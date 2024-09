Tylko 15 proc. Europejczyków wie, jak właściwe korzystać z benefitów sztucznej inteligencji w codziennym życiu

Z najnowszych danych opublikowanych przez Samsung Electronics wynika, że tylko niewielki odsetek Europejczyków potrafi skutecznie korzystać ze sztucznej inteligencji w codziennym życiu.

Ponad połowa ankietowanych (53%) wyraziła chęć, by sztuczna inteligencja ułatwiała im codzienne funkcjonowanie czy poprawiała jakość rozrywki.

Jednak tylko 15% Europejczyków twierdzi, że wie, jak te korzyści osiągnąć w praktyce, a 38% przyznało, że nie czuje się częścią aktualnych dyskusji na temat AI.

Pod względem zrozumienia technologii respondenci w Polsce najczęściej deklarowali, że ją rozumieją (23%), podczas gdy w Wielkiej Brytanii tylko 11% miało taką pewność, co może wskazywać na wpływ różnic kulturowych i edukacyjnych.

Z raportu Samsung pt. „Inteligentne życie - jak AI usprawnia nam codzienne funkcjonowanie?” („Intelligent Living: How AI is Enhancing Everyday Experiences”) wynika, że istnieje szerokie zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję w codziennym życiu, z jasno określonymi priorytetami konsumentów wobec tej technologii.

Wraz z rozwojem AI w wielu aspektach naszego życia - od algorytmów rekomendujących treści rozrywkowe po inteligentne urządzenia, które przewidują nasze potrzeby - ponad połowa Europejczyków (53%) chciałaby, aby technologia ułatwiała wykonywanie codziennych obowiązków.

Na szczycie listy oczekiwań znajduje się automatyzacja sprzątania oraz pomoc w zarządzaniu domowym budżetem (21%).

Prawdziwa siła AI polega na tym, że może ona zmieniać naszą codzienną rutynę, pozwalając spożytkować czas na to, co lubimy najbardziej. Wartość AI - coraz bardziej obecnej w naszych urządzeniach - będzie oceniana na podstawie skuteczności w upraszczaniu codziennych obowiązków, poprawiania komfortu życia i ułatwiania codziennych interakcji, by były one jeszcze bardziej intuicyjne - tłumaczy Dr Chris Brauer, dyrektor ds. innowacji na Uniwersytecie Goldsmiths w Londynie i w firmie Symmetry.

AI w domowym zaciszu

Badanie wykazało, że łączność między urządzeniami jest dla Europejczyków priorytetem - 42% respondentów chce, by AI poprawiła integrację sprzętów domowych.

Tyle samo osób (42%) wierzy, że AI mogłaby usprawnić codzienne obowiązki, a prawie jedna czwarta (24%) wskazała, że najbardziej pożądaną funkcją jest inteligentne zarządzanie domem.

Sprzątanie i odkurzanie to kluczowe obszary, w których ludzie oczekują wsparcia od AI - 33% badanych wyraziło zainteresowanie urządzeniami, które mogłyby wykonywać te czynności za nich.

28% respondentów chciałoby, by AI pomagała w czyszczeniu sprzętów kuchennych , a 25% - w zmywaniu naczyń .

23% wskazało, że sztuczna inteligencja mogłaby pomagać w planowaniu posiłków i zarządzaniu zakupami .

Wspomniane potrzeby wyprzedzają ogólniejsze zadania, takie jak zarządzanie finansami i obniżanie kosztów gospodarstwa domowego, które wybrało zaledwie 21% badanych.

Bezpieczeństwo pozostaje wciąż kluczowym zagadnieniem

Respondenci podkreślili, że zaufanie do AI zależy od regularnych aktualizacji zabezpieczeń (37%), monitorowania zagrożeń (34%) oraz zapewnienia pełnego bezpieczeństwa danych (27%).

Tym samym konsumenci oczekują od AI nie tylko innowacyjnych rozwiązań, ale także gwarancji bezpieczeństwa.

Wierzymy, że AI powinna upraszczać codzienne życie, działając dyskretnie, bez potrzeby ciągłego nadzoru. Dążymy do tworzenia technologii zarówno intuicyjnych, jak i wydajnych, bez trudu dopasowujących się do stylu życia konsumenta i umożliwiających mu skupienie się na tym, co dla niego naprawdę istotne - podkreśla Tim Hospedales, dyrektor Centrum Badawczego AI Samsung w Cambridge.

AI a czas dla siebie

Z badania wynika również, że blisko dwie trzecie Europejczyków (66%) chciałoby mieć więcej czasu na swoje hobby, a 37% uważa, że AI mogłaby ich odciążyć od tych mniej przyjemnych obowiązków.

41% liczy na to, że to właśnie sztuczna inteligencja poprawi efektywność ich działań.

Respondenci oczekują, że AI pomoże im w pełniejszym czerpaniu przyjemności z ulubionych aktywności, takich jak podróże, gry czy oglądanie telewizji.

Przykładowo, w zastosowaniach multimedialnych najbardziej pożądanymi funkcjami AI było umożliwienie tłumaczenia w czasie rzeczywistym (23%) oraz optymalizacja jakości obrazu i dźwięku (27%), czyli takie funkcje, które poprawiają immersję i doświadczenia użytkownika.

Kluczowym aspektem jest również personalizacja - szczególnie w produktach związanych ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem.

Połowa respondentów (50%) preferuje zapobieganie chorobom zamiast leczenia ich, a 32% chciałoby, aby AI pomagała w planowaniu diety, 24% - w planowaniu aktywności fizycznej, a 31% - w monitorowaniu snu i poprawie jego jakości.

Wyniki te podkreślają potrzebę dalszego rozwoju technologii AI, a także lepszego informowania o jej zaletach i niezawodności, zwłaszcza w kontekście zdrowia. Aby budować zaufanie konsumentów, kluczowe znaczenie mają również solidne zabezpieczenia, regularne aktualizacje i transparentna komunikacja.

Przyszłość AI zależy od umiejętnego wbudowania jej w nasze codzienne życie - nie tylko w domu, ale w całej otaczającej nas przestrzeni. Krytyczne na tej drodze są względy etyczne - upewnienie się, że AI nie tylko pomaga budować inteligentniejsze i bardziej zrównoważone środowiska, ale też przyczynia się do poprawy ogólnej równości społecznej. By AI mogła stać się prawdziwym katalizatorem zmian, wszyscy z naszej branży powinni słuchać konsumentów, podkreślać czynnik bezpieczeństwa, inkluzywność i wszystkie praktyczne korzyści wynikające z zastosowania sztucznej inteligencji - podsumowuje Dr Chris Brauer, dyrektor ds. innowacji w firmie Symmetry.

Metodyka:

Badanie przeprowadzono w dniach 11–19 lipca 2024 r., aby dowiedzieć się, jak współcześni Europejczycy postrzegają AI. W badaniu wzięło udział 11 tys. dorosłych z dziesięciu krajów: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii i Polski - 2 tys. z Wielkiej Brytanii i po 1 tys. z każdego z pozostałych krajów.

Ankieta firmy Samsung pt. „Inteligentne życie - jak AI usprawnia nam codzienne funkcjonowanie?” („Intelligent Living: How AI is Enhancing Everyday Experiences”) miała na celu poznanie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat AI i zainteresowania go sztuczną inteligencją. Badanie koncentrowało się przede wszystkim na tym, jak społeczeństwa postrzegają rolę AI w swoim codziennym życiu, na jej najbardziej pożądanych funkcjach oraz na obawach, szczególnie tych dotyczących bezpieczeństwa i prywatności. Analiza dostarczyła również cennych informacji o tym, jak mieszkańcy Europy wchodzą dziś w interakcję ze AI i czego oczekują od niej w przyszłości. Wiedza ta ułatwi planowanie rozwoju AI zgodnie z potrzebami i preferencjami konsumentów.

