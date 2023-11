Policja zatrzymała operatorów pirackiego serwisu ogladaj.to

W skrócie:

Policjanci z Krakowa i Katowic zatrzymali na początku października br. trzech operatorów serwisu ogladaj.to, odpowiedzialnego za nielegalne rozpowszechnianie filmów i programów. Wśród zatrzymanych jest założyciel serwisu, informatyk obsługujący witrynę oraz pośrednik w sprzedaży kodów dostępu do płatnej wersji strony.

Zatrzymań dokonano w Gdyni i na Dolnym Śląsku. Trwa śledztwo Prokuratury Okręgowej w Lublinie, które rozpoczęło się w 2020 roku.

Dlaczego to ważne

Akcja policji stanowi kolejny element w walce z internetowym piractwem, które generuje straty dla branży audiowizualnej oraz skarbu państwa. Zjawisko to wpływa nie tylko na prawa i dochody twórców, ale i gospodarkę narodową.

W szczegółach

Szacuje się, że serwis ogladaj.to od co najmniej 3 lat zajmował się nielegalną dystrybucją materiałów audio i wideo, chronionych prawem autorskim.

Dystrybutorzy filmów i nadawcy programów oceniają straty na przynajmniej 15 mln zł.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadziła śledztwo od 2020 roku, co zaowocowało zatrzymaniem zaangażowanych osób w październiku.

W miejscach zamieszkania podejrzanych zabezpieczono majątek o wartości około 1 mln zł.

Raport Deloitte wskazuje na roczne straty rynku audiowizualnego sięgające niemal 3 mld zł.

Co mówią eksperci

Teresa Wierzbowska, prezeska Stowarzyszenia Sygnał, podkreśla postęp policji w działaniach antypirackich, jednocześnie zwracając uwagę na potrzebę wzmocnienia ochrony własności intelektualnej. Zdaniem Wierzbowskiej dla skuteczniejszej ochrony własności intelektualnej konieczne jest wdrożenie mechanizmów takich jak blokowanie stron i nielegalnych transmisji na żywo.



Szerszy obraz

Informacje wyłaniające się z aresztowań rzucają światło na rosnącą efektywność działań przeciwko cyberprzestępczości funkcjonującej w obszarze praw autorskich. Zatrzymania te nie są izolowanymi przypadkami, lecz częścią większego trendu w obrębie UE zmierzającego do eliminacji nielegalnego rozpowszechniania treści w internecie.

Polska policja tylko w bieżącym roku, w walce z naruszeniami własności intelektualnej w internecie, doprowadziła do zamknięcia kilku stron. Na początku roku zamknięto serwis zalukaj.vip, a we wrześniu z sieci zniknęło kilkanaście witryn z linkami do bezprawnie udostępnianych filmów, seriali, gier i książek – m.in. Vorek.pl, Pobieramy24.xyz, Exsites.pl, Darkmachine.pl, Sdcv.pl, Files4You.org, vTorrent.pl i Warezik.eu.

Podsumowując

Zatrzymanie osób odpowiedzialnych za serwis ogladaj.to to kolejny w tym roku sygnał dla cyberprzestępców, że prawo zacieśnia pętlę wokół nielegalnego dystrybuowania treści. Równocześnie powinno to być przestrogą dla użytkowników korzystających z takich usług.

Źródło informacji: Stowarzyszenie Sygnał