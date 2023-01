Iga Świątek w 2022 r. zapewniła PZU ponad 115 mln złotych ekwiwalentu reklamowego

W sezonie 2022 21-letnia Iga Świątek wygrała 8 turniejów, w tym dwa wielkoszlemowe (Rolanda Garrosa i US Open). Może również pochwalić się pokaźną liczbą – aż 67 wygranych meczów oraz rekordową w tym stuleciu serią 37 zwycięstw z rzędu.

„Ten rok był wyjątkowy, zdecydowanie najlepszy w mojej karierze i nigdy go nie zapomnę. Osiągnęłam więcej niż mogłabym sobie wymarzyć podczas jednego sezonu – mówi Iga Świątek. - To zasługa całego zespołu, z którym ciężko pracujemy, by moja forma była stabilna i żebym stawała się coraz lepszą tenisistką. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia ze strony mojego głównego sponsora – PZU, dzięki któremu mam zapewnione bezpieczeństwo w biznesowej sferze mojej kariery. Dzięki tej strategicznej współpracy mogę skupić się na swojej pracy – grze w tenisa” – podkreśla.

W uznaniu tych wyników, jako pierwsza Polka, została nagrodzona przez WTA Awards tytułem „Player of the Year 2022”.

„Osiągnięcia Igi Świątek w minionym sezonie są imponujące. Cieszę się, że wciąż jest w doskonałej formie, bo przed nią wielkie wyzwanie w Australii – wskazuje Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU. - Już drugi rok zapewniamy Idze bezpieczeństwo finansowe, dzięki któremu może ona spokojnie doskonalić grę i rozwijać tenisową karierę. Jako główny partner i ubezpieczyciel Igi z przyjemnością obserwujemy olbrzymi progres, który dzięki ciężkiej pracy i determinacji zrobiła od początku ubiegłego roku” – dodaje.

Agencja badawczo-konsultingowa Sponsoring Insight szacowała, że w 2021 r. współpraca z Igą Świątek przyniosła największemu polskiemu ubezpieczycielowi 42 mln zł ekwiwalentu reklamowego (tyle PZU musiałby wydać na reklamy w mediach, by osiągnąć podobny zasięg i oddźwięk), na który złożyło się przeszło 13 tys. publikacji. Był to bardzo dobry wynik. W minionym roku liczby wskazujące na efektywność sponsoringu dla PZU są niemal trzykrotnie większe. Jak wyliczyła agencja badawcza Sponsoring Insight, od stycznia do grudnia 2022 roku w mediach ukazało się niemal 40 tys. materiałów, w których pojawiła się Iga Świątek, eksponująca markę PZU. Przekłada się to na przeszło 115 mln zł ekwiwalentu reklamowego.

„Iga Świątek na przestrzeni ostatnich kilku lat stała się polskim dobrem narodowym oraz idolką kibiców. Jej sukcesy przyciągają przed telewizory miliony widzów, którzy kibicując Idze stykają się także z przekazem reklamowym sponsorów. Wśród nich najbardziej wyeksponowany jest logotyp PZU – stąd tak wysoki wskaźnik osiągniętego ekwiwalentu reklamowego – ocenia Michał Gradzik, partner zarządzający Sponsoring Insight. – Warto w tym kontekście podkreślić, że marka PZU zdecydowała się na inwestycję sponsoringową w postaci współpracy z Igą Świątek w momencie, kiedy wiele osób zadawało sobie pytania, czy będzie ona w stanie powtórzyć sukces z Paryża w 2020 roku” – zauważa.

Wartość ekwiwalentu reklamowego, jaki w tym roku wypracowała dla PZU Iga Świątek, jest efektem jej wspaniałych osiągnięć podczas turniejów.

„Jej obecność w gronie najlepszych sportowców przyczynia się do dużej ekspozycji i zasięgu marki PZU, nie tylko w Polsce i Europie, gdzie działamy biznesowo, lecz także na całym świecie. Jesteśmy dumni, że Iga jest tak znakomitą ambasadorką Polski. Jej dokonania sportowe, styl gry oraz postawa poza kortem pokazują dojrzałość i odpowiedzialność tej młodej zawodniczki – mówi Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU. – Doceniamy, że Iga wykorzystuje swój autorytet, angażując się w sprawy o znaczeniu uniwersalnym, a także promuje sport wśród dzieci i młodzieży, m.in. w ramach programu Dobra Drużyna PZU” – podsumowuje.

Iga Świątek jest ambasadorką i kapitanem Dobrej Drużyny PZU. Program promuje aktywność fizyczną i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza spoza dużych miast. Dobra Drużyna PZU zrzesza już ponad 70 tys. młodych zawodników w całej Polsce.

„Obserwujemy, jak entuzjazm Igi Świątek udziela się kibicom. Takie czerpanie radości z każdej ciężko zapracowanej wygranej chcielibyśmy zaszczepić podopiecznym programu Dobra Drużyna PZU. Wierzymy, że wielu z nich w przyszłości ma szansę spełnić sportowe marzenia i osiągnąć sukces na miarę Igi – przekonuje Sylwia Matusiak, członek zarządu PZU Życie. Najważniejsze, aby dzieci od najmłodszych lat miały szansę rozwijania swoich pasji i były wychowywane zgodnie z zasadami fair play. W tym pomaga im największy polski ubezpieczyciel” – zaznacza.

Iga wykorzystuje swój autorytet także w innym szlachetnym celu. Podobnie jak PZU niesie pomoc potrzebującym. W lipcu ub.r. przy sponsorskim wsparciu PZU zorganizowała mecz charytatywny „Iga Świątek i przyjaciele dla Ukrainy”. Dochód z wydarzenia został przekazany na pomoc mieszkańcom dotkniętej wojną Ukrainy.

Tenisistka włączyła się również w świąteczną akcję charytatywną „Łańcuch wdzięczności PZU”, po zakończeniu której zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na prezenty dla dzieci z domów dziecka.

W ubiegłym roku Iga Świątek była także twarzą kampanii reklamowych produktów PZU, m.in. PZU Dom, PZU Wojażer, PZU Auto, ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży. Wystąpiła także w kampanii marketingowej „Żyj długo i szczęśliwie”, promującej ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz w kampanii ubezpieczeń życiowych „Masz wpływ na swoje życie”.

Potwierdzeniem owocnej współpracy PZU z Igą Świątek są otrzymane przez nich wyróżnienia, m.in. Nagroda Biznesu Sportowego DEMES za 2021 r. w kategorii projekt sponsoringowy oraz wyróżnienie PZU wspólnie z Igą Świątek Złotym Laurem redakcji „Super Biznesu” w kategorii „Ambasador Polski na świecie". Laur był uznaniem dla osiągnięć Igi Świątek oraz mecenatu sportowego, jaki roztacza nad nią największy polski ubezpieczyciel. Główną nagrodę PZU otrzymał również od Stowarzyszenia Sport Biznes Polska za „Debiut Sponsoringowy 2021 roku" – przede wszystkim za współpracę z Igą Świątek oraz program Dobra Drużyna PZU.

Iga Świątek w minionym roku otrzymała m.in. trofeum imienia Chris Evert dla najlepszej singlistki roku oraz tytuł Player of the Year 2022, przyznany przez WTA. Poza światem sportu tenisistka została nagrodzona tytułem Gwiazda PR w konkursie Złote Spinacze 2022. Zdobyła także pierwsze miejsce w corocznej ankiecie Polskiej Agencji Prasowej na 10 najlepszych sportowców 2022 roku w Europie oraz decyzją kibiców wygrała prestiżowy plebiscyt „Przeglądu Sportowego” na Najlepszego Sportowca Polski 2022 roku. Sukcesy Polki doceniła także francuska gazeta „L'Equipe”, która wybrała Igę Świątek najlepszą sportsmenką 2022 r. na świecie.