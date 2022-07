Co to są usługi hostingowe? Hosting, domena, certyfikat SSL

Czym jest hosting?

Jak można się domyślić, słowo pochodzi z języka angielskiego. Słowo host oznacza w nim między innymi "bycie gospodarzem". Właśnie to znaczenie jest istotne z perspektywy stron internetowych. Można uznać, że hosting to bycie gospodarzem miejsca, w którym "mieszka" strona WWW. Zasadniczo bardziej wynajem, bo hosting polega na zapewnieniu miejsca, w którym klienci hostingodawcy będą "kwaterować" swoje strony.

Mówiąc bardziej sucho, hosting to sługa, w ramach której hostingodawca użycza swoim klientom infrastruktury, dzięki której mają gdzie przechowywać bazy danych, pliki, kopie zapasowe czy logi swych stron. Wyróżnia się podstawowe rodzaje hostingów:

współdzielony - w jego ramach na jednym serwerze "mieszkają" strony wielu klientów. Ta opcja jest przeważnie tańsza, przez co decydują się na nią mniejsze przedsiębiorstwa

dedykowany - w tym przypadku z jednego serwera korzysta wyłącznie jeden klient. Ta opcja wybierana jest przez większe firmy, których strony zajmują naprawdę sporo miejsca

VPS - wirtualny serwer prywatny (VirtualPrivateServer), w ramach którego oprócz własnej przestrzeni klient otrzymuje możliwość skonfigurowania jej pod własne, konkretne potrzeby

Co to jest serwer?

Pod koniec pierwszej części artykułu kilkukrotnie padło słowo serwer. W tym miejscu zostanie ono wyjaśnione. Zasadniczo jest to dysk. Nawiązując do porównania z początku artykułu - jeśli hosting to wynajem, to serwer to mieszkanie. Mieszkanie czynne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wliczając święta państwowe i religijne. Wszystkich państw i religii. Nawet, jeśli serwer znajduje się w Polsce i korzysta z niego polska firma, to potencjalny klient z Indonezji musi być w stanie skorzystać z polskiej strony.

Serwer zawiera w sobie zarówno komputer, jak i oprogramowanie. Dzięki temu ostatniemu możliwa jest jego ciągła praca i korzystanie z jego zasobów. Od zwykłego komputera serwer odróżnia przede wszystkim moc. Aby zapewnić płynne i ciągłe funkcjonowanie zamieszczonych na nim stron serwer musi posiadać potężne parametry. Jest niczym maratończyk porównany do amatora krótkich przebieżek.

Tak potężna moc oznacza, że taki komputer musi posiadać odpowiednie chłodzenie. Jak wiadomo, ogromna ilość wykonywanej pracy rozgrzewa sprzęt. Zdarza się to nawet gamingowym laptopom do amatorskiego do użytku. A te są mocne w skali komputerów osobistych.

Wspominano już o ciągłym funkcjonowaniu serwera. Jest ono bardziej niż śmiertelnie ważne. Przerwa w jego działaniu oznacza brak dostępu do strony. To z kolei generuje straty dla właściciela strony. A tego przecież nikt nie chce! Dlatego istnieje szereg sposobów, dzięki którym serwery są odporne na awarie.

Według serwisu Hosting Stron Internetowych to między innymi:

kilka źródeł zasilania - jeśli jedno zawiedzie, pozostałe wciąż zapewniają energię

jeśli jedno zawiedzie, pozostałe wciąż zapewniają energię kilka źródeł połączenia z Internetem - działa to na takiej zasadzie, co zasilanie

działa to na takiej zasadzie, co zasilanie procesory o wielu rdzeniach i potężnej mocy - dzięki nim serwer jest w stanie bezproblemowo obsługiwać wiele intensywnych procesów. Nie jest przy tym narażony na ryzyko przeciążenia

Czym jest certyfikat SSL?

Każdy użytkownik Internetu może z łatwością sprawdzić, czy odwiedzona strona ma ten certyfikat. Jest kłódka przy pasku wyszukiwania - jest certyfikat SSL. Skrót pochodzi z języka angielskiego i oznacza Security Socket Layer. Jego obecność oznacza, że transmisja danych na stronie jest w pełni zaszyfrowana. To znaczy bezpieczna. Brak certyfikatu znacząco obniża pozycjonowanie witryny w rankingach wyszukiwarek. Ponadto wiele przeglądarek przed wejściem na taką stronę wyświetla groźnie brzmiące ostrzeżenie. W wielu przypadkach sprawia ono, że potencjalny klient nie wchodzi na stronę.

Certyfikat SSL działa w ten sposób, że na zapytanie (adres wpisany w przeglądarkę), serwer wysyła kopię SSL. Po jej weryfikacji urządzenie użytkownika wyświetla stronę. Jest to bardzo szybki proces. Często trwa nawet poniżej sekundy.

Istnieje kilka rodzajów SSL:

DV (Domain Validation) - potwierdza on samo prawo do używania danej domeny

potwierdza on samo prawo do używania danej domeny OV (Organization Validation) - jest to wyższy poziom. Potwierdza nie tylko prawo do domeny, ale autentyczność właściciela, np. firmy

jest to wyższy poziom. Potwierdza nie tylko prawo do domeny, ale autentyczność właściciela, np. firmy EV (Extended Validation) - do otrzymania tego poziomu trzeba przejść bardzo głębokie postępowanie weryfikujące. Stosuje się je tam, gdzie wymagane jest najwyższej klasy bezpieczeństwo, np. w bankowości

Czym jest domena?

Domena w największym możliwym uproszczeniu jest to adres strony internetowej. Jednak to uproszczenie pomija sporą część omawianego tu zagadnienia. W przykładzie https://przyklad.pl domeną będzie przyklad.pl.

To ta część tłumaczy wyrażony cyframi adres IP i umożliwia wyświetlenie witryny. To wpisanie domeny w wyszukiwarkę sprawia, że zachodzi misterny proces skutkujący wyświetleniem strony. Weryfikacja SSL, zapytanie do serwera z plikami i danymi, wreszcie upragniony dostęp. Wszystko w okolicach sekundy. Najwyżej kilku, co w dzisiejszych czasach i standardach uchodzi za wolne tempo.

