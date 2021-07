Uwaga na maile o zawieszeniu subskrypcji Netflix

Jak donosi CyberRescue przestępcy rozsyłają maile, w których podszywają się pod tę platformę, informując odbiorcę o rzekomym zawieszeniu konta. Aby tego uniknąć adresat wiadomości ma za zadanie kliknąć w podany w niej link, zalogować się na swoje konto i podać dane karty płatniczej.

Oczywiście nie należy tego robić! Netflix i każdy inny serwis i podmiot, która dba o bezpieczeństwo swoich użytkowników, nigdy nie zamieszcza w tego typu wiadomościach e-mail, czy SMS linków. Podany w wiadomości od oszustów odnośnik prowadzi do łudząco podobnej do Netflixa, ale fałszywej strony. Podanie na niej wspomnianych danych jest równoznaczne z przekazaniem ich w ręce przestępców. Może się to skończyć utratą dostępu do konta na platformie, jak i wykorzystaniem przez nich karty płatniczej.

- Zawsze, gdy otrzymujemy wiadomości e-mail, które nakłaniają nas do wykonania natychmiastowej reakcji powinniśmy przyjrzeć jej się kilkukrotnie przed podjęciem jakiegokolwiek działania. Nie klikajmy odruchowo w linki czy załączniki, bo niestety może skończyć się to dla nas kradzieżą danych czy pieniędzy. Jeżeli zidentyfikujemy oszustwo należy oznaczyć wiadomość jako spam. Niestety, jeśli często dostajemy wiadomości tego typu, może to oznaczać, że nasz adres wyciekł z jakiegoś serwisu - tłumaczy Karolina Wrońska z CyberRescue.

Jeśli nie masz pewności, czy wiadomość pochodzi z serwisu lub usługi, której jesteś użytkownikiem, możesz to zweryfikować, np. ręcznie wpisując w przeglądarce adres tej strony (zwracając uwagę na wszelkie literówki) i korzystając z formularza kontaktowego lub podanego na niej telefonu. Warto też poinformować dany serwis, że ktoś się pod niego podszywa.