E-wniosek o dowód osobisty - ministerstwo wprowadza ułatwienia

Problemy cyfrowych petentów

Od dawna istnieje możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty przez internet. W Dzienniku Internautów znajdziecie poradnik, który opisuje tę procedurę krok po kroku. Problem w tym, że dla wielu osób trudne było złożenie wniosku bez takiego poradnika. W styczniu nawet minister cyfryzacji Anna Streżyńska przyznała, że skorzystała z naszych porad aby złożyć wniosek (zobaczcie wypowiedź pani minister na filmie, od momentu 1:40).

Oczywiście pani minister mogłaby prędzej czy później "rozpracować" sposób składania wniosku bez naszego poradnika. Ale nie o to chodzi! Żaden obywatel nie powinien się bawić w "zgadywanie co autor ePUAP-u miał na myśli". Obywatel powinien wejść na ePUAP i szybko załatwić sprawę. Niestety ePUAP nie jest na to gotowy i dlatego potrzebni są ludzie, którzy tak jak ja zanurzają się w ePUAPie by po pewnym czasie opisać jak go rozpracowali.

Będzie łatwiej

Teraz sprawa została uproszczona, przynajmniej dla osób starających się o dowód. Specjalnie dla nich przygotowano w ePUAPie baner, który zaprowadzi ich od razu do usługi składania wniosku (bez żmudnego szperania w zabałaganionym katalogu usług).

Sam wniosek o dowód osobisty też został poprawiony. Nadal ma pewne "e-pułapki" (jak np. niezbyt intuicyjny sposób adresowania), ale dzięki wprowadzonym zmianom nie będzie już możliwe składanie wniosków niekompletnych (np. takich, w których nie wpisano imienia, czy miejsca urodzenia). System nie dopuści także do wysłania wniosku bez fotografii osoby, a także bez jej podpisu Profilem Zaufanym (eGO).

MC i MSWIA szacują, że tylko w tym roku ponad 8 mln obywateli będzie składać wnioski o nowy dowód osobisty. Pięciu milionom osób upływa 10-letni termin ważności ich dotychczasowych dokumentów. Do tego może być jakieś 3 mln osób, które o nowy dowód będą wnioskować z innych powodów takich jak np. zagubienie, zniszczenie czy kradzież.

e-Urząd w zasięgu ręki

Doceniamy to, że MC i MSWiA starają się promować korzystanie z e-administracji. My również uważamy, że jest to sposób na bardziej efektywne i dość przyjazne załatwianie spraw. Przecież korzystamy już z e-sklepów, e-bankowości i e-usług, więc niby dlaczego nie korzystać z e-urzędu?

W Polsce da się przez internet załatwić niejedną sprawę urzędową. Piszemy o tym w tekstach z cyklu "Oswajamy e-administrację".