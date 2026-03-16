Zwrot towaru z zagranicznego e-sklepu w UE - kto zapłaci za przesyłkę?

Zamówiła/eś elegancki stolik z duńskiego sklepu internetowego, a po rozpakowaniu okazało się, że wygląda jak mebel z akademika? 14 dni na odstąpienie od umowy masz w całej Unii Europejskiej - ale koszt odesłania paczki za granicę potrafi zjeść oszczędności, które miałeś na tej transakcji. Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) przy UOKiK wyjaśnia, kiedy za zwrot płacisz Ty, a kiedy sklep.
Kupując online od sprzedawcy z dowolnego kraju Unii Europejskiej, masz 14 dni kalendarzowych na odstąpienie od umowy - bez podawania przyczyny. Termin biegnie od momentu, gdy paczka trafi w Twoje ręce. Sprzedawca musi zwrócić wszystkie otrzymane płatności, łącznie z kosztem najtańszej oferowanej przez siebie formy dostawy. Jeśli wybrałeś droższą opcję wysyłki (np. kurier ekspresowy zamiast zwykłej poczty), różnicę pokrywasz z własnej kieszeni.
Ważny szczegół, o którym wielu kupujących nie wie:
jeśli sprzedawca nie poinformował Cię o prawie do odstąpienia, termin na zwrot wydłuża się aż do 12 miesięcy od upływu standardowych 14 dni.
To potężna sankcja za niedopełnienie obowiązków informacyjnych - i dotyczy ona sprzedawców z całej UE na mocy dyrektywy 2011/83/UE.
Tu zaczyna się najciekawsza część. Domyślna reguła jest prosta: za odesłanie towaru płaci konsument (art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, odpowiednik art. 14 ust. 1 dyrektywy 2011/83/UE).
Jest jednak jeden istotny warunek - sprzedawca musi Cię o tym poinformować przed zakupem, w sposób jasny i zrozumiały.
Jeśli tego nie zrobił (lub informacja była ukryta gdzieś w odmętach regulaminu pisanego czcionką 6pt), obowiązek pokrycia kosztów zwrotu przechodzi na niego.
Konsumenci mogą być zaskoczeni wysoką ceną przesyłki zwrotnej za granicę. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić regulamin sklepu oraz politykę zwrotów. W przypadku towarów wielkogabarytowych lub wysyłanych z magazynów poza Polską koszt odesłania może być znaczny. Sprzedawca ma obowiązek poinformować o tym z góry, np. podając konkretną kwotę lub sposób jej obliczenia - mówi Wojciech Szczerba, koordynator Europejskiego Centrum Konsumenckiego
|Sytuacja
|Kto płaci za odesłanie?
|Podstawa prawna
|Odstąpienie od umowy - sprzedawca poinformował o kosztach zwrotu
|Konsument
|Art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta / art. 14 ust. 1 dyrektywy 2011/83/UE
|Odstąpienie od umowy - sprzedawca nie poinformował o kosztach zwrotu
|Sprzedawca
|Art. 34 ust. 2 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 10 ustawy o prawach konsumenta
|Sprzedawca oferuje darmowe zwroty (np. w regulaminie lub polityce sklepu)
|Sprzedawca
|Dobrowolna polityka sklepu
|Towar niezgodny z umową (reklamacja)
|Sprzedawca
|Dyrektywa 2019/771 / art. 43d ustawy o prawach konsumenta
Nie każdy zakup online podlega zasadzie 14 dni na zwrot. Art. 38 ustawy o prawach konsumenta (implementujący dyrektywę konsumencką) przewiduje katalog wyłączeń jednolity w całej UE. Prawo do odstąpienia nie przysługuje m.in. przy zakupie:
Osobna kwestia to treści cyfrowe niedostarczane na nośniku materialnym (e-booki, gry, filmy do pobrania). Po zmianach wprowadzonych przez dyrektywę Omnibus (od 1 stycznia 2023 r.) utrata prawa do odstąpienia wymaga łącznego spełnienia trzech warunków: konsument wyraził zgodę na dostarczenie treści przed upływem terminu na odstąpienie, przyjął do wiadomości utratę tego prawa, a sprzedawca przekazał potwierdzenie tych oświadczeń na trwałym nośniku (np. e-mailem).
Jeśli sprzedawca pominął choćby jeden z tych kroków - prawo do zwrotu wciąż przysługuje, nawet po pobraniu treści.
Pełną listę 13 wyłączeń znajdziesz na stronie UOKiK poświęconej prawom konsumenta.
Sprzedawca ma 14 dni na zwrot płatności, ale może wstrzymać przelew do otrzymania towaru lub potwierdzenia odesłania. Problem ze zwrotem od sprzedawcy z UE? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
Tak. Masz 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny - liczone od momentu otrzymania przesyłki. Zasada wynika z dyrektywy 2011/83/UE i obowiązuje jednolicie w całej UE. Uwaga: nie dotyczy to zakupów z brytyjskich sklepów - po Brexicie Wielka Brytania nie jest objęta tymi przepisami.
Koszt odesłania zależy od wagi paczki, odległości i wybranego kuriera. Przy przesyłkach międzynarodowych ceny zaczynają się od kilkudziesięciu złotych, a przy towarach wielkogabarytowych mogą przekroczyć 200 zł. Dlatego ECK zaleca sprawdzenie polityki zwrotów jeszcze przed zakupem.
Zgłoś sprawę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECK Polska) działającego przy UOKiK. ECK bezpłatnie pomaga w polubownym rozwiązywaniu sporów z przedsiębiorcami z krajów UE, Norwegii i Islandii. Kontakt przez stronę konsument.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 22 55 60 600. W 2024 roku ECK Polska rozpatrzyło ponad 9 200 zgłoszeń i odzyskało dla konsumentów niemal pół miliona euro.
Tak. W Polsce od 1 stycznia 2023 roku (implementacja dyrektywy Omnibus) utrata prawa do odstąpienia od umowy na treści cyfrowe wymaga spełnienia trzech warunków łącznie:
Brak któregokolwiek elementu oznacza, że prawo do zwrotu nadal Ci przysługuje.
