się na połączenie swojego systemu wspierającego pracę księgowych z bankowością, mogą obawiać się o bezpieczeństwo firmowych danych oraz o to, że nieuprawnione osoby będą dokonywały niekontrolowanych transakcji.

Warto pamiętać, że dostępne dziś na rynku narzędzia tego typu jedynie pobierają dane z kont bankowych i nie posiadają uprawnień do dokonywania płatności.

To ich użytkownik jest odpowiedzialny za połączenie swojego systemu z bankiem i autoryzowanie tego procesu.

Kluczem jest wybieranie rozwiązań, które są wspierane przez usługi firm posiadających odpowiednie certyfikaty oraz gwarancję Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mieli pewność, że ich dane są odpowiednio chronione, a połączenia z bankiem w ramach prowadzenia rozrachunków w pełni bezpieczne.

Dyrektywa PSD2 to ważny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa transakcji oraz ułatwienia wymiany informacji między bankami i firmami świadczącymi usługi księgowe oraz finansowe. Jego następstwem są nowe możliwości technologiczne i wyraźne usprawnienie pracy księgowych i biur rachunkowych.

Edyta Wojtas, założycielka i wiceprezes zarządu firmy BrainSHARE IT, producenta aplikacji SaldeoSMART





Foto: rawpixel, Freepik