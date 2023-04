Jak zwiększyć sprzedaż – automatyka cenowa w e-commerce

Jak śledzić ceny konkurentów w sieci?

Monitoring cen konkurencji w sieci jest niezbędny do tego, aby precyzyjnie automatyzować ceny w Twoim e-commerce. Śledzenie rywali może odbywać się manualnie lub automatycznie.

Oczywiście pierwszy sposób narażony jest na ryzyko popełnienia błędu, jest czasochłonny i mało efektywny. Ręczne sprawdzanie stawek jest możliwe wtedy, gdy masz bardzo mały asortyment i niewielką liczbę konkurentów.

W innych przypadkach świetnie sprawdza się używanie dedykowanej aplikacji.

LivePrice – automatyzacja cen i monitoring konkurencji

LivePrice to narzędzie, które pozwoli Ci skutecznie monitorować bezpośrednią konkurencję. Co istotne, system pobiera dane zależnie od wybranego przez Ciebie marketplace’u. Dzięki temu masz dostęp do dokładnych cen, jakie panują na danym produkcie w wybranym przez Ciebie miejscu.

Aplikacja pozwala Ci parować produkty konkurencji z Twoim asortymentem na kilka sposobów:

Automatycznie (bez Twojej pracy) – po kodzie EAN, karcie ID, kodzie produktu.

Manualnie – możesz doparowywać katy ID lub oferty konkurencji po frazie. Dzięki tej opcji możesz również monitorować konkurencyjne, podobne (lub identyczne) produkty.

Dane z monitoringu zostają zaczytane bezpośrednio na karcie Twojego produktu – masz dostęp do analizy cen, raportów oraz danych historycznych.

Rzetelny wgląd w dane pozwala Ci planować własne strategie cenowe oraz planować przyszłe działania marketingowe na serwisach sprzedażowych.

Jak nadawać ceny na marketplace’ach i e-sklepie?

Niewątpliwie e-commerce cechuje dynamizm. Regularnie pojawiają się (lub odchodzą) nowi konkurencji, a stawki na konkretnych produktach różnią się zależnie od marketplace’u oraz potrafią być aktualizowane nawet kilka razy dziennie.

Prowadząc aktywną sprzedaż na portalach, warto zadbać o to, aby dostawać swoją ofertę do ruchów innych sprzedawców. Dzięki aplikacji Liveprice masz możliwość całkowicie automatycznie zarządzać swoimi cenami w sieci.

System automatyzuje ceny na bazie:

Ruchów konkurencji.

Nadanych przez Ciebie parametrów – ceny minimalnej, kroku cenowego oraz scenariusza zmiany cen.

Dzięki temu masz pewność, że nie sprzedasz produktu poniżej rentownej (wyznaczonej przez Ciebie) kwoty, a Twoje ceny będą nadawane zgodnie z obraną przez Ciebie polityka cenową.

Sprzedaż wielokanałowa

Jeżeli sprzedajesz w sieci na wybranych porównywarkach, portalach aukcyjnych i marketplace’ach, to dzięki aplikacji LivePrice, możesz uzależnić cenę od miejsca wystawiania oferty.

Dzięki aplikacji LivePrice możesz całkowicie niezależnie nadawać ceny na wybranych portalach. System przypisze odpowiednią stawkę do Allegro, Ceneo/e-sklepu lub Empiku. Nasz zespół techniczny zaproponuje Ci wdrożenie aplikacji we wskazane pola cenowe lub poprowadzimy automatyzację cen po API danego portalu.

Możesz wypróbować działanie aplikacji LivePrice (LINK: https://liveprice.pl/wyprobuj-za-darmo/) (zupełnie bezpłatnie) przez 14 dni na wybranych przez siebie marketplace’ach.

Foto i treść: materiał partnera