ponad 400-procentowy wzrost wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji wśród pracowników przedsiębiorstw i firm

10% pracowników przedsiębiorstw uzyskuje dostęp do co najmniej jednej aplikacji wykorzystującej generatywną sztuczną inteligencję (AI) każdego miesiąca, w porównaniu do zaledwie 2% rok temu. Wyniki te, opublikowane w ramach corocznego raportu Netskope Threat Labs na temat infrastruktury chmurowej i związanych z nią zagrożeń, podkreślają szybki wzrost liczby aplikacji generujących sztuczną inteligencję w przedsiębiorstwach, a także wynikające z tego zagrożenia dla bezpieczeństwa.