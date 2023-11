Jak korzystać z AI podczas zakupów online - pokolenia Z i X chcą tego już dziś

W skrócie:

Popularność AI w e-commerce: 88% przedstawicieli pokolenia Z i 86% Millenialsów pozytywnie ocenia wpływ AI na zakupy online. AI jest postrzegane jako narzędzie usprawniające proces zakupowy, szczególnie w kontekście porównywania cen i wyszukiwania promocji.

Problemy w zakupach online: 73% osób z pokolenia Z doświadcza problemów podczas finalizacji zakupów online, co może prowadzić do rezygnacji z zakupu.

Oczekiwania wobec AI: Konsumentów interesuje wykorzystanie AI do uproszczenia procesu zakupowego, identyfikacji potrzeb i zwiększenia wygody. 55% Zetek i 52% Millenialsów wyraża zainteresowanie korzystaniem z asystentów zakupowych opartych na AI. 51% Zetek jest zainteresowanych doświadczeniem zakupowym w rzeczywistości rozszerzonej (AR).

Cenowa wrażliwość pokoleń: 47% pokolenia Z wskazuje na porównywanie cen jako kluczowe zastosowanie AI w e-commerce. Poszukiwanie okazji i ofert to kolejny obszar, gdzie oczekiwane jest wsparcie AI.

Znaczenie AI w rekomendacji produktów: AI ma zapewniać rekomendacje ofert i pomoc w zakupach, co jest ważne dla odpowiednio 41% i 37% badanych z pokolenia Z.

Partnerstwa z usługami finansowymi: Rozwiązania AI można wdrażać we współpracy z firmami finansowymi, np. aplikacjami BNPL (Buy Now, Pay Later). Te technologie pozwalają na personalizację ofert, zarządzanie płatnościami i lepsze zrozumienie trendów rynkowych.



Analizując potrzeby pokoleń Z i X, zauważa się, że aż 73% młodych konsumentów natrafia na komplikacje w trakcie finalizacji zakupów oraz procesów płatności. Takie wyzwania napotykane w środowisku cyfrowym skłaniają ich do szukania innowacyjnych rozwiązań, jakie może zapewnić sztuczna inteligencja. Co interesujące, niektóre z tych narzędzi AI mają potencjał do bycia efektywnie integrowanymi z usługami finansowymi.

Potrzeba AI w handlu elektronicznym

Międzynarodowe badanie przeprowadzone przez Harris Poll uwypukla chęć korzystania z AI przez młodsze pokolenia podczas zakupów online. Ponad 88% ankietowanych z grupy Zetek oraz 86% Millenialsów wyraziło zainteresowanie wykorzystaniem takich technologii. Szczególnie asystenci zakupowi opierający się na AI, zdobywają uznanie wśród respondentów - odpowiednio 55% i 52% deklaruje zainteresowanie takimi usługami, które mają za zadanie nie tylko uprościć proces wyboru i zakupu, ale również personalizować doświadczenia zakupowe. Dodatkowo, ponad połowa przedstawicieli pokolenia Z jest otwarta na możliwości, jakie oferuje zakupowa rzeczywistość rozszerzona (AR).

Pokolenia Z i Millenialsów to ogromna grupa konsumentów, która nie tylko akceptuje wykorzystywanie AI, ale wręcz oczekuje tego typu rozwiązań w e-handlu. To wyraźny sygnał dla sektora, który wskazuje kierunki rozwoju na najbliższe lata – tłumaczy Daniel Malinowski, zrządzający fintechem Mokka w Polsce.

Wrażliwość cenowa pokoleń

Dla młodszych konsumentów, oszczędzanie za pomocą AI podczas zakupów wydaje się być kluczowe. Blisko połowa respondentów z pokolenia Z podkreśla porównywanie cen jako istotny aspekt, w którym sztuczna inteligencja może przynieść poprawę. Z kolei 45% wskazuje na wyszukiwanie promocji jako kolejny ważny sektor dla AI. AI jest również cenione za dostarczanie spersonalizowanych rekomendacji oraz asystowanie w zakupach, jak pokazuje 41% i 37% wypowiedzi badanych. Znaczące jest także to, że 28% zwraca uwagę na rolę AI w dostarczaniu dostępu do recenzji produktów.

Trudności z finalizacją transakcji

Napotykane trudności przez młodszych użytkowników internetu przy finalizacji zakupów online podkreślają wartość, jaką mogą wnosić inteligentne systemy. Z badania wynika, że aż 73% Zetek doświadcza problemów w tym obszarze, co może prowadzić do porzucenia koszyka lub nawet obniżenia postrzegania danej marki. Nadmiar reklam, konieczność logowania się, tworzenia kont oraz nieodpowiednie rekomendacje produktowe to główne wyzwania, z którymi się mierzą.

Od AI do usług finansowych

Obecnie możliwe jest ograniczenie wielu problemów konsumentów dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań w obszarze finansowania zakupów. Aplikacje typu "Buy Now, Pay Later" (BNPL) umożliwiają personalizację ofert, analizę ryzyka kredytowego, zarządzanie płatnościami i budżetem, jak również analizę danych zakupowych. Takie działania pozwalają e-sklepom na głębsze zrozumienie klientów i trendów rynkowych. Jak zauważa Daniel Malinowski, zarządzający fintechem Mokka, partnerstwa tego rodzaju ułatwiają optymalizację procesów zakupowych i finansowych, przynosząc korzyści zarówno kupującym, jak i sprzedawcom.

Podsumowując, dynamiczny rozwój technologii AI w branży e-commerce, jak również rosnące oczekiwania konsumentów, kształtują współczesny rynek zakupowy. Te zmiany są szczególnie widoczne wśród młodszych grup wiekowych, które nie tylko adaptują się do nowinek technologicznych, ale również aktywnie poszukują innowacji, które uczynią ich doświadczenia zakupowe prostsze i bardziej satysfakcjonujące.

Foto: Freepik. Treść w oparciu o materiał prasowy