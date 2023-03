Sztuczna inteligencja zawita w Google Workspace, Gmail oraz nowych narzędziach dla deweloperów

Fot. DALL-E

Deweloperzy, którzy chcą eksperymentować z wykorzystaniem AI otrzymają do dyspozycji PaLM API. Jak zapewnia firma, Palm API będzie umożliwiało w łatwy i prosty sposób wykorzystywanie najlepszych modeli językowych Google.

Kolejne narzędzie to MakerSuite. Będzie przeznaczone do korzystania z API, które ma pomóc szybko zamieniać pomysły na prototypy.

Lista rozwiązań AI w Google Cloud wzbogaci się o nowe zastosowania generatywnej AI, dzięki czemu deweloperzy i organizacje uzyskają możliwość tworzenia rozwiązań w zakresie prywatności i bezpieczeństwa na poziomie korporacyjnym.

Obsługa generatywnej sztucznej inteligencji w Vertex AI - teraz do wykorzystania będą modele bazowe, najpierw te służące do generowania tekstu i grafiki, z czasem dołączą do nich modele audio i wideo. Klienci Google Cloud będą mogli poznać działanie modeli, pisać i zmieniać prompty oraz doszlifowywać je na podstawie własnych danych. Umożliwi to także wdrażanie aplikacji korzystających z tych nowych, zaawansowanych rozwiązań.

Kreator aplikacji (App Builder) wykorzystujących generatywną AI - umożliwia tworzenie własnych czatów i aplikacji asystujących. Łączy on przepływy konwersacji z nowatorskim podejściem do wyszukiwania informacji i nowymi modelami bazowymi. Dzięki niemu w ciągu kilku godzin lub nawet minut można skompilować aplikację używającą generatywnej AI.

Google Cloud uruchomi także nowe programy współpracy w zakresie AI. Firma rozbudowuje ekosystem AI i specjalistyczne programy dla partnerów technologicznych, dostawców oprogramowania w zakresie AI i startupów.

Gmail i Dokumenty Google - po wprowadzeniu tematu, o którym chcemy pisać, sztuczna inteligencja poda propozycję gotowego tekstu. Jeśli na przykład użytkownik przyjmuje nową osobę do zespołu, dzięki Workspace oszczędzi czas i energię na pisanie powitalnego e-maila. W ciągu najbliższych tygodni testerzy będą mogli zobaczyć, jak to działa.

