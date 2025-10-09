Tech bombing w Polsce - 85 proc. pracowników traci produktywność przez AI i chaos

W skrócie:

85 proc. Polaków przyznaje, że przebodźcowanie obniża produktywność

40 proc. pracowników obawia się utraty pracy przez AI

117 maili dziennie otrzymuje przeciętny pracownik

Tylko 52 proc. zatrudnionych czuje sens w wykonywanej pracy

Przeciążenie informacyjne paraliżuje polskie biura

Badanie przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Devire (N=300, CAWI, listopad 2025) ujawnia skalę problemu.

85 proc. pracowników potwierdza, że nadmiar bodźców negatywnie wpływa na ich wydajność.

Jako główne źródła przeciążenia wskazują:

zadania "na już" (39,7 proc.), hałas i rozpraszające otoczenie (39 proc.) oraz chaos komunikacyjny (32,3 proc.).

Dane Microsoft Work Trend Index 2025 pokazują globalny kontekst: przeciętny pracownik otrzymuje 117 maili dziennie, a 60 proc. spotkań odbywa się ad hoc. W godzinach szczytu następuje średnio 275 przerwań dziennie - co dwie minuty ktoś lub coś wyrywa nas z koncentracji.

Technologia, która miała oszczędzać czas, paradoksalnie go pożera.

"Postępu technologicznego nie da się wyłączyć ani spowolnić. Pytanie nie brzmi, czy korzystać z technologii, tylko jak robić to tak, by nie stracić z oczu człowieka" - mówi Mikołaj Makowski, dyrektor zarządzający Devire.

Lęk przed AI kontra konieczność adaptacji

Według danych SD Worx blisko 40 proc. Polaków obawia się, że sztuczna inteligencja w dłuższej perspektywie zlikwiduje ich stanowiska.

Raport "Future of Jobs 2025" Światowego Forum Ekonomicznego prognozuje, że do 2030 roku

może zniknąć 92 mln miejsc pracy,

ale jednocześnie powstanie 170 mln nowych ról wymagających kompetencji cyfrowych i analitycznych.

Problem w tym, że tempo zmian wyprzedza możliwości uczenia się.

Z badania Devire wynika, że największym wyzwaniem w pracy z nowymi technologiami jest

zbyt szybkie tempo zmian (20 proc.), strach przed błędem (17,7 proc.) oraz brak szkoleń ze strony pracodawcy (17 proc.).

Co ósmy pracownik (12,3 proc.) nie ma po prostu czasu na naukę nowych narzędzi.

Freelancing i elastyczność jako odpowiedź na niepewność

W obliczu zmian rośnie znaczenie elastycznych form zatrudnienia. W Polsce działa obecnie około 380 tys. freelancerów, co oznacza wzrost o 10 proc. rok do roku, jak podaje platforma Useme.

GIGbarometr 2025 (EY + Giglike) pokazuje, że wskaźnik elastyczności rynku pracy osiągnął 4,8 punktu i rośnie nieprzerwanie od trzech lat.

Raport Useme "Jak freelancerzy wspierają rozwój przedsiębiorstw 2025" ujawnia, że 56 proc. firm korzysta z usług wolnych strzelców przynajmniej raz w miesiącu, a 74 proc. przedsiębiorstw planuje utrzymać lub zwiększyć skalę tej współpracy. Jednocześnie tylko 10 proc. pracowników chce pracować wyłącznie z biura - reszta preferuje modele zdalne lub hybrydowe.

Według Raportu Trendów 2025 FRSE, elastyczne formy zatrudnienia zyskują szczególnie w IT, logistyce i finansach, gdzie projekty cyfryzacyjne wymagają dostępu do wąskich specjalizacji.

Jak chronić się przed tech bombingiem

Eksperci wskazują kilka praktycznych kroków dla firm i pracowników:

Ograniczenie chaosu komunikacyjnego - wyznaczenie bloków czasu na skupioną pracę bez powiadomień

- wyznaczenie bloków czasu na skupioną pracę bez powiadomień Transparentność wdrożeń AI - jasne komunikowanie, jak algorytmy wpływają na decyzje kadrowe

- jasne komunikowanie, jak algorytmy wpływają na decyzje kadrowe Inwestycja w szkolenia - nie tylko techniczne, ale też z zarządzania uwagą i stresem

- nie tylko techniczne, ale też z zarządzania uwagą i stresem Projektowanie środowiska pracy - redukcja bodźców rozpraszających, jasne priorytety

Badanie Medicover "Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2025" pokazuje, że ponad połowa pracowników boryka się z objawami przeciążenia psychicznego. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba konsultacji psychiatrycznych wzrosła o 87 proc., a wizyt u psychologa o 37 proc.

Koszty absencji chorobowej i prezenteizmu (obecności w pracy przy obniżonej wydajności) liczą się w miliardach złotych rocznie.

Warto zapamiętać

Technologia przyspiesza procesy, ale bez świadomego zarządzania uwagą prowadzi do spadku produktywności

Lęk przed AI jest realny, ale dane pokazują, że powstanie więcej miejsc pracy niż zniknie - kluczowe są kompetencje cyfrowe

Elastyczne formy zatrudnienia to nie przejściowy trend, lecz trwała zmiana modelu rynku pracy

Firmy, które połączą efektywność technologiczną z dbałością o dobrostan pracowników, zyskają przewagę konkurencyjną

Źródło: Devire, SW Research, Microsoft Work Trend Index 2025, Światowe Forum Ekonomiczne, Useme, GIGbarometr 2025, Medicover