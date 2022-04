Budowanie marki - na czym polega?

Budowanie marki dla początkujących

Budowanie marki, zwane inaczej brandingiem, to proces tworzenia silnego wizerunku firmy. Wizerunku, który jest w stanie wyróżnić się pośród konkurencji i przyciągnąć wzrok klientów w świecie, gdzie o naszą uwagę nieustannie walczą tysiące komunikatów i treści.

Działania brandingowe stanowią kontrast do działań sprzedażowych, skupionych na krótkoterminowych działaniach mających na celu sprzedaż produktu lub usługi. Budowanie marki, w przeciwieństwie do sprzedaży, to działania długoterminowe, owoc pracy których widać dopiero po dłuższym okresie czasu. Nie powinno to dziwić - to naturalne, że silnego wizerunku nie da się zbudować w krótką chwilę.

Czym cechuje się skuteczny branding?

Podstawą działań mających na celu budowanie marki jest ich spójność i realizowanie ich wdg. Ustalonej wcześniej strategii. Ważne jest, aby marka mówiła jednym głosem, nie zmieniając co rusz swej osobowości - tylko to sprawi, że jej wizerunek utrwali się w pamięci odbiorcy.

Kolejnym ważnym elementem brandingu jest konsekwencja i systematyczność - nie jest to proces dla niecierpliwych!

Co ważniejsze - budowanie marki czy sprzedaż?

Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na to pytanie, a działania brandingowe i sprzedażowe nie wykluczają się wzajemnie. Wręcz przeciwnie - powinny się one uzupełniać i działać w obopólnej harmonii. Działania bezpośredniego marketingu mające na celu sprzedaż pozwalają na zdobycie dochodu w krótkim terminie - niezbędnego do bieżącego funkcjonowania firmy.

Jednak to branding, czyli budowanie marki stanowi korzeń napędzający rozwój firmy w dłuższej perspektywie. To inwestycja ze zwrotem odłożonym w czasie - jednak bez wątpienia się on opłaca, pozwalając na dalszy rozwój i skalowanie firmy.

Jakie elementy składają się na branding?

Podstawą budowania marki jest odpowiednia strategia - tak zwana strategia marki. Określa ona dokładnie język, formę komunikacji, emocje oraz wartości, jakie są istotne dla firmy.

Marka jest trochę jak człowiek - ma własną osobowość i cechy charakteru, swój język komunikacji. To właśnie jej ludzki wymiar sprawia, że branding jest tak skutecznym narzędziem marketingowym! Oczywiście nie zawsze tak było, a sposób postrzegania marek znacznie zmieniał się na przestrzeni dziesięcioleci.

Nie ulega wątpliwości, że duży wpływ na kształtowanie się współczesnego znaczenia tego pojęcia miała legendarna marka Apple - to ona, pod wodzą Steve Jobs'a, pokazała, jak ogromne znaczenie może mieć wizerunek firmy. Odpowiednio budowany, potrafi mieć kolosalny wpływ na odbiór marki oraz sprzedaż jej produktów i usług.

Oczywiście nie każda marka musi być jak Apple. Warto jednak wiedzieć, że branding i budowanie marki należą do najbardziej podstawowych i nieodzownych narzędzi współczesnego marketingowca.