Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - jak to załatwić przez internet? Oswajamy e-administrację

Jeśli wybierasz się do innego kraju Unii to powinno Cię interesować posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Umożliwia ona korzystanie na koszt NFZ ze świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu w krajach UE oraz w Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii.

EKUZ może zostać wydana osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi. Osoby korzystające z tej karty powinny pamiętać, że posiadają takie prawa i obowiązki jakie wynikają z ustawodawstwa państwa członkowskiego. Ponadto idąc do lekarza trzeba się upewnić, że ten lekarz działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa.

Nie życzymy wam chorób i wypadków, ale kartę EKUZ i tak warto mieć. Wniosek o wydanie karty możecie pobrać ze stron NFZ i wysłać pocztą. Można też złożyć wniosek online. Aby to zrobić musisz mieć Profil Zaufany. Jeśli jeszcze go nie posiadasz, możesz go wyrobić za pośrednictwem e-bankowości co całkowicie eliminuje potrzebę chodzenia do urzędu.

Wniosek o EKUZ przez ePuap - krok po kroku

Jeśli masz Profil zaufany, możesz przystąpić do składania wniosku o EKUZ.

Po wejściu na stronę ePUAP.gov.pl należy się zalogować i spojrzeć na katalog usług. Znajdziemy w nim kategorię "Zdrowie". Najlepiej jest kliknąć od razu w link "Najczęściej załatwiane sprawy".

Rozwinie się menu, w którym znajdziemy dwie pozycje odnoszące się do EKUZ.

Wydanie karty EKUZ w związku z wykonywaniem pracy za granicą.

Wydanie karty EKUZ w związku z pobytem czasowym za granicą.

Wybieramy odpowiednią dla siebie opcję. W tym poradniku omówimy wydanie karty EKUZ w związku z pobytem czasowym. Klikamy zatem w link "Wydanie karty EKUZ w związku z pobytem czasowym za granicą".

Przechodzimy do karty usługi, która opisuje szczegóły, podstawę prawną itd. Jeśli wszystko już wiemy, klikamy w przycisk "Załatw sprawę".

Przejdziemy do formularza wniosku. Ten dokument należy najpierw zaadresować. W tym celu na samej górze z rozwijanego menu wybieramy odpowiedni oddział NFZ.

Wypełniamy formularz, który nie jest szczególnie długi. Część danych została udostępniona wcześniej. W punkcie 3. formularza należy zaznaczyć w jaki sposób odbierzemy kartę. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej lub poprzez przesłanie karty pocztą na wskazany adres. Jeśli wybierzemy tę ostatnią opcję to formularz powiększy się o pola na adres.

Po wypełnieniu formularza klikamy "Dalej".

Przejdziemy do podglądu wypełnionego wniosku. Na tym etapie możemy podpisać dokumenty klikając w przycisk "Podpisz".

System spyta, czy chcemy podpisać certyfikatem zaufanym czy też podpisem kwalifikowanym. Wybieramy Profil Zaufany.

Zostaniemy odesłani na stronę Profilu Zaufanego, gdzie być może będziemy musieli się zalogować. Gdy już się zalogujemy powinniśmy ujrzeć stronę z naszymi danymi, podglądem wniosku oraz z przyciskiem "Podpisz profilem zaufanym". Oczywiście klikamy w ten przycisk.

Mimo iż kliknęliśmy "Podpisz" to system jeszcze raz spyta, czy chcemy podpisać. Musimy kliknąć "Autoryzuj i podpisz dokument".

Zostaniemy poproszeni o kod jednorazowy. Jeśli korzystamy z uwierzytelniania przez bank to będziemy przeniesieni na stronę banku by się zalogować (i następnie będziemy musieli podać kod autoryzacyjny). Kiedy podamy kod, zostaniemy przeniesieni z powrotem na stronę ePUAP z podglądem formularza. Na tej stronie powinniśmy zobaczyć informację o prawidłowym podpisaniu dokumentu (strzałka 1).

Teraz pozostaje tylko kliknąć "Wyślij" (strzałka 2).

Po wysłaniu wniosku pozostaje czekać na odebranie karty lub na przesyłkę pocztową z kartą. Czas realizacji usługi to 3 dni robocze. Ten termin może się wydłużyć jeśli zaistnieje konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia prawa do świadczeń.

