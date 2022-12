Ważne dokumenty przy ubieganiu się o pracę w Niemczech

Pamiętaj, że wymagania mogą się różnić w zależności od stanowiska i firmy. Dlatego należy dokładnie przeanalizować każdą opcję.

CV

CV to krótkie podsumowanie Twoich umiejętności, doświadczenia i wykształcenia. Powinna ona zawierać również klasyfikację znajomości języka niemieckiego.

Testy online z języka niemieckiego za darmo dadzą Ci przybliżoną ocenę Twojej dotychczasowej znajomości języka niemieckiego na potrzeby aplikacji, jeśli nie posiadasz certyfikatu językowego.

CV to dokument, który pozwala szybko przedstawić się potencjalnemu pracodawcy. Kiedy ubiegasz się o pracę, ważne jest, aby Twoje CV było dopasowane do stanowiska. W związku z tym powinieneś zamieścić tylko istotne doświadczenie.

Struktura i układ

Dobre CV powinno być przejrzyste i mieć nie więcej niż jedną lub dwie strony. Najważniejsze etapy kariery zawodowej powinny być wymienione łatwą do odczytania czcionką i wielkością czcionki. Nie należy wybierać zbyt ozdobnej czcionki. W bardzo tradycyjnych branżach, takich jak bankowość, nadal zalecany jest Times New Roman. W wielu innych branżach powszechny stał się bezszeryfowy font Calibri. Dla optymalnego przepływu czytania idealny jest odstęp między liniami wynoszący 1,15.

List motywacyjny

List motywacyjny to ważny dokument, którego nie należy pomijać przy ubieganiu się o pracę. List ten jest pierwszą stroną Twojej aplikacji i nadaje ton pozostałym dokumentom. Dlatego ważne jest, aby ten list motywacyjny był dobrze napisany i przedstawiał Cię w jak najlepszym świetle. W tekście należy odpowiedzieć na następujące pytania:

Dlaczego zdecydowałeś się napisać podanie?

Jakie masz umiejętności?

Dlaczego posiadasz kwalifikacje na stanowisko, o które się ubiegasz?

Innymi słowy, list motywacyjny mówi o tym, kim jesteś i dlaczego ubiegasz się o dane stanowisko. W dokumentach upewnij się, że odpowiedzi na podstawowe pytania mają wyraźnie dostrzegalny kontekst.

Strona trzecia: Twoja motywacja

List motywacyjny to trzecia strona i najbardziej osobista część aplikacji. Po tradycyjnych informacjach, liście motywacyjnym i CV, możesz wykorzystać ten dodatkowy tekst do podkreślenia i zilustrowania kompetencji wymienionych w CV. Tutaj masz szansę połączyć swoje zainteresowanie firmą z osobowością i unikalnymi punktami sprzedaży!

List motywacyjny a list przewodni

Pod względem intencji, list motywacyjny jest podobny do klasycznego listu motywacyjnego: chcesz przekonać ludzi do swoich zalet. Ważniejsze jednak powinny być osobiste cele i idee stojące za Twoją motywacją. W liście motywacyjnym należy wyjść poza rzeczową listę kwalifikacji i wyjaśnić pochodzenie kandydata.

Certyfikaty

Generalnie do wniosków należy dołączyć zaświadczenie o dotychczasowej działalności i stopniach naukowych. Służą one jako potwierdzenie informacji podanych w CV.

Linki

Ogólnie rzecz biorąc, dobre referencje są zawsze pomocne przy ubieganiu się o pracę. Nawet mierne lub nawet poniżej przeciętnej referencje nie powinny być po prostu pomijane.

Jeśli nie posiadasz referencji na dane stanowisko, powinieneś z własnej inicjatywy zwrócić im na to uwagę. Możesz również zaoferować dostarczenie referencji w razie potrzeby. W wyjątkowych przypadkach kandydaci z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym mogą zrezygnować z wcześniejszych referencji. Należy to jednak zaznaczyć we wniosku.

Świadectwa szkolne i szkoleniowe

Pracodawcy zawsze oczekują dołączenia świadectw i dyplomów akademickich. Będzie to dowód na to, że posiadasz wymagane kwalifikacje. W związku z tym należy dołączyć następujące zaświadczenia, jeśli są dostępne:

Zaświadczenie o najwyższych kwalifikacjach edukacyjnych.

Świadectwa wykształcenia zawodowego.

Wykształcenie wyższe lub wyższe.

Dowód na dalsze kształcenie i szkolenie.

Certyfikat znajomości języka niemieckiego.

Opcjonalnie: Arkusz przewodni wniosku

Jeśli zdecydujesz się na stronę tytułową, powinna ona zawierać Twoje dane kontaktowe oraz profesjonalne zdjęcia z aplikacji. Dzięki temu potencjalni pracodawcy będą mogli łatwo się z Tobą skontaktować i dowiedzieć się o Twoich kwalifikacjach. Jeśli jednak zdecydujesz się nie używać strony tytułowej, powinieneś zadbać o to, aby Twoje dane kontaktowe i zdjęcia pojawiły się w innym miejscu dokumentów aplikacyjnych.

Fot. Materiał partnera

Źródło: Publikacja partnera