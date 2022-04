Beesfund: Arkadiusz Milik zagra w e-sport z Rojo i GGDAB

Gaming stał się potężnym biznesem i ważnym elementem sektora rozrywki. Każdy typ gier – na PC, mobilnych, przeglądarkowych czy na konsolę – zdobywa stale rosnącą rzeszę fanów. Według raportu „The Game Industry of Poland 2021” światowy rynek gier w ubiegłym roku był wart 174,9 mld USD. Dla porównania, branża muzyczna generuje przychody 20,2 mld USD, a filmowa 42,2 mld USD.

Do gamingowej pasji przyznają się znani światowi piłkarze, jak Javer Hernandez, Neymar, Antoine Griezmann czy Fernando Torres. Z kolei piłkarz polskiej reprezentacji, Arkadiusz Milik postanowił w biznes gier zainwestować.

Z e-sportowym duchem

GGDAB powstał z inicjatywy związanego od lat ze sportem Szymona Gaczka, który do pomysłu przekonał Łukasza Batoga i Mariusza Kaletkę. W roli strategicznych inwestorów do spółki dołączyli Arkadiusz Milik i influencer gamingowy Patryk ‘Rojson’ Rojewski.

– Zgromadziliśmy zespół mocno osadzony developmencie gier, sporcie i rozwoju biznesu. Arek i Rojo świetnie rozpoznają trendy w sporcie i gamingu, mają jednocześnie za sobą ogromną społeczność fanów. Razem inwestujemy w branżę odporną na zawirowania – mówi Szymon Gaczek, inwestor i prezes GGDAB Ltd.

Arkadiusz Milik uczestniczył w Mistrzostwach Europy 2016 i Mistrzostwach Świata 2018, a zawodowo jest związany z francuskim klubem Olympique Marsylia. Od kilku lat inwestuje w start-upy, deweloperkę i gastronomię. – Platforma Day of Duel startuje w idealnym momencie dla rynku gier i e-sportu. Jestem bardzo podekscytowany możliwością współpracy z twórcami GGDAB, a także z inwestorami społecznościowymi. Jestem pewien, że razem stworzymy mocną drużynę! – mówi Arkadiusz Milik.

Fair play w autorskim algorytmie

Celem GGDAB jest rozwój nowatorskiej platformy gier wideo Day of Duel (ang. dzień pojedynku), specjalizującej się w e-sporcie i skierowanej do wytrawnych graczy, jak i amatorów. Nad doborem zawodników według podobnego poziomu umiejętności czuwać będzie autorski algorytm. Platforma jest na etapie wersji beta i zostanie wprowadzona na rynek z wiosną 2023 roku.

– Innowacja polega na prowadzeniu rozgrywek turniejowych w formie natychmiastowej gry z automatycznym zapisem wyniku oraz rozliczeniem wpisowego między graczami. Nasz autorski algorytm będzie dbał o to, aby losowe pojedynki odbywały się pomiędzy graczami na porównywalnym poziomie, tak aby zapewnić sprawiedliwe rozstrzygnięcie dla wszystkich graczy – wyjaśnia Szymon Gaczek. Day of Duel stanie się też platformą do treningu, gdy zgodnie z zapowiedziami e-sport stanie się dyscypliną olimpijską.

W potencjał platformy Day of Duel uwierzył felietonista, ludolog, a obecnie także udziałowiec GGDAB, Patryk Rojewski. – Gry łączą, a nie dzielą. Podobnie jak w sporcie, najlepsze emocje budzi zdrowa, wyrównana rywalizacja, odkrywanie nowych „patentów” i osiąganie kolejnych umiejętności. Możliwość współtworzenia platformy Day of Duel to kolejny „level”, na który możemy przejść wspólnie ze społecznością fanów gier – dodaje Patryk Rojewski.

130 tys. użytkowników i ponad 60 gier w 3 lata

Do końca 2025 roku GGDAB chce pozyskać 130 tys. aktywnych graczy Day of Duel i udostępnić użytkownikom ponad 60 gier. Podstawowym źródłem przychodów spółki będzie prowizja w wysokości 10% od wpisowego wpłaconego przez graczy. W tym celu spółka złożyła wniosek o przyznanie statusu Małej Instytucji Płatniczej, nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

– Docelowo budżet GGDAB zasilać będą też zyski z produkcji gier i udzielania licencji oraz ze sprzedaży reklam. W ciągu trzech lat od startu platformy w Polsce, tj. do końca 2025 roku zakładamy osiągnięcie przychodów na poziomie 25 mln zł. W najbliższych 2 latach trwać będą intensywne inwestycje w technologie i promocję projektu, aby 2024 rok zakończyć osiągnięciem rentowności – zapowiada Mariusz Kaletka, inwestor i prezes GGDAB Polska SA.

Polacy zagrają jako pierwsi

Biznesplan zakłada globalny rozwój platformy Day of Duel, ale zanim projekt ruszy w świat, jako pierwsi w e-sportowej rywalizacji będą mogli wziąć udział polscy gracze i inwestorzy. Właśnie ruszyła emisja akcji GGDAB Polska SA o wartości 4,65 mln zł, którą wspiera kampania crowdfundingu inwestycyjnego pod adresem https://emisja.ggdab.pl. Zgromadzone w ofercie publicznej środki spółka zamierza przeznaczyć m.in. na dostosowanie platformy Day of Duel do rynku polskiego, pozyskanie licencji do gier i stworzenie własnych projektów oraz zbudowanie bazy użytkowników.– Miłośnicy sportu, w tym piłki nożnej oraz fani gier tworzą zaangażowaną społeczność, podobnie jak inwestorzy aktywni w crowdinvestingu. Widzimy w tych grupach ogromny potencjał w procesie budowania Day of Duel, zarówno w zakresie testowania platformy, jak i weryfikacji modelu biznesowego, dlatego postanowiliśmy ich zaprosić do objęcia akcji spółki – wyjaśnia Mariusz Kaletka.