Wady i zalety serwerów dedykowanych. Dla kogo dedyk?

Czym są serwery dedykowane?

Mówiąc najprościej serwer dedykowany stanowi niezależna maszyna, do której indywidualny dostęp ma osoba korzystająca z danej usługi. Serwery dedykowane posiadają specjalny system operacyjny, który umożliwia przechowywanie tam różnych danych. Warto tu wspomnieć, że takie oprogramowanie można wybrać samodzielnie. Wszelkie modyfikacje lub niestandardowe modernizacje są możliwe dla serwerów dedykowanych. Dedyki także wyróżniają się na tle innych serwerów posiadaniem największej mocy obliczeniowej, która udostępniana jest wynajmującym.

Taka usługa również obejmuje dostarczenie fizycznego sprzętu. Zostaje on umieszczony w specjalnie przeznaczonych do tego miejscu. Zwykle jest to specjalny box, do którego dostępu powinien mieć tylko personel. Dzięki temu serwery działają nieprzerwanie, a pełną kontrolę nad nimi ma osoba korzystająca z usługi. Jest to zarówno pozytywne, jak i negatywne, ponieważ to właśnie osoba wynajmująca musi zająć się ochroną, konfiguracją oraz innymi aspektami związanymi ze strefą techniczną serwerów. Oczywiście pociąga to za sobą dodatkowe koszty. Jednak często jest najlepszą opcją dla osób, które muszą zapewnić jak najwyższe bezpieczeństwo dla swoich serwerów oraz mieć możliwie największą mocą obliczeniową. Z racji tak dużych możliwości przed inwestycją warto jest rozważyć tańsze opcje, ponieważ mogą one w pełni pokrywać zapotrzebowanie (zwłaszcza osób prywatnych).

Czym różnią się od innych usług hostingowych?

Serwery dedykowane od prywatnych i współdzielonych jak wcześniej wspomniano różnią się mocą obliczeniową. W tym przypadku jest ona zdecydowanie największa, co stwarza szersze możliwości. Podobnie jak w przypadku serwerów prywatnych dedyki są sterowane indywidualnie przez osobę wynajmującą. W przypadku dedykowanej wersji posiada się jednak wersję fizyczną sprzętu oraz trzeba zwykle zapewnić wszystkie aspekty związane obsługą techniczną serwera. Nie ma tu mowy o wirtualizacji. Jedną z największych różnic są także koszty. Dedyki stanowią lidera wśród hostingów, jeśli chodzi o wysokość cenową.

Największe zalety i dlaczego warto

Brak wirtualizacji tylko fizyczna wersja serwera jest zarówno największym plusem takiego rozwiązania, jak i wadą. Jego specyficzność polega na tym, że cała konfiguracja systemu, instalowanie oprogramowań leży po stronie wynajmującego. Daje to gigantyczne pole do popisu oraz samodzielne dysponowanie zasobami.

Dedyki zapewniają także pełną swobodę działania, dzięki gigantycznym możliwością zasobów. Z tego powodu korzystają z nich zwykle duże firmy albo przedsiębiorcy prowadzący względnie spore biznesy internetowe. Dla prawdziwych gigantów jest to jedyna oraz najlepsza opcja na rynku.

Minusy serwerów dedykowanych

Jednym z głównych minusów dotyczących serwerów dedykowanych jest ich cena. Znacznie przekracza koszt serwera prywatnego lub współdzielonego. Korzystanie z takiego rozwiązania również pociąga za sobą konieczność posiadania pewnej wiedzy technicznej lub informatyka. W przypadku nieznajomości sfery technicznej związanej z posiadaniem takiego serwera trzeba zatrudnić osobę, która będzie stale go doglądać. Posiadanie takiego pracownika to dodatkowy stały miesięczny koszt.

Wiąże się to także z kosztami związanymi z administracją oraz instalowaniem standardowych oprogramowań, które zwykle są płatne. Dla wielu osób również problematycznym może okazać się wybór odpowiedniej usługi, ponieważ selekcja odpowiedniego serwera dedykowanego jest dosyć trudna i wymaga weryfikacji wielu elementów. Przy tak poważnej inwestycji należy poczynić wszelkie kroki, aby upewnić się, czy jest ona dostosowana do indywidualnych potrzeb wynajmującego.

Dodatkową opcją podnoszącą bezpieczeństwo jest korzystanie z usług firm penttesterskich, które mogą zbadać bezpieczeństwo serwera w razie ataku hakerskiego.

