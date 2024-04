Firma Lenovo ogłosiła wprowadzenie na rynek nowej serii komputerów stacjonarnych ThinkCentre M75 5. generacji. Nowe modele, takie jak M75t, M75s oraz M75q, są wyposażone w procesory AMD Ryzen z serii PRO 8000, które oferują do 16 bilionów operacji na sekundę (TOPS) dzięki zintegrowanym jednostkom NPU dedykowanym do zadań AI.

Premiera tych urządzeń planowana jest na połowę 2024 roku

Czego można oczekiwać po nowych PC-tach Lenovo?

Jak zapewnia producent komputery stacjonarne ThinkCentre M75 nie tylko przyspieszą codzienne zadania biurowe, ale dzięki zaimplementowanym rozwiązaniom AI mogą zrewolucjonizować sposób zarządzania energią, chłodzenia, a także optymalizacji wielozadaniowej.

Technologie te pozwalają na inteligentne dostosowywanie mocy i szybkości w zależności od potrzeb użytkownika, co przekłada się na znaczną poprawę wydajności i komfortu pracy. Co więcej, inteligentne systemy mogą uczyć się i dostosowywać w czasie rzeczywistym, co oznacza, że im dłużej z nich korzystamy, tym są lepsze.

Zaawansowane specyfikacje i wydajność

Komputery ThinkCentre M75t i M75s zostały zaprojektowane z myślą o wielozadaniowości. Wyposażono je m.in. w:

procesory AMD Ryzen serii PRO 8000 z układem graficznym AMD RDNA 3,

pamięć DDR5 do 64 GB (5600 MHz) i dyski SSD Gen4 do 2 TB, co czyni je idealnymi dla intensywnych zastosowań biurowych i kreatywnych,

obsługa aż 4 niezależnych wyświetlaczy, co jest idealne dla twórców treści, inżynierów czy grafików potrzebujących dużej przestrzeni roboczej i wysokiej wydajności,

możliwość instalacji dedykowanej karty graficznej AMD (tylko M75t).

Z kolei model M75q 5. generacji, będący najmniejszym w ofercie, oferuje kompaktowe rozmiary przy zachowaniu pełnej mocy obliczeniowej i doskonale sprawdzi się w ograniczonych przestrzeniach, oferując przy tym pełną funkcjonalność większych jednostek.

wyposażony został w procesor AMD Ryzen 7 PRO 8700GE, układ RDNA 3 i pamięć DDR5 do 64 GB,

może też łączyć się z trzema wyświetlaczami i obsługiwać dwa dyski SSD Gen4.

Możliwość łatwej rozbudowy i personalizacji to kolejne atuty, które z pewnością przyciągną uwagę wielu użytkowników biznesowych.

Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój

Komputery ThinkCentre M75 posiadają procesor Microsoft Pluton, spełniają standardy Secured-core PC oraz są chronione przez kompleksowe rozwiązanie Lenovo ThinkShield.

Szyfrowanie danych, blokady portów USB i ochrona przed atakami fizycznymi mają zapewnić pełne bezpieczeństwo informacji firmowych.

Z kolei wyposażenie w materiały pozyskane z recyklingu stanowi odpowiedź na potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw dbających o ekologię.

Ceny i dostępność w Polsce: