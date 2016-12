Jak złożyć wniosek o dowód osobisty przez internet? Oswajamy e-administrację

Być może jesteś zmuszony/zmuszona do wyrobienia nowego dowodu osobistego. Znaczną cześć tej procedury można załatwić online. W tym celu musisz mieć jedynie Profil Zaufany, który możesz uzyskać również online za pośrednictwem banku. Jeśli posiadasz już Profil Zaufany, możesz złożyć wniosek o dowód przez internet.

Wniosek o dowód osobisty - informacje ogólne

Dowód osobisty musi posiadać każdy dorosły obywatel. Jeśli utraciliśmy dokument lub zmieniliśmy dane, musimy wymienić dokument jak najszybciej. Jeśli dowód traci ważność to trzeba go wyrobić 30 dni przed upływem terminu ważności obecnie posiadanego dowodu.

Ponadto można wyrobić dowód dla dziecka jeśli chcemy z nim wyjechać do innego kraju UE. W takim wypadku wniosek o dowód składa rodzic lub opiekun.

Wniosek o dowód można złożyć w dowolnym urzędzie gminy.

Wyrobienie nowego dowodu jest bezpłatne. Dokument powinien być przygotowany w ciągu 30 dni. Trzeba go odebrać osobiście w urzędzie, w którym złożono wniosek. Pamiętaj, że musisz zrobić to osobiście. Trzeba przy tym okazać dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport. Osoby, które dostały polskie obywatelstwo, powinny przedstawić dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Składanie wniosku przez internet krok po kroku

Zanim złożysz wniosek, przygotuj sobie plik z aktualną fotografią spełniającą urzędowe wymogi (o tych wymogach piszemy poniżej).

Następnie zaloguj się na stronie ePUAP.gov.pl. W katalogu spraw znajdziesz kategorię "Sprawy obywatelskie" a niej "Dokumenty tożsamości".

Po kliknięciu w "Dokumenty tożsamości" rozwinie się katalog usług, w którym należy znaleźć pozycję "Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego".

Po kliknięciu w tę pozycję przechodzimy do karty usługi (zrzut poniżej). Znajdziemy tu ogólny opis usługi, informacje o wymaganych dokumentach itd. Jeśli wszystko już wiemy, możemy kliknąć w przycisk "Załatw sprawę"

Przejdziemy do formularza wniosku o wydanie dowodu osobistego. Najpierw dobrze będzie zaadresować dokument wpisując część nazwy urzędu, do którego chcemy go skierować (strzałka 1). Następnie wybieramy odpowiedni urząd z podpowiedzi (strzałka 2) i klikamy mało widoczne słowo "Zaadresuj", aby zaadresować dokument (strzałka 3).

Wypełniamy inne pola formularza (imię ojca, dane osoby składającej wniosek itd.). Nie zapomnijmy o dodaniu fotografii w załączniku (strzałka 1) oraz o zaznaczeniu powodu ubiegania się o dowód (strzałka 2). Jeśli składamy wniosek w imieniu dziecka, musimy podać swoje dane.

Jeśli już wszystko wypełniliśmy, klikamy przycisk "Dalej".

Przechodzimy do podglądu wypełnionego formularza. Możemy jeszcze raz sprawdzić czy wszystko się zgadza. Jeśli tak, musimy najpierw podpisać dokument. W tym celu klikamy przycisk "Podpisz".

System spyta o metodę podpisu. Możemy wybrać podpisanie Profilem Zaufanym

Jeśli logowaliśmy się przez ePUAP to od razu przejdziemy do podpisywania dokumentu. Wyświetli się strona z naszymi danymi i podglądem wniosku. Klikamy "Podpisz profilem zaufanym".

System z niewiadomego mi powodu jeszcze raz spyta, czy chcemy podpisać. Musimy kliknąć "Autoryzuj i podpisz dokument".

W tym momencie zostaniemy poproszeni o kod jednorazowy. Jeśli korzystamy z uwierzytelniania przez bank to będziemy przeniesieni na stronę banku by się zalogować (i następnie będziemy musieli podać kod autoryzacyjny). Kiedy podamy kod, zostaniemy przeniesieni z powrotem na stronę z podglądem formularza. Na tej stronie powinniśmy zobaczyć informację o prawidłowym podpisaniu dokumentu (strzałka 1).

Teraz pozostaje tylko kliknąć "Wyślij" (strzałka 2). Załatwione! Wniosek został wysłany. Dokument powinien być gotowy w ciągu 30 dni. Musimy go odebrać w urzędzie, ale przez internet możemy sprawdzić czy jest gotowy do odebrania.

Kiedy dowód będzie gotowy?

Po złożeniu wniosku o dowód powinieneś dostać na konto ePUAP potwierdzenie złożenia wniosku. Dzięki niemu można sprawdzić przez internet, czy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru w urzędzie. Szczegóły na ten temat znajdziesz na stronie Obywatel.gov.pl.

Zdjęcie do dowodu

Do wniosku o dowód musicie dołączyć zdjęcie spełniające konkretne wymagania. Musi to być plik o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości maksymalnie 2,5 MB. Ponadto warto wiedzieć jakie inne wymagania musi spełniać zdjęcie.

Uwaga: Jeśli nie dołączycie do wniosku odpowiedniego zdjęcia, wniosek nie zostanie zrealizowany.

Zdjęcie ma być:

aktualne (zrobione przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku),

bez nakrycia głowy i ciemnych okularów (z wyjątkiem, gdy wymaga tego wyznanie lub gdy mamy wadę wzroku),

twarz ma zajmować 70-80% zdjęcia,

twarz ma być przedstawiona en face,

zdjęcie ma ukazywać głowę i górną część barków.

Poniżej przykłady prawidłowych zdjęć.

Na zdjęciu powinniśmy mieć neutralny wyraz twarzy. Głowa powinna być ułożona prosto. Ponadto.

Włosy nie mogą nachodzić na brwi czy przesłaniać oczu.

Trzeba unikać perspektywy żabiej lub ptasiej.

Twarz nie może być również przesunięta do jednej krawędzi zdjęcia.

Poniżej przykłady wadliwych zdjęć.

Należy też unikać nienaturalnego kontrastu (np. zbyt blade zdjęcie), silnych refleksów na twarzy albo nierównomiernego oświetlania twarzy (np. cień z jednej strony).

Oczy nie mogą być czerwone lub zamknięte.

nie mogą być czerwone lub zamknięte. Nie można patrzeć w bok.

Fryzura nie może wystawać poza obrys zdjęcia.

nie może wystawać poza obrys zdjęcia. Tło ma być jednolicie oświetlone, bez żadnych wzorów lub przedmiotów w tle.

Zdjęcie w okularach/soczewkach jest dozwolone, ale oczy muszą być widoczne. Soczewki kontaktowe są dozwolone wówczas, gdy nie zmieniają koloru oczu.

Osoby z wadami wzroku mogą mieć ciemne okulary, ale muszą dołączyć do wniosku dokument potwierdzający niepełnosprawność. W takim przypadku wysyłamy skan dokumentu, a oryginał pokazujemy urzędnikowi przy odbiorze dowodu.

Zdjęcie w nakryciu głowy ze względu na wyznanie jest dopuszczalne, jeśli należysz do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Polsce, która takiego nakrycia wymaga. Trzeba do wniosku dołożyć skan dokumentu, który potwierdza przynależność do wspólnoty. Trzeba również okazać oryginał dokumentu przy odbiorze. Nakrycie głowy na zdjęciu musi odsłaniać cały owal twarzy. Nie jest zatem dozwolone zdjęcie, na którym widać tylko oczy lub zasłonięte są usta czy policzki.

Szczegółowe informacje na temat zdjęć znajdziecie na stronie obywatel.gov.pl.

