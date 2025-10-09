Tech bombing w Polsce - 85 proc. pracowników traci produktywność przez AI i chaos

Polskie firmy przyspieszają cyfryzację, ale pracownicy płacą za to cenę. Badanie SW Research dla agencji Devire pokazuje, że 85 proc. zatrudnionych odczuwa spadek efektywności przez przeciążenie informacyjne. Równocześnie 40 proc. obawia się, że sztuczna inteligencja zlikwiduje ich stanowiska. Rynek pracy wchodzi w fazę, gdzie tempo zmian technologicznych wyprzedza możliwości adaptacyjne ludzi.
W skrócie:
Badanie przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Devire (N=300, CAWI, listopad 2025) ujawnia skalę problemu.
Jako główne źródła przeciążenia wskazują:
Dane Microsoft Work Trend Index 2025 pokazują globalny kontekst: przeciętny pracownik otrzymuje 117 maili dziennie, a 60 proc. spotkań odbywa się ad hoc. W godzinach szczytu następuje średnio 275 przerwań dziennie - co dwie minuty ktoś lub coś wyrywa nas z koncentracji.
Technologia, która miała oszczędzać czas, paradoksalnie go pożera.
"Postępu technologicznego nie da się wyłączyć ani spowolnić. Pytanie nie brzmi, czy korzystać z technologii, tylko jak robić to tak, by nie stracić z oczu człowieka" - mówi Mikołaj Makowski, dyrektor zarządzający Devire.
Według danych SD Worx blisko 40 proc. Polaków obawia się, że sztuczna inteligencja w dłuższej perspektywie zlikwiduje ich stanowiska.
Raport "Future of Jobs 2025" Światowego Forum Ekonomicznego prognozuje, że do 2030 roku
Problem w tym, że tempo zmian wyprzedza możliwości uczenia się.
Z badania Devire wynika, że największym wyzwaniem w pracy z nowymi technologiami jest
Co ósmy pracownik (12,3 proc.) nie ma po prostu czasu na naukę nowych narzędzi.
W obliczu zmian rośnie znaczenie elastycznych form zatrudnienia. W Polsce działa obecnie około 380 tys. freelancerów, co oznacza wzrost o 10 proc. rok do roku, jak podaje platforma Useme.
GIGbarometr 2025 (EY + Giglike) pokazuje, że wskaźnik elastyczności rynku pracy osiągnął 4,8 punktu i rośnie nieprzerwanie od trzech lat.
Raport Useme "Jak freelancerzy wspierają rozwój przedsiębiorstw 2025" ujawnia, że 56 proc. firm korzysta z usług wolnych strzelców przynajmniej raz w miesiącu, a 74 proc. przedsiębiorstw planuje utrzymać lub zwiększyć skalę tej współpracy. Jednocześnie tylko 10 proc. pracowników chce pracować wyłącznie z biura - reszta preferuje modele zdalne lub hybrydowe.
Według Raportu Trendów 2025 FRSE, elastyczne formy zatrudnienia zyskują szczególnie w IT, logistyce i finansach, gdzie projekty cyfryzacyjne wymagają dostępu do wąskich specjalizacji.
Eksperci wskazują kilka praktycznych kroków dla firm i pracowników:
Badanie Medicover "Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2025" pokazuje, że ponad połowa pracowników boryka się z objawami przeciążenia psychicznego. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba konsultacji psychiatrycznych wzrosła o 87 proc., a wizyt u psychologa o 37 proc.
Koszty absencji chorobowej i prezenteizmu (obecności w pracy przy obniżonej wydajności) liczą się w miliardach złotych rocznie.
Źródło: Devire, SW Research, Microsoft Work Trend Index 2025, Światowe Forum Ekonomiczne, Useme, GIGbarometr 2025, Medicover
