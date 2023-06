Taśmy samoprzylepne – rola w e-commerce

Taśmy klejące pełnią w e-commerce kilka ważnych funkcji. Przede wszystkim mowa tu o zaklejaniu pudełek kartonowych, a także kopert, toreb, worków czy innych opakowań stosowanych w handlu. W ten sposób możliwa jest ochrona przesyłki przed otwarciem, a towaru przed zniszczeniem, zgubieniem czy kradzieżą. Poza tym odpowiednio dobrane taśmy samoprzylepne są niezbędne do scalania ze sobą kilku mniejszych pakunków, przeznaczonych do doręczenia w to samo miejsce, w jedną większą paczkę. Nie można nie wspomnieć również o zabezpieczaniu za ich pomocą przesyłek usytuowanych na paletach. Niektóre taśmy klejące, poza tymi najbardziej podstawowymi funkcjami, pełnią jeszcze dodatkowe, a dla e-commerce bardzo istotne, role. Mamy tu na myśli różnego rodzaju taśmy samoprzylepne z nadrukiem. I to nimi zajmiemy się w następnej kolejności.

Mniejsze ryzyko uszkodzenia przesyłki przez firmę transportową to efekt użycia taśm ostrzegawczych, np. z takimi napisami, jak „Fragile”, „Ostrożnie szkło” itp. Mogą one zatem zastąpić etykiety ostrzegawcze, lub przy użyciu i jednych, i drugich, wzmocnić przekaz skierowany do przewoźnika. Inny typ taśm klejących dla e-commerce to te z ozdobnymi wzorami świątecznymi, które nadadzą przesyłkom wysyłanym w okresie mikołajkowo-bożonarodzeniowym wyjątkowego charakteru. Jako ostatnie, ale na pewno nie najmniej znaczące, wymienimy taśmy samoprzylepne z nadrukiem z logo firmy, które mają duży wpływ na budowę świadomości marki wśród klientów i wzrost jej rozpoznawalności.

Taśmy klejące dla e-commerce – jakie wybrać?

Ze względu na materiał, z którego zostały wykonane, taśmy klejące dla e-commerce można podzielić na papierowe, akrylowe oraz kauczukowe (https://opaksystem.pl/pl/c/Tasmy-kauczukowe/116). Papierowe taśmy samoprzylepne wykonane są z wytrzymałego i w stu procentach biodegradowalnego papieru kraftowego oraz z warstwy syntetycznego albo naturalnego kleju kauczukowego. Sięgają po nie firmy, które chcą zaistnieć w oczach klientów, jako świadome ekologicznie. Jeśli chodzi o zastosowanie, papierowe taśmy samoprzylepne warto wybrać do zaklejania kopert i drobnych przesyłek. Do zabezpieczania niewielkich, lekkich paczek w e-commerce zazwyczaj stosuje się taśmy klejące akrylowe.

Taśmy klejące akrylowe mogą być jednak niewystarczające do zaklejenia bardziej wymagających przesyłek. W takim wypadku użyć należy taśm kauczukowych. Wśród nich wyróżnia się taśmy hot-melt z klejem z kauczuku syntetycznego oraz solvent z klejem z kauczuku naturalnego. Uważane za najbardziej uniwersalne taśmy samoprzylepne hot-meltowe są doskonałym wyborem do paczek o średniej lub dużej wadze. Najbardziej wymagające przesyłki, m.in. przewożone w skrajnie wysokich albo niskich temperaturach, należy zakleić taśmami klejącymi solventowymi, które są odporne na takie warunki.

Jak zatem widać, wybór taśm klejących dla e-commerce ma duże znaczenie. Co za tym idzie, warto kupować je ze sprawdzonego źródła. Polecaną hurtownią z materiałami opakowaniowymi, w której znajdziesz wszystkie opisane w artykule taśmy samoprzylepne, jest Opak-System.

