Ciesnie nadgarstka — czym się charakteryzują

Zespół cieśni nadgarstka najczęściej pojawia się po pięćdziesiątym roku życia. Dotyka kilku procent społeczeństwa, przy czym trzy razy częściej chorują na niego kobiety. Zespołowi cieśni nadgarstka towarzyszy ucisk nerwu pośrodkowego powodujący dolegliwości bólowe. Powrót do pełni zdrowia możliwy jest po zastosowaniu odpowiedniego leczenia.

Zespołu cieśni nadgarstka może być spowodowany reumatoidalnym zapaleniem stawów, a w niektórych przypadkach może mieć charakter choroby zawodowej. Jej powstaniu sprzyja praca na budowie, przy komputerze lub w fabryce przy taśmie. W zespole cieśni nadgarstka czasem ucisk nerwu wywołuje uraz jak na przykład złamanie nadgarstka lub obrzęk struktur nadgarstka występujący w okresie ciąży.

Objawy zespołu cieśni nadgarstka obejmuje trzy stadia, a każde z nich dotyczy mrowienia palców, zaburzenia czucia, drętwienia i bólu w okolicy kciuka. W większości przypadków pacjenci miewają utrudnione zaciśnięcie ręki, uczucie sztywności palców oraz problemy z wykonywaniem precyzyjnych ruchów chorą ręką.

w trzecim stadium. Wówczas dochodzi do nasilenia dotychczasowych objawów, a dodatkowo pojawiają się zaniki mięśniowe w obrębie kłębu kciuka. Ponadto dochodzi do pogłębienia się zmian degeneracyjnych w obrębie nerwu pośrodkowego. W nieleczonych zaburzeniach dochodzi do trwałego uszkodzenia nerwu pośrodkowego. Co jest istotne w leczeniu zespołu cieśni nadgarstka?

Leczenie zespołu cieśni nadgarstka polega na zastosowaniu szyny na nadgarstek, zabiegi z zakresu fizjoterapii i fizykoterapii oraz leczenie operacyjne. Fizjoterapia jest także odpowiedzią na pytanie, jak złagodzić ból kręgosłupa lędźwiowego.

Zespół cieśni nadgarstka po operacji

Operacja zespołu cieśni nadgarstka może odnieść skutek tylko przy odpowiednio zastosowanej rehabilitacji. Przez pierwsze 6-8 tygodni od zabiegu rękę należy oszczędzać. Rehabilitacja obejmuje ćwiczenia ruchowe nadgarstka, neuromobilizację oraz domowe sposoby leczenia cieśni nadgarstka.

Zespół cieśni nadgarstka jest źródłem znacznego dyskomfortu, który prowadzi do ograniczenia wykonywania precyzyjnych ruchów ręką. Z tego względu, nie należy bagatelizować pierwszych objawów choroby.

