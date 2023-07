AI a praca biurowa: co może zmienić sztuczna inteligencja

Z danych grupy portali pracy Just Join IT i RocketJobs.pl wynika, że w zaledwie 5 miesięcy od debiutu ChatGPT, liczba ogłoszeń o pracę w sektorze IT, zawierających umiejętności związane ze sztuczną inteligencją, wzrosła o 30%.

Duże zainteresowanie AI nie przekłada się jednak jeszcze tak mocno na segment white-collar, gdzie liczba podobnych ofert od grudnia 2022 r. do czerwca 2023 r., stanowi ok. 1% wszystkich ogłoszeń. Względem analogicznego okresu sprzed roku (grudzień 2021-czerwiec 2022) widać wzrost na poziomie 0.33 pp. I choć nie jest to imponujący przyrost, to trend powoli zaczyna być widoczny.

ChatGPT wprowadził sporo zamieszania na rynku pracy

Jedni obawiają się, że narzędzia AI zabiorą pracę wielu specjalistom, inni upatrują w nich szans na optymalizację zadań i większą efektywność pracy. Nie bez powodu na zachodzie umiejętność korzystania z ChataGPT została okrzyknięta najgorętszym obecnie skillem zawodowym.

Z badań Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że AI radykalnie zmieni sposób wykonywania pracy i wymagania kompetencyjne w przypadku aż ok. 44 proc. stanowisk. Na podstawie danych portalu pracy RocketJobs.pl, skierowanego do pracowników biurowych, można wnioskować, że w Polsce ten trend dopiero kiełkuje, ale pracodawcy zaczynają doceniać tego rodzaju kompetencje.

Popyt na kompetencje AI w segmencie white-collar

Branżami, w których szczególnie widać zainteresowanie pracodawców umiejętnościami związanymi z AI są marketing (zwłaszcza kategorie content, copywriting i SEO), sprzedaż, BI & Data oraz motoryzacja i automatyka. Najczęściej w wymaganiach pracodawców pojawiają się oczekiwania znajomości najnowszych platform opartych na sztucznej inteligencji, takich jak Midjourney oraz ChatGPT.

Wśród pożądanych kompetencji pojawiały się także umiejętności dot. programowania chatbotów i uczenia maszynowego (a dokładnie wdrażania go w produkcji). Aż 42% analizowanych ofert zawierało wymagania związane z prompt engineering - procesem tworzenia specjalnych zdań i sekwencji, które służą do zadawania pytań lub wprowadzania informacji do systemów opartych na sztucznej inteligencji.

Warto również zauważyć, że kategoriami, w których w ciągu ostatniego półrocza nie było żadnej oferty wymagającej choćby podstawowej znajomości rozwiązań AI, są media i consulting. W porównaniu z wynikami za pierwsze półrocze 2022 roku, największa zmiana w liczbie ofert pracy ze znajomością AI dokonała się w kategorii SEO, co nie dziwi, ponieważ obszar ten wykazywał się zawsze wysoką skłonnością do adopcji rozwiązań automatyzacji.

Adopcja rozwiązań AI na rynku pracy biurowej postępuje, ale na ten moment jeszcze nie przekłada się mocno na wymagania pracodawców. Nie oznacza to jednak, że pozostają oni obojętni na rozwój technologii. Medialny boom powoduje, że aktualnie coraz więcej osób z ciekawości korzysta z ChatGPT i rozwiązań sztucznej inteligencji generujących grafiki. Zyskują świadomość, że można ich używać do usprawnienia swojej pracy.

To jest idealny czas na rozwój kompetencji w tym zakresie po stronie kandydatów, bo uzyskują przewagę na rynku. Jednocześnie to doskonały czas dla pracodawców, by wdrażać rozwiązania AI do bieżących zadań i zyskiwać nie tylko operacyjnie, ale także wizerunkowo, jako nowoczesna firma śledząca trendy.

Potencjał wykorzystania ChatGPT w pracy

Najnowsza technologia Open AI z pewnością będzie miała wpływ na kształt rynku pracy. W USA już teraz 90% amerykańskich liderów biznesu twierdzi, że posiadanie doświadczenia z ChatGPT jest plusem dla osób poszukujących pracy. Ponadto prawie połowa (49%) firm korzysta już z narzędzia w regularnej pracy. Dzięki aplikacji można wykonać wysokiej jakości pracę w dużo krótszym czasie i oszczędzić sobie obciążenia powtarzalnymi zadaniami. Jednak istnieją też zagrożenia.

AI generuje syntezę tego, co znajdzie w internecie, pełnym fałszywych informacji, co niesie za sobą ryzyko powielania fake newsów. Dlatego korzystanie z niej wymaga określonych kompetencji, szczególnie w kontekście weryfikowania prawdziwości danych. Cenione przez pracodawców będą na pewno krytyczne myślenie i zdolności analityczne. Umiejętność mądrego korzystania ze sztucznej inteligencji jest z pewnością atutem i będzie podnosić wartość pracownika na konkurencyjnym rynku.

Justyna Krzewska, Recruitment Team Leader w Just Join IT i RocketJobs.pl.