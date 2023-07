Zuckerberg kontra Musk. W czwartek Meta pokaże konkurencję dla Twittera

Od czasu przejęcia Twittera Elon Musk nie ustaje w wysiłkach dywersyfikacji źródeł przychodów z tej platformy. W ubiegłym roku wprowadził miesięczną subskrypcję za dodanie znaczka do profilu o zweryfikowaniu konta przez Twittera. Na początku bieżącego roku wprowadził subskrypcję na korzystanie z jego API. Wkrótce płatny stanie się także popularny dashboard TweetDeck.

Co więcej, kilka dni temu Elon Musk wprowadził ograniczenia w liczbie postów, które mogą zobaczyć niezweryfikowani użytkownicy Zmiana ta jest częścią strategii Muska, który próbuje przyciągnąć więcej użytkowników do płatnej usługi Twittera, Twitter Blue.

Wszystkie te działania wywołują coraz większe niezadowolenie użytkowników, co chce wykorzystać inny gigant - Meta, czyli właściciel Facebooka, Instagrama oraz WhatsApp. Firma Zuckerberga planuje uruchomienie w najbliższy czwartek nowej aplikacji Threads, która ma konkurować z Twitterem. Można ją już zamawiać w amerykańskiej wersji App Store. Zapowiedź pojawiła się także w Google Play, jednak bez daty wydania.

Threads ma być bezpłatną usługą, bez ograniczeń w ilości postów, które użytkownik może zobaczyć. Opisywana aplikacja ma być zintegrowana z Instagramem - prawdopodobnie będzie można zalogować się do Threads za pomocą danych logowania do Instagrama. Oznacza to, że już na starcie będzie powiązana z setkami milionów kont.

Jak pokazują zrzuty ekranu, Threads będzie przypominać w działania Twittera i zgodnie z opisem w App Storem ma to być aplikacja do rozmów tekstowych, gdzie społeczności będą mogły dyskutować o wszystkim, od bieżących tematów do przyszłych trendów.

Nie jest to pierwsza próba stworzenia alternatywy dla Twittera. W ostatnich latach pojawiło się wiele podobnych aplikacji, takich jak m.in. Mastodon, Spill czy CounterSocial. Dzięki zasobom, możliwościom, ekosystemowi i doświadczeniu Meta w zapożyczaniu i udoskonalaniu pomysłów od innych firm, Threads może jednak stanowić największe zagrożenie dla Twittera do tej pory.

Źródło: TheVerge, The Guardian, The New York Times