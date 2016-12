Proszę okazać konto na Facebooku do kontroli! Przegląd (e)prawny 23.12.2016

W tym tygodniu w Dzienniku Internautów...

poruszaliśmy następujące ciekawe tematy z okolic internetu, technologii i prawa.

Poza tym na koniec tygodnia chcemy wam zasygnalizować następujące wydarzenia i tematy.

Konfiskata rozszerzona - rząd przyjął projekt

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu karnego, która ma wprowadzić przepisy o tzw. konfiskacie rozszerzonej. Przy okazji ustawa umożliwi stosowanie kontroli operacyjnej, w tym podsłuchów, przez Policję i inne służby w celu ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem. Kontrola ta będzie ograniczona w dwojaki sposób – albo przez odwołanie się wyłącznie do przestępstw, wobec których dane służby mają uprawnienia śledcze (np. ABW, CBA) albo przez odniesienie się do przepadku mającego zastosowanie do spraw poważnych (np. Policja, prokuratura, wywiad skarbowy).

Już wcześniej pojawiały się obawy, że w pewnych przypadkach przepisy pozwolą na nieuzasadnioną inwigilację. Pisaliśmy o tym w tekście pt. Władza znów zwiększa uprawnienia do inwigilacji. Tym razem w przepisach o konfiskacie rozszerzonej.

Profilowanie bezrobotnych do Trybunału!

Wielokrotnie krytykowane profilowanie bezrobotnych jest przedmiotem wniosku jaki do Trybunału Konstytucyjnego skierował Rzecznik Praw Obywatelskich. Wątpliwości Rzecznika budzi przeniesienie części regulacji dotyczącej profilowania osób bezrobotnych do aktu prawnego rangi rozporządzenia. Poza tym w ustawie nie została także przewidziana możliwość zakwestionowania przyporządkowania bezrobotnego do konkretnego profilu, mimo że prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wynika wprost z 78 ustawy zasadniczej. Przypomnijmy w tym miejscu, że informacje ujawnione we wrześniu ukazały poważne wady algorytmu profilowania.

Reforma edukacji ciągle się tworzy

Reforma edukacji rzekomo jest ukończona i dopracowana. Mimo to minister edukacji Anna Zalewska zapowiedziała, że zespoły eksperckie uczestniczące w pracach nad przyjętą niedawno ustawą będą pracowały nad kolejnymi elementami regulującymi reformę.

- Eksperci będą pracować nad przepisami dotyczącymi dotacji i subwencji, egzaminowania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz nad regulacjami o kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach, czyli tych najbardziej uzdolnionych - stwierdziła minister. Więcej na ten temat w Forsal.pl.

Sprawy urzędowe przez komórkę?

Już wkrótce przez komórkę będzie można zawierać umowy całkowicie cyfrowo. Stanie się tak za sprawą m.in. Mobile Connect – narzędzia, które zaoferować mają operatorzy telekomunikacyjni. Mobile Connect to rozwiązanie, które po wdrożeniu pozwali na uwierzytelnienie i autoryzację obywateli w systemach administracji publicznej za pomocą telefonu.

Dzięki niemu obywatel, który ma komórkę będzie mógł skorzystać z dostępu do portali lub usług on-line za pomocą bezpiecznego indywidualnego hasła (PIN) i tym sposobem np. załatwić sprawę urzędową bez wychodzenia z domu. W administracji publicznej mechanizm Mobile Connect będzie mógł znaleźć zastosowanie m.in. w projekcie wprowadzenia mobilnej wersji dokumentów, nad którym pracuje Ministerstwo Cyfryzacji (dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny auta oraz potwierdzenie polisy OC przez komórkę) oraz w Profilu Zaufanym („eGO”). Co ważne - usługa będzie dostępna dla blisko 100 proc. użytkowników sieci komórkowych - nie będzie przy tym potrzebne połączenie z internetem. Szczegółu na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

SKW wreszcie... odmówiła informacji

Fundacja Panoptykon prosiła Służbę Kontrwywiadu Wojskowego o informację o tym, jak często służba sięga po nasze billingi i inne dane telekomunikacyjne. SKWi nie udostępniła informacji, ale dodatkowo unikała wydania decyzji odmownej, którą Fundacja mogłaby zaskarżyć. Dopiero po długim czasie walki sądowej udało się tę decyzję odmowną uzyskać. O kulisach sprawy poczytacie na stronie Fundacji Panoptykon.

Trzeba stworzyć zasady dla Big Data?

Jak podaje Reuters, europejscy regulatorzy dostrzegają potrzebę monitorowania wzrostu w obszarze Big Data, z uwzględnieniem kwestii zbierania dużej ilości informacji stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i prywatności.

Mówiąc konkretnie wątpliwości co do Big Data wyraził Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Jego zdaniem istnieje ryzyko wytworzenia nowej, niechcianej grupy klientów, co będzie wynikało z coraz dokładniejszych analiz danych. Uruchomiono konsultacje w sprawie utworzenia możliwego nadzoru w tym zakresie.

DVD w gazetach i tantiemy

Komu należą się tantiemy od płyt DVD? Czy istnienie dwóch konkurencyjnych organizacji zbiorowego zarządzania prawami powoduje, że korzystający nie musi płacić zanim OZZ sobie powyjaśniają tematy? Na te pytania odpowiada pewien wyrok opisany w Czasopiśmie Lege Artis. Warto poczytać.

Chiny ograniczają publikowanie filmów

Nowe regulacje w Chinach ograniczają udostępnianie materiałów wideo lub audio wygenerowanych przez użytkowników. Tym samym działające w Chinach platformy społecznościowe muszą zwiększyć swoją czujność i usuwać takie treści. Czyni to chińską cenzurę wyjątkowo ostrą. Więcej na ten temat pisze m.in. The Guardian.

Porzucony telefon i prywatność

Ciekawe orzeczenie dotyczące cyfrowej prywatności wydał sąd apelacyjny z Florydy. Jego zdaniem jeśli porzucony telefon komórkowy został zablokowany hasłem, to nadal mimo porzucenia nie uprawnia to władz do przeszukiwania telefonu bez nakazu. Sąd wskazał, że telefony nie są tylko "pudełkami" z określoną zawartością, ale są raczej czymś w rodzaju domu, z którego ktoś wyjechał i go zamknął. O sprawie pisze TechDirt.

USA prześwietlają przyjezdnych w social mediach

Rząd Stanów Zjednoczonych zaczyna żądać od niektórych przyjezdnych informacji o ich kontach na Facebooku, Twitterze i w innych serwisach społecznościowych. Oczywiście ma to pomóc w wyłapywaniu terrorystów. Rząd USA najwyraźniej jest pewien, że osoba planująca zamach będzie się starała wcześniej zasygnalizować to światu przez Facebooka. O sprawie pisze m.in. Politico.

Universal walczy z... promocją filmu

Nieukończony trailer filmu The Mummy wyciekł do internetu i spotkał się z dużym zainteresowaniem. Teraz Universal stara się powstrzymać rozpowszechnianie go, uciekając się do zgłaszania tej treści jako udostępnionej bez pozwolenia posiadaczy praw autorskich. Tak to już jest, że jedni modlą się o "wiralność" a drudzy z nią walczą. O sprawie pisze m.in. TorrentFreak.

Słabe szyfrowanie to więcej szkody niż pożytku

Tak uważa grupa robocza działająca w amerykańskiej Izbie Reprezentantów. Opublikowała ona długo oczekiwany raport, który zgadza się z wnioskami firm technologicznych. Zdaniem autorów raportu nie powinno się osłabiać szyfrowania mając na uwadze krótkoterminowe korzyści. Należy dostrzegać długoterminowe korzyści dla bezpieczeństwa narodowego, które płyną z silnego szyfrowania. O sprawie pisze The Verge.

* - Linki afiliacyjne. Kupując książki poprzez te linki wspierasz funkcjonowanie redakcji Dziennika Internautów.