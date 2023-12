Broszura reklamowa - ważny element strategii marketingowej firmy

Broszura reklamowa Twojej firmy — wydrukujemy przygotowany projekt broszury

Nasza firma drukuje broszury reklamowe i nie tylko — wystarczy, że dostarczysz nam odpowiednio przygotowany projekt broszury, a my zajmiemy się całą resztą. Oferujemy usługi wysokiej jakości — możesz liczyć na świetnie prezentujące się materiały reklamowe, przygotowane dokładnie w taki sposób, jaki najlepiej sprawdzi się dla potrzeb Twojego biznesu.

Czym jest broszura reklamowa?

Broszura to kartka z nadrukiem reklamowym, którą można złożyć na różne sposoby: zagięciem pojedynczym, zawinięciem lub zygzakiem. Po złożeniu wydruku powstają strony, które można wypełnić tekstem i obrazami. Broszury doskonale sprawdzą się jako forma reklamy np. usług fryzjerskich, restauracji, warsztatu samochodowego i nie tylko. Wystarczy podanie adresu siedziby firmy, a także innych najważniejszych informacji (np. jakiego rodzaju usługi oferuje dana firma). Podane informacje powinny być przedstawione w atrakcyjny i spójny wizualnie sposób. Broszur można używać na różne sposoby — może to być broszura reklamowa, broszura informacyjna lub broszura biznesowa.

Przydatne wskazówki dotyczące przygotowania broszury

Jeśli planujesz zlecić druk broszury, a jeszcze nie masz gotowego projektu, skorzystaj z kilku naszych wskazówek. Po pierwsze, zastanów się, w jakim celu chcesz wykorzystać swoją broszurę. Pomyśl, co chcesz przekazać czytelnikowi i co chcesz przez to osiągnąć. To ważne pytania, które pozwalają określić cel Twojej broszury. Informacje te pozwolą Ci lepiej zorientować się, jak zorganizować broszurę i co powinieneś w niej umieścić, aby osiągnąć swój cel.

Wybierz sposób składania broszury

Prosta broszura z pojedynczym zagięciem to dobra opcja, jeśli chcesz szybko i na niewielkiej powierzchni zaprezentować ważne informacje takie, jak lokalizacja punktu usługowego, adres siedziby przedsiębiorstwa itp. Jednak jeśli szukasz czegoś więcej, wtedy możesz wybrać broszurę zygzakowatą lub inny, bardziej rozbudowany model. Kiedy już wybierzesz model broszury i sposób jej składania, wymyśl efektowny nagłówek na przód.

Przód Twojej broszury jest najważniejszym jej elementem, ponieważ to od niego będzie zależeć, czy odbiorca zechce zabrać ją ze sobą lub dokładnie ją przejrzeć. Dlatego warto postawić na atrakcyjną grafikę, która wzbudzi ciekawość odbiorcy i zachęci potencjalnego klienta do interakcji z Twoją marką. Przekaz powinien też jasno nawiązywać do tego, o czym jest broszura. Nie zapomnij też dodać swojego logo.

Dodaj treść i wybierz wykończenie

Tekst powinien jasno informować potencjalnego klienta o działalności Twojej firmy. Podziel tekst na wyraźne akapity z nagłówkami, które naturalnie pozwolą czytelnikowi zagłębić się w konkretne fragmenty teksty. Zamień niektóre informacje obrazy lub infografiki. Zbuduj swój tekst logicznie i zawsze zakończ go tzw. CTA (call to action, czyli wezwaniem do działania). Zarezerwuj trochę miejsca na odwrocie broszury na dane kontaktowe, aby odbiorcy mogli zawsze się z Tobą skontaktować. Możesz także umieścić kod QR, jeśli chcesz np. odesłać czytelników na konkretną stronę internetową.

Weź pod uwagę design, który przyciągnie wzrok. Twoja broszura może się bardziej wyróżniać dzięki ciekawym wykończeniom. Na przykład możesz zdecydować się na dodatkowe zabezpieczenie swojej broszury laminatem, jeśli wybrałeś rodzaj papieru powlekanego. Możesz też wybrać odporny na zarysowania matowy laminat, aby Twoje broszury były bardziej odporne na zniszczenia. Broszury można też wydrukować na wielu ciekawych materiałach i z różnymi opcjami wykończenia. Sprawdź, jakie opcje dostępne są w naszej agencji reklamowej! Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości — skontaktuj się z nami. Zapewniamy fachowe doradztwo, wyjątkowo szybkie wykonanie usługi oraz współpracę z miłej atmosferze.

