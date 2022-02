Jak zadbać o widoczność sklepu w internecie?

Pozycjonowanie sklepu internetowego - czy to się opłaca?

Pozycjonowanie sklepu internetowego to najlepsze, co możesz zrobić dla swojego biznesu - w przeciwieństwie do płatnych kampanii reklamowych, których efekty bywają spektakularne, ale chwilowe, pozycjonowanie sklepów przynosi długofalowe korzyści. Inwestując w sprawdzoną agencję SEO, taką jak Widoczni i podpisując skrojoną pod Twoje potrzeby umowę na działania pozycjonowania masz pewność, że budujesz solidną pozycję w internecie, co z czasem będzie jedynie przynosić zyski w sposób pasywny.

Już wiesz, że pozycjonowanie sklepu internetowego jest efektywnym sposobem na budowanie swojego wizerunku w internecie. Jednak na czym to polega?

Pozycjonowanie sklepu internetowego - jak się do tego zabrać i ile to trwa?

Agencja SEO potrzebuje średnio od 2 do 3 miesięcy, aby móc zaprezentować pierwsze efekty swojej pracy. Jeśli ktoś mówi, że wcześniej jest w stanie przedstawić Ci znaczną poprawę Twojej pozycji w wyszukiwarce - nie warto mu wierzyć. Doświadczona agencja SEO taka jak Widoczni zaczyna współpracę z klientem od szczegółowego poznania jego dotychczasowych działań pozycjonerskich, jak i oferty i branży, w której funkcjonuje. Kolejnym krokiem jest audyt SEO - jego przeprowadzenie daje solidne, merytoryczne podstawy do wypracowania nowej strategii SEO, która będzie optymalna dla Twojego biznesu.

Pozycjonowanie sklepu internetowego najlepiej powierzyć specjalistom zwłaszcza, jeśli nie mamy doświadczenia w tego typu działaniach. W agencjach pracuje cały szereg kompetentnych ekspertów, którzy specjalizują się w różnorodnych aspektach działalności: począwszy od technicznych sposobów optymalizacji sklepów (umieszczonych również na popularnych platformach takich jak Shoper, Sellingo, Sky-Shop czy Shoplo - Warto przeczytać też zestawienie wszystkich platform e-commerce: https://widoczni.com/blog/przeglad-platform-e-commerce-2021/), poprzez tworzenie contentu na opisach produktowych skończywszy.

Agencje SEO pomagają tworzyć i targetować kampanie płatne w wyszukiwarce, dzięki czemu sterują zarówno bezpłatnym jak i płatnym ruchem na stronie. Synergia działań w pozycjonowaniu odgrywa wyjątkowo ważną rolę - tylko dzięki niej możliwe jest stosunkowo szybkie uzyskanie satysfakcjonujących efektów.

Czym różni się pozycjonowanie e-commerce od innych stron?

Branża e-commerce jest specyficznym rodzajem działalności w internecie. Niektóre sklepy funkcjonują w niszowej tematyce, jednak jest ich bardzo niewiele. Większość sklepów w polskim internecie (i nie tylko) zajmuje się sprzedażą ubrań, elektroniki czy kosmetyków, przez konkurencja w tych sektorach jest olbrzymia. Niestety, ale w internecie na sam początek liczy się widoczność danej strony, a dopiero później jakość oferowanych przez danego sprzedawcę produktów. Dlatego jeśli chcesz, aby klienci mogli Cię po prostu znaleźć i poznać Twoją unikatową ofertę - koniecznie zainwestuj w SEO.

Pozycjonowanie sklepów internetowych wymaga dokładnej znajomości danej branży, analizy działań konkurencji oraz dużej kreatywności, również w tworzeniu contentu. Specjaliści mogą Ci w tym pomóc.

Interesuje Cię pozycjonowanie sklepów internetowych? Koniecznie skontaktuj się z nami! Widoczni zapewniają pełną obsługę takich klientów, jak Ty. Zachęcamy do wysłania maila lub wykonania telefonu.