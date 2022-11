The North Face - kultowa amerykańska marka outdoorowa

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie firmy w projektowaniu zaawansowanych produktów dla fanów outdooru sprawia, że po jej rozwiązania sięgają najbardziej doświadczeni sportowcy świata. Wśród nich są żywe legendy sportów górskich, tacy jak Conrad Anker, Jim Morrison czy Alex Honnold!

Zaawansowane autorskie technologie

Amerykański producent tworząc swoje produkty stara się przełamywać kolejne granice. Kilkadziesiąt lat temu, gdy pojęcie odzieży outdoorowej praktycznie nie istniało, trudno było mówić o komforcie podczas aktywności w trakcie wymagających warunków atmosferycznych. Dziś, ze względu na techniczne tkaniny sprawa ma się zupełnie inaczej. The North Face w ciągu ostatnich lat stworzył wiele opatentowanych rozwiązań. Te mają na celu zwiększyć nasz komfort oraz bezpieczeństwo w trakcie górskich przygód. Bez wątpienia największym echem odbiła się w ostatnich latach premiera autorskiej membrany marki o nazwie FUTURELIGHT™.

Każda kurtka The North Face męska czy damska wyposażone w to zaawansowane rozwiązanie zapewniają bowiem niezwykle wysokie parametry oddychalności. Ta nie ma jednak negatywnego wpływu na ochronę przed opadami deszczu i śniegu. Ze względu na niezwykle zaawansowany proces technologiczny, membrana może cechować się różną gęstością. Matryca jest bowiem natryskiwana, co pozwala na kontrolę procesu jej powstawania. Dlatego też modele do biegania zapewnią nam niezwykłą oddychalność, a inne za sprawą „ciaśniejszego splotu” ochronią nas przed wiatrem. Tkaniny oparte o membranę FUTURELIGHT™ są również ekologiczne! Wiele z nich posiada w swym składzie włókna pochodzące z recyklingu. Dodatkowo zaawansowany proces barwienia tkaniny minimalizuje ilość zużywanej wody.

Na szczególną uwagę zasługują kurtki damskie The North Face. Projektuje się je bowiem specjalnie dla kobiet. Damskie modele różnią się wieloma cechami, a anatomicznie dopasowany krój pozwala na zachowanie maksymalnego zasięgu ruchu i komfortu podczas aktywności w terenie! Zaawansowane technologie znajdziemy również w innych produktach odzieżowych marki. Nowoczesna bluza The North Face zapewnią nam komfort termiczny w chłodniejsze dni. Z kolei zaawansowana bielizna pozwoli na sprawne odparowywanie powstałego podczas wzmożonego wysiłku potu.

Buty The North Face na szlak, zimę i do biegania

Amerykański producent to jednak nie tylko marka posiadające w swym portfolio zaawansowaną technologicznie odzież. Równie cenionymi produktami są buty TNF. Projektanci marki skupiają się bowiem na łączeniu nowoczesnego designu, oraz zaawansowanych rozwiązań. Dzięki temu buty The North Face mogą zapewnić nam nie tylko stylowy wygląd, ale również pełen komfort w trakcie trwania aktywności w terenie.

Na szczególną uwagę zasługuje zaawansowane obuwie serii Vectiv™. Modele biegowe i turystyczne zapewniają bowiem maksymalną przyczepność i stabilność w terenie. Specjalna konstrukcja podeszwy środkowej zapewnia doskonałą amortyzację każdego stawianego kroku. Dzięki temu możemy pokonywać komfortowo jeszcze dłuższe i bardziej wymagające szlaki.

Akcesoria na co dzień i w góry

The North Face posiada w swoich kolekcjach wiele stylowych dodatków. Akcesoria stały się jednym z fundamentów marki, które noszone są nie tylko w górach, ale również na ulicach modowych stolic świata. Dzięki popularności marki ta stworzyła wiele kolaboracyjnych projektów z takimi producentami jak Gucci, czy Supreme.

W ofercie znajdziemy zarówno dobry plecak turystyczny, jak i model miejski, który świetnie sprawdzi się w drodze do pracy, czy szkoły. Wszystkie łączy świetna jakość wykonania i dopracowanie w najdrobniejszym detalu. Wiele przemyślanych rozwiązań sprawi, że plecak The North Face pozwoli wam na wygodne przeniesienie niezbędnych przedmiotów w każdych warunkach.

Plecaki to jednak nie wszystko, szczególną popularnością wśród użytkowników cieszą się czapki amerykańskiego producenta. Czy będzie to model z daszkiem na lato, czy czapka The North Face na zimę, są one projektowane są z myślą o różnych aktywnościach. Produkty lifestylowe świetnie sprawdzą się w mieście, z kolei te wykonane z technicznych tkanin będą idealnym kompanem trekkingów czy górskich biegów.

Marka The North Face w ofercie najlepszych sklepów turystycznych

Produkty marki TNF najłatwiej zakupić w dobrych sklepach turystycznych. Szerokie portfolio oferowanych produktów pozwoli nam nabyć każdy element kolekcji amerykańskiego producenta. Wiele produktów The North Face dostępna jest wyłącznie w sklepach górskich. Tylko tam znajdziemy na przykład zaawansowaną odzież Summit Series™, która jest zaprojektowana z myślą o zdobywaniu najtrudniejszych górskich szczytów.

Fot. The North Face

Źródło: Publikacja partnera