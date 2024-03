Zwiększ wydajność pracowników dzięki dostępowi do psychoterapii online

Na szczęście, coraz więcej z nas zdaje sobie sprawę z wagi dbania o kondycję psychiczną, dlatego też psychoterapia już dawno przestała być utożsamiana tylko z tymi najpoważniejszymi problemami natury psychicznej, ale stała się też bardzo skutecznym narzędziem w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami. W ostatnim czasie szczególnie wzrosło zainteresowanie firm wsparciem psychoterapeutycznym dla swoich pracowników, co nie umknęło uwadze serwisów świadczących psychoterapię online, które postanowiły wprowadzić do swojej oferty specjalne pakiety dla firm obejmujące wsparcie psychoterapeutyczne dla zatrudnionych w postaci benefitów pracowniczych. To nowoczesne podejście do zarządzania personelem, w którym dobro pracowników jest równie ważne co sukces biznesowy firmy, jest warte szerszej uwagi. Spróbujmy dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat.

Czym jest psychoterapia online?

Psychoterapia online to nowoczesna, dostosowana do dzisiejszych standardów cyfrowych oraz potrzeb społeczeństwa forma terapii, która niejako jest modyfikacją jej tradycyjnej, stacjonarnej postaci.

Jak sama nazwa wskazuje, odbywa się ona online, z pomocą urządzeń posiadających dostęp do internetu oraz wbudowaną lub podłączoną kamerą, takich jak komputer, tablet, smartfon i wiele innych.

Sesje terapeutyczne przeprowadzana są za pośrednictwem popularnych komunikatorów i aplikacji z których w pierwszej kolejności należy wymienić Skype, Zoom, Google Meets i WhatsApp.

Wspomniany format zdobywa obecnie coraz większą popularność, a na rynku pojawiają się kolejne serwisy świadczące usługi psychoterapii online.

Jednym z takich wiodących platform jest trzymsie.pl, która oferuje dostęp do szerokiej bazę doświadczonych oraz certyfikowanych terapeutów w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Ponadto, oprócz standardowej terapii dla klientów indywidualnych, trzymsie.pl wprowadził specjalną ofertę pakietów pomocowych dla firm, zapewniając kompleksową opiekę pracownikom w obszarze zdrowia psychicznego, dzięki czemu firmy mogą zapewnić swoim zespołom dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów, materiałów wideo, webinarów oraz szkoleń stacjonarnych, wpływając tym samym na zwiększenie efektywności pracy zespołu oraz pomoc w skutecznym zapobieganiu i walce z wypaleniem zawodowym.

Wsparcie psychologiczne dla pracowników - co zawierają pakiety?

Najczęściej spotykanymi punktami ofertowymi w pakietach dla firm są:

Kompleksowa i nielimitowana pomoc psychologiczna , która zapewnia pracownikom dostęp do różnorodnych form wsparcia, zgodnych z ich aktualnymi potrzebami.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników , będące gwarancją szybkiej pomocy psychologicznej w przypadku zaistniałej potrzeby.

Gwarancja anonimowości, która daje świadomość pełnej dyskrecji i ochrony danych pracowników podczas korzystania z usług serwisu.

Dodatkowo, najlepsze serwisy wprowadzają do swojej oferty:

Dedykowane platformy z kursami , zapewniające pracownikom nieograniczony dostęp do różnorodnych materiałów stworzonych przez psychoterapeutów.

Warsztaty i szkolenia o zróżnicowanej problematyce, które mogą być realizowane stacjonarnie, online i są dostosowane do aktualnych potrzeb tematycznych firmy.

Czy korzystanie z usług wsparcia psychoterapeutycznego online może być opłacalne dla firm?

Oferowanie wsparcia psychoterapeutycznego online dla firm staje się coraz bardziej popularne z uwagi na wzrost świadomości znaczenia zdrowia psychicznego w miejscu pracy.

Obecnie wiele firm coraz częściej zdaje sobie sprawę, że zapewnienie swoim pracownikom wsparcia w dziedzinie zdrowia psychicznego jest równie istotne jak troska o ich dobrą kondycję fizyczną.

Kluczowym elementem pakietów wsparcia psychoterapeutycznego jest kompleksową pomoc psychologiczna, która umożliwia pracownikom skorzystanie z rozmaitych form wsparcia, takich jak terapia indywidualna, rozwój umiejętności miękkich czy też wsparcie w radzeniu sobie z presją zawodową.

Dodatkowo, firmy, które zdecydują skorzystać się z ofertą psychoterapii dla firm, otrzymują gwarancję natychmiastowego kontaktu z psychologiem w przypadku nagłych sytuacji.

Wspieranie zdrowia psychicznego pracowników przekłada się na poprawę efektywności pracy, zwiększenie zaangażowania, a także obniżenie poziomu absencji oraz wypalenia zawodowego.

Troska o zdrowie psychiczne pracowników przynosi korzyści zarówno dla samych zainteresowanych, jak i dla całej firmy, budując jednocześnie przyjazną i wspierającą atmosferę w miejscu pracy.

Foto: Pixabay, treść: materiał partnera