Uwaga: Wizerunek TVP i programu i9:30 wykorzystany przez przestępców przy użyciu technologii deepfake

W social mediach pojawił się niedawno film przedstawiający rzekomy materiał z serwisu informacyjnego TVP.

Obecnie coraz trudniej stwierdzić czy dany materiał jest wytworem AI. Narzędzia do tworzenia materiałów deepfake są na wyciągnięcie ręki dla każdego cyberprzestępcy. Bardzo szybko rozwija się technologia związana z klonowaniem głosu.

Finalnym celem cyberprzestępców sięgających po nowoczesne technologie w ten sposób, jest zwykle wyłudzenie danych lub środków finansowych od nieświadomych użytkowników, a wykorzystanie zaufania, jakim obdarzamy osoby publiczne, to jeden z cynicznych zabiegów.

Oszustwa tego typu są coraz częstsze. Jakiś czas temu głośno było już o innym o filmie wykorzystującym wizerunek najpopularniejszego na świecie Youtubera. Fałszywy MrBeast oferował wtedy nowe iPhone'y za 2 dolary. Z kolei materiały z podobiznami gwiazd BBC Matthew Amroliwala i Sally Bundock oraz Elona Muska zostały wykorzystane do promowania rzekomej okazji inwestycyjnej.

Kamil Sadkowski, analityk laboratorium antywirusowego ESET:

Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku znanych osób to jeden wątek, a drugim jest możliwość fabrykowania nagrań z udziałem użytkowników prywatnych. Dostarczanie materiałów do nagrań deepfake to bowiem zagrożenie związanie z korzystaniem z mediów społecznościowych, o którym rzadko myślimy. Nie dotyczy ono tylko twórców internetowych i celebrytów. Wiele osób, przez lata publikowało materiały wideo, które obecnie mogą posłużyć do kradzieży naszego wizerunku i tworzenia fałszywych wypowiedzi. W ten sposób można oszukać np. naszych najbliższych, a nawet zniszczyć naszą reputację. Niebawem może okazać się, że szantaże czy oszustwa poprzez filmy będą równie częste jak tzw. kradzież „na wnuczka”.