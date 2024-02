Praca marzeń? Stanowski i portale pracy płacą 1000 zł dziennie za leżenie na plaży

Kanał Zero zaczyna z impetem. Projekt zadebiutował 1 lutego, zyskując szybko popularność - transmisja na żywo przyciągnęła prawie 120 000 widzów, a nagranie zyskało ponad milion wyświetleń w kilka godzin.

Bogata oferta programowa

W ramówce Kanału Zero znajdzie się sześć programów na żywo: 7:00, Godzina Zero, Ground Zero, Trzecie Śniadanie, 0:0 oraz 022.

Ponadto emitowanych będzie także kilkanaście programów autorskich, obejmujących tematy od dziennikarstwa, przez naukę, biznes, po wojskowość i gospodarkę. Dziennikarskie Zero, Stanowski & Mazurek, Zeroekranowe, Naukowe Zero, Biznesowe Zero, Gatunek Zero, Rynkowe Zero, Gospodarcze Zero, Militarne Zero, Zero Znieczulenia oraz codzienny program redakcyjny w stylu commentary.

Do projektu dołączyły plejada znanych osobowości, co może być gwarantem różnorodności w nowym medium. Wśród nazwisk tworzących kanał znajdują się m.in.: gen. Rajmund Andrzejczak, Maciek Dąbrowski, Sławomir Dębski, Monika Goździalska, Robert Gwiazdowski, Jacek Graniecki (Tede), Izabella Krzan, Robert Mazurek, Marcin Meller, Tomasz Raczek, Tomasz Rożek, Kacper Ruciński, Andrzej Twarowski czy Jarosław Wolski.

Stanowski: Możemy coś zmienić

Pierwszy raz w życiu jestem w sytuacji, w której mam poczucie, że mogę coś zmienić. Być może jest to megalomania z mojej strony, być może jest to z mojej strony coś, czego nie powinienem mówić, bo mam świadomość, że „media duże” nie puszczą tego płazem. (…) Mam przekonanie, że dzisiaj jesteśmy w stanie, dzięki mojej drodze zawodowej, którą przeszedłem stworzyć coś naprawdę innego - powiedział podczas transmisji Krzysztof Stanowski.

Nośna medialnie rekrutacja na dobry początek

Podczas startu Kanału Zero Krzysztof Stanowski, w ramach wspólnej akcji z partnerami rocketjobs.pl i Just Join IT, ogłosił nietypową rekrutację. Zamierzają wysłać jedną osobę na w pełni opłacony miesięczny pobyt na Teneryfie, podczas którego będzie ona dostawać 1000 zł za każdy dzień roboczy spędzony na plaży oraz oglądanie programów Kanału Zero na służbowym tablecie.

Zainteresowani “pracą marzeń” mogą zgłaszać się poprzez komentarze na profilach rocketjobs.pl, opisując absurdalne sytuacje motywujące do zmiany pracy. Najlepsze zgłoszenia zostaną nagrodzone - autorzy trzech najlepszych zgłoszeń otrzymają tablety - a zwycięzca wyjedzie na Teneryfę.

Szczegóły konkursu i możliwość zgłoszenia znajdują się na stronie rocketjobs.pl >>

Akcja z Teneryfą to początek większej kampanii rocketjobs.pl, która startuje 15 lutego. W ciągu pierwszych kilku godzin zgłosiło się już ponad 2000 uczestników, co świadczy o dużym zainteresowaniu.