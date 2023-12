Analiza konkurencji w strategii brandingu: Jak analizować konkurencję i dostosowywać strategię?

Analiza konkurencji – co to?

Skoro wiadomo, że nie jesteśmy na rynku sami, trzeba dołożyć wszelkich starań, aby zorientować się, kim są i jak działają inni, czyli przeprowadzić analizę konkurencji. Warto przy tym pamiętać, że dotyczyć to powinno nie tylko konkurencji bezpośredniej, ale też pośredniej. Pierwszy przypadek to firmy produkujące te same lub porównywalne produkty skierowane do podobnej grupy docelowej, drugi natomiast dotyczy przedsiębiorstw, które co prawda oferują inny asortyment, ale zaspokajają te same potrzeby klientów. W procesie analizy konkurencji chodzi o to, aby zidentyfikować te podmioty, a następnie porównać ich mocne i słabe strony do tego, co sami prezentujemy.

Jak to zrobić?

Analiza konkurencji to wiele działań, które należy podjąć, aby dobrze poznać i zrozumieć strategie innych firm.

Można tu wskazać kilka najważniejszych kroków:

Identyfikacja konkurencyjnych firm – właśnie w tym momencie trzeba pamiętać nie tylko o najbardziej oczywistych konkurentach bezpośrednich, ale też pośrednich. W celu znalezienia podmiotów oferujących zbliżone produkty czy usługi można skorzystać z wyszukiwarki Google, która po wpisaniu konkretnych słów kluczowych wskaże firmy o podobnym profilu. Badanie rynku – tu skupiamy się na analizie wpływu czynników ekonomicznych, politycznych, społeczno-kulturowych czy technologicznych na sytuację konkurentów. Warto też przyjrzeć się firmowym stronom internetowym oraz zbadać za pomocą jakich słów kluczowych przedsiębiorstwa osiągają wysokie pozycje w wyszukiwarkach. Porównanie produktów lub usług – w końcu przychodzi moment, w którym trzeba porównać swój asortyment z tym, co proponują inni. Bierze się tu pod uwagę takie cechy oferty jak cena, jakość, główne zalety, łatwość użytkowania/obsługi, wytrzymałość. Pozwoli to dowiedzieć się, dlaczego dany produkt czy usługa konkurencji cieszy się zainteresowaniem klientów i co sprawia, że robią oni zakupy w konkretnej firmie. Porównanie strategii marketingowych – a więc tego, w jaki sposób konkurenci promują swoją ofertę, z jakich kanałów komunikacji korzystają, aby dotrzeć do klientów, jakie reklamy są ich domeną, czy jak kreują wizerunek swojej marki. Warto też zwrócić uwagę na to, co im się nie udało (np. nieprzemyślane kampanie reklamowe), aby uniknąć podobnych błędów. Zebranie danych dotyczących klientów – przyjrzenie się grupie docelowej, do której konkurencyjne firmy kierują swoją ofertę oraz określenie jej potrzeb i poziomu zadowolenia z ich oferty. Można to zrobić np. analizując opinie zamieszczane w internecie czy komentarze w mediach społecznościowych. Analiza SWOT – bazując na informacjach uzyskanych w poprzednich krokach, należy przeprowadzić analizę SWOT własnego przedsiębiorstwa. Pozwoli to dostrzec mocne oraz słabe strony firmy i wykorzystać zdobytą wiedzę do zbudowania strategii brandingu.

Jak to wykorzystać?

Wiedza dotycząca tego jak analizować konkurencję jest niezbędna każdemu, kto chce stworzyć silną i wyróżniającą się markę. W końcu tłem dla jej poczynań zawsze będzie konkurencja, dlatego absolutnie nie można jej zlekceważyć. Zdobyte w tym procesie informacje pomogą dostosować strategię rozwoju firmy do aktualnej sytuacji na rynku oraz udoskonalić jej ofertę. Przydadzą się też do tego, aby precyzyjnie określić potrzeby klientów, czy zdefiniować mocne strony własnego przedsiębiorstwa i elementy, które trzeba poprawić. Mogą też ustrzec przed podjęciem złych decyzji, które nie sprawdziły się wcześniej u konkurentów oraz pomóc określić ryzyko ewentualnych inwestycji. Jednym słowem dobrze wykorzystane dane na temat konkurencji, to szansa na wypromowanie własnej firmy i umocnienie jej pozycji na rynku.

