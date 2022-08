Zwiększaj zyski i konkurencyjność w e-biznesie, korzystaj ze strategii omnichannel

To główne powody, dla których biznesy wykazują coraz większą sympatię dla zintegrowanych działań, które mogą zapewnić pozycję lidera. Czym dokładnie jest model omnichannel oraz jak przygotować się do wdrożenia odpowiedniej strategii? A także dlaczego warto zainwestować w System ERP? O tym wszystkim poniżej.

Co to jest model omnichannel?

Model omnichannel to strategia sprzedaży oparta na połączeniu tradycyjnych doświadczeń sprzedażowych w salonach stacjonarnych ze sklepami internetowymi oraz pozostałymi kanałami dystrybucji. Zintegrowany model służy przede wszystkim połączeniu kanałów sprzedaży i wiąże się ze wzrostem znaczenia globalnego handlu. Ten, w odróżnieniu od dawnych systemów, gdzie biznes był silnie skorelowany z lokalizacją danego przedsiębiorstwa, zapewnia sprawny kontakt z klientami z różnych obszarów świata ale także trafia do reprezentantów różnych stylów życia.

Niestety wiele firm, pomimo zastosowania „wielokanałowości” czyli korzystania zarówno z usług retail jak i e-commerce nie przykłada uwagi do integracji poszczególnych obszarów firmy. Dziś wydaje się to taktyką mocno przestarzałą i niedopasowaną do standardów nowoczesnego handlu, w którym konsumenci, przyzwyczajeni do coraz szybszej realizacji transakcji, wymagają od sprzedawców coraz więcej.

Zintegruj Firmę – czyli pierwszy krok ku omnichannel

Pierwszym krokiem na drodze do zapewniana klientom spójnych wrażeń sprzedażowych jest zintegrowanie wszystkich działów firmy. Sprawna komunikacja wewnętrzna to podstawa dalszej strategii, w której liczy się współdziałanie sektora logistyki, sprzedaży, magazynu oraz frontu naszego sklepu (i wielu innych). Spójność to podstawa. Klient, który zakupił produkt za pośrednictwem strony internetowej, może nieoczekiwanie zdecydować o tym aby nowy nabytek zwrócić stacjonarnie. Zwłaszcza przedstawiciel młodego pokolenia, mocno osadzony w sieci cyfrowych połączeń, dla którego szybka zmiana to przecież codzienność.

Przeprowadzenie sprawnej procedury zwrotu w salonie stacjonarnym czyli takiej w której nic nie wpłynie znacząco na tempo procesowania zamówień, wymaga efektywnego obiegu danych na temat klienta, produktu, ceny, sposobu płatności czy innych informacji istotnych dla danej transakcji.

Zadbaj o integrację z otoczeniem

Firma, która opiera swoje działania na założeniach ominchannel powinna pomyśleć o rozwiązaniach łączących sklep z otoczeniem firmy. Takimi jak banki i usługi kurierskie. Również tutaj ważne jest dobre doświadczenie konsumenta, nastawionego raczej niechętnie wobec skomplikowanych procedur, które zmuszają go do wykonywania czynności na portalach zewnętrznych. Sklep zautomatyzowany i zintegrowany, to prawdziwy skarb dla wszystkich, którzy patrzą z rezerwą na strony pozbawione takiej funkcji i tych szczególnie ceniących swój czas w świecie internetowej konsumpcji.

Mocna logistyka i silny magazyn

Trzeba wziąć pod uwagę, że biznes działający z taką intensywnością, aby zapewnić terminowość dostawy i sprawną obsługę posprzedażną - niezależnie od kanału styku z marką wybranego przez klienta, potrzebuje stałej kontroli nad przepływem produktów. Efektywne zaplecze logistyczne - dostęp do stanów magazynowych w każdym oddziale firmy, które uzupełniasz na bieżąco i sprawne procesy od strony magazynu. Silne omnichannel ma także solidne oparcie w procesach kompletowania zamówień. Odpowiadają za to efektywne ścieżki zbierania towaru i pełna kontrola nad całością procesów na magazynie: od przyjęcia towaru po wydanie przesyłki klientowi.

Systemu ERP – dlaczego warto je wdrażać ?

Profesjonalne wdrożenie wielokanałowości należy przeprowadzić z pomocą nowoczesnych narzędzi takich jak system ERP. To rozwiązanie IT do zarządzania przedsiębiorstwem oparte na jednej bazie danych, z których mogą korzystać wszystkie działy w obrębie firmy. Niezależnie od tego czy jest to sprzedaż, finanse, magazyn czy może kadry. Przedstawiciele zespołów zajmujących się wymienionymi działaniami, mogą działać w oparciu o system zapewniający dobry przepływ informacji.

Jednym z polecanych narzędzi dla dużych i średnich biznesów omnichannel jest system ERP Streamsoft Verto, który, dysponuje najszerszym na rynku zakresem integracji i wydajną bazą danych. System jest skalowalny, co potwierdzają klienci realizując nawet 75 tysięcy transakcji dziennie. Dzięki systemowym usprawnieniom ostatnia mila w ponad 95% przypadków to czas pomiędzy same day delivery a 24 godzinami.

Nowoczesny moduł POS pozwala na zwrot towaru zakupionego online w salonie stacjonarnym oraz realizację zamówień internetowych czy składanie zamówień offline i odbiór online. Dzięki temu klient, który ma możliwość wyboru dogodnego dla siebie sposobu zakupu produktu, może np. zarezerwować produkt z odbiorem w salonie (click and collect) i już na miejscu – dobrać kolejną pozycję i to wszystko na jednym paragonie.

Moduł WMS zapewnia optymalny proces kompletowania zamówień w magazynie, znacznie przyspiesza procesy logistyczne i skraca czas oczekiwania klientów na zamówienia (w porównaniu do ręcznej obsługi zamówień). Wśród istotnych możliwości WMS Streamsoft Verto jest także szeroka możliwość współpracy z automatyką magazynową, czyli szafami sortującymi, przenośnikami, sorterami, automatami do pakowania.. Jednym z głównych elementów wspierających pracę na hali magazynowej jest aplikacja mobilna WMS Streamsoft Verto, która pozwala obsługiwać procesy na ekranie terminala Android z czytnikiem kodów kreskowych czy smartfona. Masz pełną kontrolę z dowolnego miejsca i w każdej chwili. Aplikacja jest stworzona w technologii MDA, która umożliwia indywidualną rozbudowę funkcjonalności.