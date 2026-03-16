Zwrot towaru z zagranicznego e-sklepu w UE - kto zapłaci za przesyłkę?

14 dni na zwrot towaru - jedna zasada w 27 krajach UE

Kupując online od sprzedawcy z dowolnego kraju Unii Europejskiej, masz 14 dni kalendarzowych na odstąpienie od umowy - bez podawania przyczyny. Termin biegnie od momentu, gdy paczka trafi w Twoje ręce. Sprzedawca musi zwrócić wszystkie otrzymane płatności, łącznie z kosztem najtańszej oferowanej przez siebie formy dostawy. Jeśli wybrałeś droższą opcję wysyłki (np. kurier ekspresowy zamiast zwykłej poczty), różnicę pokrywasz z własnej kieszeni.

Ważny szczegół, o którym wielu kupujących nie wie:

jeśli sprzedawca nie poinformował Cię o prawie do odstąpienia, termin na zwrot wydłuża się aż do 12 miesięcy od upływu standardowych 14 dni.

To potężna sankcja za niedopełnienie obowiązków informacyjnych - i dotyczy ona sprzedawców z całej UE na mocy dyrektywy 2011/83/UE.

Kto ponosi koszt odesłania - konsument czy sprzedawca?

Tu zaczyna się najciekawsza część. Domyślna reguła jest prosta: za odesłanie towaru płaci konsument (art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, odpowiednik art. 14 ust. 1 dyrektywy 2011/83/UE).

Jest jednak jeden istotny warunek - sprzedawca musi Cię o tym poinformować przed zakupem, w sposób jasny i zrozumiały.

Jeśli tego nie zrobił (lub informacja była ukryta gdzieś w odmętach regulaminu pisanego czcionką 6pt), obowiązek pokrycia kosztów zwrotu przechodzi na niego.

Konsumenci mogą być zaskoczeni wysoką ceną przesyłki zwrotnej za granicę. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić regulamin sklepu oraz politykę zwrotów. W przypadku towarów wielkogabarytowych lub wysyłanych z magazynów poza Polską koszt odesłania może być znaczny. Sprzedawca ma obowiązek poinformować o tym z góry, np. podając konkretną kwotę lub sposób jej obliczenia - mówi Wojciech Szczerba, koordynator Europejskiego Centrum Konsumenckiego

Sytuacja Kto płaci za odesłanie? Podstawa prawna Odstąpienie od umowy - sprzedawca poinformował o kosztach zwrotu Konsument Art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta / art. 14 ust. 1 dyrektywy 2011/83/UE Odstąpienie od umowy - sprzedawca nie poinformował o kosztach zwrotu Sprzedawca Art. 34 ust. 2 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 10 ustawy o prawach konsumenta Sprzedawca oferuje darmowe zwroty (np. w regulaminie lub polityce sklepu) Sprzedawca Dobrowolna polityka sklepu Towar niezgodny z umową (reklamacja) Sprzedawca Dyrektywa 2019/771 / art. 43d ustawy o prawach konsumenta

Czego nie zwrócisz - wyłączenia prawa do odstąpienia

Nie każdy zakup online podlega zasadzie 14 dni na zwrot. Art. 38 ustawy o prawach konsumenta (implementujący dyrektywę konsumencką) przewiduje katalog wyłączeń jednolity w całej UE. Prawo do odstąpienia nie przysługuje m.in. przy zakupie:

Towarów wyprodukowanych na indywidualne zamówienie (np. koszulka z własnym nadrukiem)

Produktów szybko psujących się lub z krótkim terminem przydatności

Zapieczętowanych produktów otwartych po dostawie, których nie można zwrócić ze względu na higienę (np. soczewki kontaktowe)

Rozpakowanych nagrań dźwiękowych, wizualnych lub programów komputerowych w zapieczętowanym opakowaniu

Usług hotelarskich, transportowych czy biletów na wydarzenia z oznaczonym terminem

Osobna kwestia to treści cyfrowe niedostarczane na nośniku materialnym (e-booki, gry, filmy do pobrania). Po zmianach wprowadzonych przez dyrektywę Omnibus (od 1 stycznia 2023 r.) utrata prawa do odstąpienia wymaga łącznego spełnienia trzech warunków: konsument wyraził zgodę na dostarczenie treści przed upływem terminu na odstąpienie, przyjął do wiadomości utratę tego prawa, a sprzedawca przekazał potwierdzenie tych oświadczeń na trwałym nośniku (np. e-mailem).

Jeśli sprzedawca pominął choćby jeden z tych kroków - prawo do zwrotu wciąż przysługuje, nawet po pobraniu treści.

Jak bezpiecznie zwracać towary z zagranicy

Sprawdź regulamin i politykę zwrotów przed zakupem - szukaj informacji o kosztach odesłania i adresie zwrotów Wyślij oświadczenie o odstąpieniu w ciągu 14 dni od otrzymania towaru - mailem lub formularzem sprzedawcy Odeślij towar w ciągu kolejnych 14 dni od złożenia oświadczenia - zachowaj potwierdzenie nadania Porównaj ceny kurierów - przy przesyłkach międzynarodowych różnice bywają ogromne Dokumentuj wszystko - zrzuty ekranu regulaminu, potwierdzenia wysyłki, korespondencję ze sprzedawcą

Sprzedawca ma 14 dni na zwrot płatności, ale może wstrzymać przelew do otrzymania towaru lub potwierdzenia odesłania. Problem ze zwrotem od sprzedawcy z UE? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Warto zapamiętać

Masz 14 dni na odstąpienie od umowy w każdym e-sklepie w UE - a gdy sprzedawca nie poinformował Cię o tym prawie, termin rośnie do 12 miesięcy

w każdym e-sklepie w UE - a gdy sprzedawca nie poinformował Cię o tym prawie, termin rośnie do Koszt odesłania płacisz Ty, ale tylko jeśli sprzedawca poinformował Cię o tym z góry

Przy reklamacji (towar niezgodny z umową) koszty zwrotu zawsze ponosi sprzedawca

Kupujesz z Wielkiej Brytanii? Po Brexicie UK nie jest objęte siecią ECK/ECC-Net - dochodzenie roszczeń wymaga innej ścieżki

Najczęstsze pytania

Czy mogę zwrócić towar kupiony w zagranicznym sklepie internetowym w UE?

Tak. Masz 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny - liczone od momentu otrzymania przesyłki. Zasada wynika z dyrektywy 2011/83/UE i obowiązuje jednolicie w całej UE. Uwaga: nie dotyczy to zakupów z brytyjskich sklepów - po Brexicie Wielka Brytania nie jest objęta tymi przepisami.

Ile kosztuje zwrot towaru do zagranicznego sklepu w UE?

Koszt odesłania zależy od wagi paczki, odległości i wybranego kuriera. Przy przesyłkach międzynarodowych ceny zaczynają się od kilkudziesięciu złotych, a przy towarach wielkogabarytowych mogą przekroczyć 200 zł. Dlatego ECK zaleca sprawdzenie polityki zwrotów jeszcze przed zakupem.

Co zrobić, gdy zagraniczny sklep nie chce zwrócić pieniędzy?

Zgłoś sprawę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECK Polska) działającego przy UOKiK. ECK bezpłatnie pomaga w polubownym rozwiązywaniu sporów z przedsiębiorcami z krajów UE, Norwegii i Islandii. Kontakt przez stronę konsument.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 22 55 60 600. W 2024 roku ECK Polska rozpatrzyło ponad 9 200 zgłoszeń i odzyskało dla konsumentów niemal pół miliona euro.

Czy przy zwrocie treści cyfrowych obowiązują inne zasady?

Tak. W Polsce od 1 stycznia 2023 roku (implementacja dyrektywy Omnibus) utrata prawa do odstąpienia od umowy na treści cyfrowe wymaga spełnienia trzech warunków łącznie:

Twojej wyraźnej zgody, przyjęcia do wiadomości utraty prawa do zwrotu oraz potwierdzenia tych oświadczeń przez sprzedawcę na trwałym nośniku.

Brak któregokolwiek elementu oznacza, że prawo do zwrotu nadal Ci przysługuje.

