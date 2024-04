Sztuczna inteligencja w kampaniach wyborczych: nowe możliwości i zagrożenia

Pod koniec 2023 roku polska scena polityczna była świadkiem kontrowersyjnego użycia technologii AI. Platforma Obywatelska wykorzystała technikę deepfake, aby stworzyć spot wyborczy z wygenerowanym głosem byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Choć partia szybko przyznała się do użycia sztucznej inteligencji, spot wywołał szeroką krytykę i podniósł poważne pytania o etykę w kampaniach politycznych.

Międzynarodowy kontekst

Nie jest to jednak zjawisko ograniczone tylko do Polski. W ostatnich latach podobne przypadki miały miejsce w różnych częściach świata. W Argentynie i Indonezji AI służyła do tworzenia materiałów, które potencjalnie mogły wpłynąć na wyniki wyborów przez przedstawianie fałszywych wypowiedzi znanych osobistości.

Z kolei w krajach takich jak Pakistan i Białoruś, technologie AI wykorzystywano do ominięcia cenzury, prezentując wizualizacje uwięzionych lub uciszonych liderów opozycji. Choć te działania mogą być postrzegane jako próby walki o wolność słowa, równie często prowadzą do dezinformacji i manipulacji.

Skala zjawiska

Analiza przeprowadzona przez Check Point Research ujawnia, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, w 36 procesach wyborczych na całym świecie, sztuczna inteligencja była wykorzystywana do manipulacji treściami. W 10 krajach, w tym w Polsce, doszło do incydentów, które zakwestionowały integralność wyborów. Zastosowanie AI obejmuje:

Generowanie materiałów kampanii,

Manipulację wypowiedziami politycznymi,

Kreowanie fałszywych informacji audio i wideo.

Implikacje dla demokracji

Wykorzystanie narzędzi AI w kampaniach wyborczych ma zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty.

Z jednej strony, technologia może pomagać w dotarciu do wyborców i personalizacji przekazu.

Z drugiej, jak pokazuje przykład z Polski, prowadzi do dezinformacji, które mogą wpływać na wyniki wyborów i zniekształcać demokratyczny dyskurs.

Dostępność i regulacje

Obecnie istnieje ponad 3000 repozytoriów na GitHubie, które rozwijają i promują technologię deepfake, a usługi są oferowane już od 2 dolarów za film. Problemem jest nie tylko rosnąca dostępność narzędzi AI, ale również brak adekwatnych regulacji prawnych.

W wielu krajach brak stosownych przepisów umożliwia rozprzestrzenianie się materiałów generowanych przez AI, co stanowi wyzwanie dla organów regulacyjnych i społeczności międzynarodowej.

Kierunki działań

Sergey Shykevich, szef grupy Threat Intelligence Group w firmie Check Point Software, podkreśla, że konieczne jest podnoszenie świadomości, wspieranie współpracy międzynarodowej oraz aktualizacja ram regulacyjnych w celu przeciwdziałania negatywnym wpływom AI na procesy demokratyczne.

Jest to kluczowe, zwłaszcza teraz, gdy w 2024 roku ponad 2 miliardy osób w 50 krajach przygotowuje się do oddania głosu w wyborach.

Porady dla wyborców i kandydatów:

Bądź świadomy: Informacje, które otrzymujesz, mogą być manipulowane przy użyciu sztucznej inteligencji.

Sprawdzaj źródła: Zawsze weryfikuj autentyczność informacji, zwłaszcza te pochodzące z mediów społecznościowych.

Edukuj się: Zrozumienie, jak działają technologie AI i deepfake, może pomóc lepie j zidentyfikować fałszywe treści.

Wymagaj przejrzystości: Zachęcaj kandydatów i partie polityczne do jasnego oznaczania treści generowanych sztucznie.

Wspieraj regulacje: Popieraj inicjatywy prawne, które mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu AI na kampanie wyborcze.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w polityce to nie tylko kwestia technologiczna, ale przede wszystkim etyczna i społeczna. Jak pokazuje przykład Polski i innych krajów, czas zacząć serio traktować te wyzwania.

Foto: Freepik

Źródło: Check Point Research