5 głównych powodów, dla których korzystamy z social mediów

Media społecznościowe od lat dostarczają nam już nie tylko rozrywki, ale dla wielu użytkowników są także głównym źródłem informacji o świecie, nowościach, trendach czy wydarzeniach. Rolą mediów społecznościowych jest także dostarczanie rozrywki, ale także treści. Oto powody, dla których użytkownicy regularnie korzystają z social mediów.

Inspiracja na pierwszym miejscu

40 proc. użytkowników za najważniejszy powód korzystania z mediów społecznościowych podaje możliwość zainspirowania się. Instagram może być źródłem ciekawych informacji dla osób poszukujących różnorodnych treści. To nie tylko obserwowanie kont, na których publikowane są treści związane z modą, sztuką, kulinariami, DIY, podróżami czy nowinkami technologicznymi, ale także treści dotyczące rozwoju osobistego i motywacji, których znaczenie rośnie w ostatnim czasie.

Potrzeba bycia na bieżąco

„Muszę wiedzieć, co się dzieje” – tak może powiedzieć 38 proc. użytkowników mediów społecznościowych, chociaż jeszcze w 2019 roku było to o 4 proc. mniej osób. Przewagą mediów społecznościowych nad tradycyjnymi jest szybkość publikowania treści. Przekazywane informacje docierają do odbiorców nawet w kilkadziesiąt sekund po zaistnieniu konkretnego wydarzenia. Współcześni odbiorcy treści nie chcą, by ominęło ich coś ważnego, dlatego niejednokrotnie dzień zaczynają właśnie od sprawdzenia social mediów.

Źródło: „Rola mediów społecznościowych w działalności influencerskiej. Raport BrandLift.” Badanie przeprowadzone na grupie 1 173 użytkowników Instagrama.

Znajomi z sieci? To coraz częstsze zjawisko

Dzięki korzystaniu z platform internetowych 33 proc. z nas utrzymuje bądź nawiązuje nowe relacje z innymi. To nie tylko prywatne rozmowy, lecz także budowanie sieci kontaktów biznesowych.

– Media społecznościowe dają nam w dzisiejszych czasach praktycznie niczym nieograniczone możliwości. Networking stał się dla współczesnego pokolenia naturalnym zjawiskiem. W przestrzeni internetowej możemy dzielić się wiedzą, tworzyć platformę wymiany doświadczeń i zarabiać na tym. To bardzo ważny element nie tylko relacji biznesowych, lecz także międzyludzkich. Wyniki badania jasno wskazują, że na podium czynników przyciągających nas w tak dużym stopniu do regularnego korzystania z social mediów jest właśnie utrzymanie bliskiego kontaktu z ludźmi. Rolę komunikacji zapośredniczonej przez internet doceniliśmy jeszcze bardziej w czasach pandemii, jednak trend ten zostanie z nami na dłużej – wyjaśnia Karina Hertel, Partner Zarządzający BrandLift.

Ciekawość to pierwszy stopień do…

Jako czwarty z powodów, dla których codziennie korzystamy z mediów społecznościowych użytkownicy podają… ciekawość tego, jak żyją inni. Taką deklarację złożyło 30 proc. z nas, czyli o 2 proc. mniej niż w 2019 roku. Czy to oznacza, że ten trend traci na znaczeniu? Niekoniecznie. Grono influencerów stale rośnie, a współcześni konsumenci treści uważniej wybierają konta, które obserwują. Zwyczajnie szybko się nudzą. To nowe wyzwanie, które stoi przed twórcami.

„Kopalnia nowości”, czyli jak po wiedzę, to tylko z mediów społecznościowych

Blisko co trzeci z nas docenia media społecznościowe za możliwość poznania nowych miejsc. Na portalach szukamy informacji o otwarciu nowych lokali – zarówno na kulinarnych, jak i kulturalnych mapach naszych miast, państw czy regionów. Niejednokrotnie przed otwarciem np. klubu czy restauracji najpierw powstaje grupa fanów w social mediach, społeczności „wyznawców”, a dopiero fizyczne miejsce.

Współcześni użytkownicy są zaangażowanymi odbiorcami, ale i współtwórcami treści. Media społecznościowe dają im wiele możliwości związanych z rozrywką i czasem wolnym, ale także okazji do rozwijania swoich kompetencji czy nawiązywania relacji – także tych biznesowych.