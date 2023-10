Jak pozyskać i zatrzymać utalentowanych programistów?

Najważniejsze informacje: Nowy Raport Specjalny pod tytułem "Niezastąpieni specjaliści IT - klucz do sukcesu współczesnych firm", opracowany przez Yard Corporate, przedstawia kluczowe wyzwania i trendy na rynku pracy w branży IT. Obejmuje on zagadnienia takie jak trudności w rekrutacji, rosnące zarobki oraz znaczenie utrzymania talentów w firmie.

Dlaczego to ważne: Brak kwalifikowanych pracowników IT może hamować rozwój przedsiębiorstw w erze cyfryzacji. Zrozumienie obecnych trendów na rynku pracy w IT jest kluczowe dla przyszłości firmy.

Zarobki w branży IT rosną : W pierwszej połowie 2023 roku zarobki w branży IT wzrosły średnio o 13%. Największy wzrost dotyczył pracowników specjalizujących się w przetwarzaniu danych, z podwyżkami na poziomie średnio 22%.

: W pierwszej połowie 2023 roku zarobki w branży IT wzrosły średnio o 13%. Największy wzrost dotyczył pracowników specjalizujących się w przetwarzaniu danych, z podwyżkami na poziomie średnio 22%. Elastyczność i work-life balance mają znaczenie : Pracodawcy muszą oferować nie tylko atrakcyjne warunki finansowe, ale także możliwości rozwoju zawodowego, elastyczne modele pracy oraz przyjazne środowisko pracy.

: Pracodawcy muszą oferować nie tylko atrakcyjne warunki finansowe, ale także możliwości rozwoju zawodowego, elastyczne modele pracy oraz przyjazne środowisko pracy. Polska jako atrakcyjny rynek IT: Polska uznawana jest za drugi najbardziej atrakcyjny rynek outsourcingu usług IT na świecie.

Między wierszami: Raport podkreśla, że atrakcyjność pracodawcy w branży IT nie opiera się już tylko na zarobkach. Choć te nadal są ważne, specjaliści IT coraz częściej zwracają uwagę na jakość życia i możliwości rozwoju. Dla firm oznacza to konieczność przemyślenia swojej strategii rekrutacyjnej i utrzymania talentów. Ponadto, rosnące zarobki i specjalizacje wskazują na rozwój i dojrzewanie rynku, co może przyciągać zagraniczne inwestycje, szczególnie do Polski.

Co mówią eksperci:

"Work-life balance wpływa pozytywnie na efektywność i produktywność pracowników IT," mówi Natalia Wcześniak, CEO & Co-Founder at Yard Corporate. "Gdy mają możliwość odpoczynku i regeneracji, są bardziej skoncentrowani i gotowi do podejmowania wyzwań zawodowych."

Co warto wiedzieć: Kontrakty B2B stają się coraz bardziej popularne, dając pracownikom większą elastyczność. To może być dodatkowy magnes dla talentów, które poszukują elastycznych form zatrudnienia.

Co dalej: W miarę jak technologie takie jak komputery kwantowe i sztuczna inteligencja będą się rozwijać, zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach również wzrośnie. Firmy muszą być przygotowane na zaoferowanie nie tylko konkurencyjnych wynagrodzeń, ale również atrakcyjnych pakietów benefitów i możliwości rozwoju, aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych w branży. Polska, z jej rosnącą renomą jako centrum outsourcingu IT, będzie musiała równocześnie zaspokajać zapotrzebowanie krajowe, jak i zagraniczne.