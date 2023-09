Wiele profili na Facebooku - teraz już oficjalnie

Meta wprowadza nową funkcję na Facebooku - Additional Personal Profiles (Wiele Profili Osobistych), dzięki której użytkownicy będą mogli w łatwy sposób decydować, jakie treści udostępniają i z kim je dzielą, oddzielając różne aspekty swojego życia. Niezależnie od tego, czy użytkownik jest nowy na Facebooku, czy też korzysta z platformy od dawna, może na przykład oddzielić relacje osobiste od zawodowych lub zachować jeden profil powiązany ze społecznością, której jest częścią, a drugi profil tylko dla znajomych lub rodziny.

Do tej pory Meta oferowała wiele sposobów pozwalających na wybranie konkretnej grupy odbiorców, którzy widzą udostępnioną treść na Facebooku. Jednak po eksperymentach z wieloma profilami w ciągu ostatniego roku wielu użytkowników stwierdziło, że Additional Personal Profiles (Wiele Profili Osobistych) pozwala na większą przejrzystość i pomaga czuć się swobodniej.

Meta zapewnia, że wprowadzenie nowej funkcji nie zmienia jej podejścia do zapobiegania podszywania się i fałszowania tożsamości na jej platformach. Dlatego główny profil na Facebooku musi mieć nazwę, którą użytkownik posługuje się na co dzień. Użytkownicy mogą natomiast wybrać dowolną nazwę dla swoich dodatkowych profili o ile nie naruszają one zasad platformy.

Kiedy Meta może ograniczyć lub zablokować konto?

Ze strony z zasadami wynika, że serwis będzie mógł to zrobić w przypadku:

gdy użytkownik poważnie narusza standardy społeczności Meta,

w przypadku kontynuowania naruszania standardów społeczności przez użytkownika,

jeśli użytkownik koordynuje aktywności w ramach sieci kont lub innych podmiotów w celu naruszenia standardów społeczności,

gdy konto reprezentuje niebezpieczne osoby czy organizacje,

jeżeli uzna, że konto zostało stworzone z zamiarem naruszenia standardów społeczności,

gdy konto zostało utworzone za pomocą skryptów lub innych nieautentycznych środków,

gdy konto, strona, grupa lub wydarzenie zostały stworzone w celu uniknięcia wcześniejszych działań egzekucyjnych przez Meta,

jeśli konto celowo wprowadza w błąd co do tożsamości użytkownika,

gdy konto używa zdjęć, informacji czy inne aktywności w celu oszukania innych użytkowników.

Meta może także wymagać dodatkowych informacji przed podjęciem działań wobec konta.

Szczegóły na stronie z zasadami Meta >>

Możliwość tworzenia wielu profili osobistych zaczyna być wdrażana globalnie już dziś i będzie kontynuowana w ciągu najbliższych kilku miesięcy.