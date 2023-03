Jak wykorzystać potencjał agencji PR? Sprawdź kiedy warto nawiązać współpracę!

Agencja PR – jakie zadania wykonuje i jak wpływa na wizerunek?

Agencja PR ma szeroki zakres zadań, których celem jest kreacja wizerunku. Długofalowa współpraca z agencją PR to inwestycja w budowę zaufania, rozpoznawalności i wiarygodności. Taki zakres usług powoduje, że grono klientów agencji PR nie ogranicza się wyłącznie do podmiotów gospodarczych – z działań PR często korzystają osoby publiczne, celebryci czy politycy.

Zadania agencji PR na przykładzie RO – agencja PR Warszawa:

media relations – pracownicy agencji PR mogą zaaranżować wywiady i publikacje, które pomogą w budowaniu reputacji,

kampanie wizerunkowe – jak pisze na swojej stronie agencja PR - ro.team, agencja public relations przygotowuje zarówno akcje ambientowe, jak i kampanie reklamowe,

influencer marketing – agencja PR przejmuje na siebie całość procesu współpracy z influencerami, którzy stają się ambasadorami marki,

doradztwo strategiczne – dzięki bogatemu doświadczeniu eksperci agencji PR mogą pomóc firmie w wyznaczeniu jej strategicznych celów PR,

content marketing – w zakres obowiązków agencji PR wchodzi również tworzenie wartościowych i atrakcyjnych dla odbiorców treści, które kreują założony wizerunek.

Jak agencja PR wesprze Cię w edukowaniu klientów o zmianach w Twoim produkcie?

Zakres działań podejmowanych przez agencję public relations wskazuje, w czym może ona pomóc klientowi. A jak wygląda to w praktyce? Załóżmy, że planujesz zmiany w recepturze sprzedawanego produktu. Zdajesz sobie sprawę ze zmieniających się trendów i dlatego chcesz wyeliminować z jego składu np. sztuczne barwniki lub substancje, które chociaż są dozwolone, to mają pewne negatywne efekty. Co zrobi dla Ciebie agencja public relations?

Agencja PR Warszawa może:

przygotować cykl artykułów informacyjnych i edukacyjnych – wraz z ich publikacją w poczytnych mediach,

stworzyć kampanię z udziałem popularnych influencerów – którzy odpowiednio wcześniej zostaną zaznajomieni z produktami, ich specyfiką i działaniem,

opracować strategię komunikacji z potencjalnymi klientami – z której firma będzie korzystać od momentu wprowadzenia zmian.

Co ważne, efektywność prowadzonych przez agencję PR działań zostanie zmierzona. Analityka to jeden z obszarów, z którymi pracownicy agencji PR mają styczność na co dzień.

W związku z wprowadzonymi zmianami Twoją firmę dotknął kryzys wizerunkowy? A może to właśnie w odpowiedzi na kryzys planujesz wprowadzić zmiany? Agencja public relations wdroży plan pozwalający zminimalizować wizerunkowe straty.

Co decyduje o jakości agencji PR? Poznaj najważniejsze czynniki!

Ponieważ w każdym dużym mieście Polski działa agencja PR, to pozostaje pytanie, jak wybrać takiego partnera. Na co zwrócić uwagę, poszukując sprzymierzeńca w budowie wizerunku?

W pierwszej kolejności warto przyjrzeć się portfolio. Najczęściej agencja public relations nie może pochwalić się wszystkimi realizacjami, a to ze względu na poufność zagwarantowaną klientom. Udostępniane case studies mogą jednak sporo powiedzieć o jej działaniu. Dobra agencja PR to też świetny zespół specjalistów – osoby mające bogate doświadczenie w obszarze komunikacji i utrzymujące kontakty z mediami.

Szukasz agencji PR? Zwróć uwagę również na wyniki prowadzonych kampanii – liczbę publikacji i ich zasięg, liczbę pozyskanych leadów czy liczbę followersów w mediach społecznościowych. Wspomniana już RO agencja PR z Warszawy stawia na transparentność i publikuje informacje o wynikach, jakie udało jej się uzyskać podczas współpracy z wybranymi klientami.

Foto i tekst: materiał partnera