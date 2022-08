System HRM – co to jest?

System HRM (ang. Human Resources Management) to oprogramowanie składające się z zestawu funkcjonalnych narzędzi kadrowych (aplikacji HR). Są przeznaczone kadrowcom, menedżerom oraz ich podwładnym. Aplikacje te mają za zadanie maksymalnie wesprzeć dział HR w jego codziennej pracy poprzez automatyzację powtarzalnych zadań czy ułatwienie komunikacji wewnątrz firmy. System HRM w ogromnej mierze przyspiesza procesy kadrowe, a także pomaga w ich planowaniu i organizacji.

Co obejmuje system HRM?

Profesjonalny system HRM obejmuje nawet kilkanaście różnych narzędzi kadrowych. Najlepsze platformy umożliwiają samodzielne dobranie aplikacji, które przydadzą się w firmie, w związku z czym kadrowcy nie muszą przebijać się przez dziesiątki niepotrzebnych funkcji, a przedsiębiorstwo nie płaci za to, z czego nie korzysta. Firma może nadawać użytkownikom role, dzięki którym właściwe osoby będą miały dostęp do przeznaczonych im zasobów.

Przykładowe aplikacje HR oraz ich funkcjonalności, które mogą być dostępne w systemie HRM, przedstawimy na przykładzie platformy tomHRM:

System rekrutacyjny ATS – system ATS to centrum zarządzania rekrutacjami w firmie. Pozwala między innymi stworzyć firmową stronę kariery, monitorować źródła pozyskiwania kandydatów, automatycznie zaczytywać ich dane ze wgranych CV, tworzyć osobne ścieżki rekrutacyjne dla różnych stanowisk czy udostępniać ankiety rekrutacyjne. Daje też możliwość pozostawiania ocen, notatek i tagów przy kandydatach, organizowania spotkać w kalendarzu rekrutacyjnym, udostępniania CV menedżerom oraz jednym kliknięciem generować raporty rekrutacyjne.

Onboarding pracownika – aplikacja wspomagająca procesy związane ze wdrożeniem nowego pracownika. tomHRM umożliwia w tym zakresie między innymi tworzenie osobnych ścieżek onboardingowych dla określonych stanowisk, automatyczne rozdzielanie zadań, tworzenie stron z informacjami i dokumentami dla nowozatrudnionych czy monitorowanie postępów całego procesu onboardnigu pracownika.

Ewidencja Czasu Pracy – automatyzacja w zakresie ewidencji czasu pracy to ogromne ułatwienie zarówno dla kadrowców, jak i zatrudnionych; również pod względem pracy zdalnej. Aplikacja HRM tomHRM daje tutaj możliwość naliczania czasu pracy online przy pomocy prostego timera oraz automatyczne nanoszenie tych informacji do zbiorczej listy obecności. Pozwala na raportowanie danych, łatwe zarządzanie projektami czy definiowanie dla nich budżetu.

To zaledwie niewielka część spośród wielu aplikacji HR, możliwości systemu HRM są zatem naprawdę ogromne.

Jaki system HRM warto wybrać?

Wybór systemu HRM należy zacząć od określenia konkretnych potrzeb firmy. Warto ustalić w zespole kadrowym, jakiego rodzaju aplikacje ułatwią im pracę i przeniosą się na podniesienie efektywności działania całego przedsiębiorstwa. Dlatego też szczególnej uwadze polecamy systemy HRM, w których można samodzielnie wybierać aplikacje. Dla wielu osób spore znaczenie może mieć też to, by system HRM był po polsku – a nie wszystkie oprogramowania obsługują nasz język.

Trzeba też zwrócić uwagę na to, jakie możliwości daje konkretna platforma. Im więcej narzędzi do wyboru, tym większe prawdopodobieństwo stworzenia systemu w stu procentach dopasowanego do potrzeb firmy. Bardzo dobrze wypada pod tym względem tomHRM dający obecnie wybór aż 14 różnych aplikacji. Oprogramowanie jest przy tym stale rozwijane i dopasowywane do bieżących potrzeb kadrowców.

Poza wymienionymi wcześniej systemem ATS, Onboardingiem pracowników oraz Ewidencją Czasu Pracy, w tomHRM dostępne są również następujące moduły:

Urlopy i delegacje,

Zarządzanie szkoleniami,

Grafik czasu pracy,

Ankiety i testy,

Spotkania 1 na 1,

Cele,

Oceny pracownicze,

Wnioski pracownicze,

Rejestr umów,

Intranet dla pracowników,

Kartoteka pracownicza.

Wybrane lub nawet wszystkie aplikacje HR można w systemie tomHRM przetestować całkowicie za darmo i bez zobowiązań aż przez 30 dni. Sprawdź sam, jakie daje możliwości!