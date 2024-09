Pokolenie Z na rynku pracy. Najnowszy raport OLX Praca

W najnowszym raporcie OLX Praca prezentuje stanowiska przedstawicieli pracodawców oraz pokolenia Z w najważniejszych obszarach związanych z wykonywaniem pracy - wynagrodzeniem, zarządzaniem, organizacją pracy, samorozwojem oraz work-life balance.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w opinii pracodawców największą zachętą, skłaniającą Zetki do podjęcia pracy jest wynagrodzenie.

Innym obszarem funkcjonowania organizacji, na który zdaniem badanych wpłynęła postawa Zetek, jest zarządzanie. Jak podkreślali pracodawcy - obecność młodych pracowników przyczyniła się do zmiany sposobu organizacji pracy oraz ustalania i komunikowania celów przez przełożonych.

A co z organizacją pracy?

Ponad połowa badanych przyznała, że w firmie, w której obecnie pracują, uwzględniono ich preferencje dotyczące pracy zdalnej, hybrydowej, bądź stacjonarnej. Tylko co czwarty pytany uznał, że pracodawca nie zaspokoił jego oczekiwań w tym zakresie.

Rola przedstawicieli pokolenia Zet na rynku pracy z każdym rokiem będzie coraz istotniejsza. Znaczenie to będzie większe dzięki rosnącej w siłę reprezentacji Zetek, ale przede wszystkim dzięki zmianom, których oczekują one od firm. Dzisiaj te oczekiwania mogą budzić skrajne emocje i prowadzić do negatywnych ocen całego pokolenia. Ale jeśli dogłębnie je przeanalizujemy, to większość z nas doceni na przykład to, że wielu z przedstawicieli pokolenia Z przyczynia się do osiągnięcia równowagi między pracą i życiem prywatnym - mówi Jolanta Święcicka, senior marketing specialist, odpowiedzialna za kampanię OLX Praca.