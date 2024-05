Teraz z Copilot dla Microsoft 365 możesz porozmawiać po polsku

Rok temu generatywna sztuczna inteligencja wkroczyła z impetem do życia społecznego, a ludzie pierwszy raz od czasu pojawienia się smartfonów zaczęli zmieniać sposób interakcji z technologią.

Dane z nowego, czwartego już raportu Microsoft Work Trend Index wskazują jednoznacznie, że AI przekształca nie tylko sposób wykonywania pracy, ale rynek pracy w ogóle. Aż 61 proc. pracowników w Polsce używa generatywnej sztucznej inteligencji na co dzień. Blisko 70 proc. liderów uważa, że ich firma musi wdrożyć sztuczną inteligencję, aby pozostać konkurencyjną.

Pracownicy chcą AI w miejscach pracy. Co na to liderzy i pracodawcy?

Najnowsze dane z Work Trend Index wskazują, że 79 proc. użytkowników AI w Polsce wprowadza sztuczną inteligencję do pracy na własną rękę (globalnie robi to 78 proc. użytkowników), co oznacza utratę korzyści płynących ze strategicznego wykorzystania sztucznej inteligencji na dużą skalę.

Przede wszystkim jednak zjawisko to naraża całą organizację na ryzyko upublicznienia prywatnych danych firmowych i obniża standardy cyberbezpieczeństwa.

Podczas gdy 69 proc. liderów polskich firm uważa, że ich organizacja musi wdrożyć AI, aby pozostać konkurencyjną,

49 proc. z nich obawia się, że kierownictwo ich organizacji nie ma planu i wizji jej wdrożenia.

Przyszłość pracy to nie tylko nowe technologie, ale przede wszystkim ludzie i ich kompetencje. W erze AI konieczne jest ciągłe rozwijanie umiejętności, które pozwolą nam wykorzystać pełen potencjał narzędzi, jakie oferuje nam cyfrowa transformacja. Copilot dla Microsoft 365 to nie tylko wsparcie w codziennych zadaniach, ale również platforma do rozwoju i zdobywania nowych umiejętności. Rola przywództwa w tej zmianie jest kluczowa. Liderzy muszą być gotowi nie tylko prowadzić swoje zespoły przez technologiczne innowacje, ale również inspirować do tworzenia kultury organizacyjnej opartej na współpracy, zaufaniu i ciągłym uczeniu się. To właśnie takie podejście pozwoli nam na skuteczne adaptowanie się do zmieniającego się świata pracy i wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą era AI” - mówi Dominika Bettman, dyrektor generalna polskiego oddziału Microsoft.

Ponad połowa (53 proc.) liderów firm w Polsce twierdzi, że nie zatrudniłaby osoby bez umiejętności AI (vs. 66 proc. liderów globalnie).

55 proc. z nich twierdzi, że wolałoby zatrudnić mniej doświadczonego kandydata z umiejętnościami AI niż bardziej doświadczonego kandydata bez takich kwalifikacji.

Polski biznes z genem AI

Wymierne korzyści z zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie widzą liderzy firm w Polsce. Z rozwiązań opartych m.in. o generatywną AI korzysta Nest Bank, w którym dostrzegany jest istotny potencjał tej technologii, a wiele zmian w organizacji odbywa się oddolnie – pomysły dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w praktyce przychodzą także od pracowników.

Nasi pracownicy mają wysoki poziom świadomości zachodzących zmian, doceniają ułatwienia, które przynosi AI. Jest to wynikiem wdrożonej w Nest! kultury innowacji, profilu osób, jakie rekrutujemy i działań edukacyjnych. Copilot znajduje się na liście cenionych przez pracowników narzędzi. Czasem można nawet od niektórych usłyszeć, że nie wyobrażają sobie pracy w poprzednim trybie. Wciąż mamy wąską grupę zwolenników tradycyjnych narzędzi, ale nasze dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że dobre praktyki z czasem zakorzeniają się w każdym procesie i na każdym stanowisku pracy - mówi Karolina Mitraszewska, wiceprezeska zarządu Nest Banku.

Z potencjału AI korzysta także Bank Pocztowy, który nie boi się eksperymentów i tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla swoich klientów.

O ile na razie nieliczne banki decydują się na powierzanie sztucznej inteligencji bezpośredniego kontaktu z klientem, o tyle powszechne w sektorze bankowym staje się eksperymentowanie z rozwiązaniami, które mogą poprawić efektywność procesów wewnętrznych. Do takich narzędzi należy Copilot dla M365, który pozwala wykonać pracę szybciej i dokładniej, podnosząc w ten sposób efektywność realizacji niektórych czasochłonnych czynności. Jego zaletą jest również to, że pozwala oswoić się z nową technologią - pracując z tym narzędziem nie czujemy się zastępowani, a bardziej wspierani przez robota. Ponadto, doświadczenia w pracy z Copilotem można wykorzystać także w innych narzędziach. Dla przykładu w Banku Pocztowym budujemy asystenta, podobnie jak Copilot działającego w oparciu o tzw. prompty, który sprawdzi poprawność wybranych dokumentów. W efekcie nasi pracownicy nauczą się tworzenia promptów, co przyda im się przy wykorzystywaniu innych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji – mówi Michał Leski, wiceprezes Banku Pocztowego.

Najnowsze dane z raportu Work Trend Index wskazują, że pracownicy w Polsce są o 20 proc. bardziej skłonni do odbycia szkolenia, zwłaszcza w zakresie konkretnego scenariusza zastosowania AI. Już teraz użytkownicy M365 mogą korzystać z szeregu funkcjonalności wirtualnego asystenta jakim jest Copilot dla M365 dzięki czemu wyraźnie skracają czas wykonywania żmudnych i powtarzalnych czynności.

w Microsoft Teams, Copilot dla Microsoft 365 ułatwia prowadzenie spotkań, podsumowuje kluczowe punkty dyskusji przypisując następne akcje do właściwych osób, dzięki czemu każdy uczestnik wie jakie są oczekiwane od niego działania.

w PowerPoint przygotowuje na bazie danych efektowne slajdy,

w Outlook redaguje wiadomość e-mail czy streszcza komunikacje z wybraną osobą,

w Wordzie generuje tekst, który jest dopasowany do oczekiwań i potrzeb użytkownika.

Język polski to nie wszystko. Nowości w Copilot dla Microsoft365

Copilot dla M365, aby uzyskać lepszy wynik zaoferuje automatyczne uzupełnienie „polecenia” (promptu). To nie tylko przyspieszy pracę, ale także oferuje nowe pomysły na to, jak w pełni wykorzystać możliwości narzędzia.

Nowa funkcja „redagowania” w Copilot za jednym kliknięciem zamienia podstawowe polecenie w bogatą podpowiedź.

Catch Up, nowy interfejs czatu, który wyświetla osobiste spostrzeżenia na podstawie ostatniej aktywności, dostarcza responsywne rekomendacje, takie jak „Masz spotkanie z wiceprezesem ds. sprzedaży w czwartek. Przygotujmy się - kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe notatki”.

Copilot Lab to miejsce, gdzie możliwe będzie tworzenie, publikowanie i zarządzanie „poleceniami” w pełni dostosowanymi do pracy całego zespołu.

Wszystkie nowe funkcje będą dostępne w nadchodzących miesiącach, a niebawem to sam Copilot będzie proponował użytkownikowi takie polecenia, które pozwolą uzyskać najlepsze efekty w powierzonych zadaniach.

AI PCs – urządzenia zoptymalizowane pod kątem wykorzystania Copilota

Nowa linia urządzeń Microsoft Surface to komputery przeznaczone dla biznesu, które zostały zoptymalizowane pod kątem pracy ze sztuczną inteligencją. Surface Laptop 6 i Surface Pro 10 to pierwsze urządzenia, w których to generatywna sztuczna inteligencja w roli asystenta, jakim jest Copilot, pomaga pracownikom i zdejmuje z ich barków powtarzalne i żmudne zadania.

AI ułatwia komunikację zarówno z klientami, jak i wewnątrz firmy, może pomóc prowadzić spotkania, przygotowywać prezentacje oraz przeprowadzać zaawansowane analizy danych, sugerując optymalne rozwiązania.

Dodatkowo, komputery oprócz typowego procesora głównego posiadają również dodatkową, wyspecjalizowaną jednostkę NPU Intel AI Boost, która współpracuje z zaawansowanymi algorytmami uczenia maszynowego.

Pełna treść raportu Work Trend Index >>

Foto: Freepik